Maailmantähden teoksia esillä Keravan taidemuseossa: outoja maalauksia, joissa uneksitaan silmät auki

Pikkuruinen mies makaa sängyssä valkeiden lakanoiden keskellä. Hänen ympärillään on samankokoisia juureksia ja jättiläismäisiä ihmisiä joista ei tiedä, mitä he ovat tekemässä. Sängyn alle on ladottu halkoja, joita ollaan sytyttämässä palamaan.

Tällaista on Saksan kuuluisimpiin taiteilijoihin kuuluvat Neo Rauchin taide. Rauchin ja hänen vaimonsa Rosa Loyn maalauksia on nyt ensimmäistä kertaa esillä Suomessa ja Pohjoismaissa.

Keravan taide-ja museokeskuksen eli Sinkan johtaja Arja Elovirta kuvailee näyttelyä museon historian merkittävimmäksi.

– Neo Rauch on maailmantähti, jonka teoksia on ollut esillä New Yorkin Metropolitanin kaltaisissa paikoissa. On ollut suoranainen ihme, että olemme saaneet hänet tänne Keravalle.

Mutta miksi ihmeessä juuri piskuiselle Keravalle? Elovirran mukaan taustalla on vuosikausia kestäneen sinnikkään työn lisäksi taiteilijapariskunnan mentaliteetti.

– He ovat pysytelleet Kaakkois-Saksassa, vaikka heillä on ollut mahdollisuus muuttaa Berliinin tai New Yorkin kaltaisiin suurkaupunkeihin. Tämä kertoo siitä, että pienten paikkojen ja asioiden puolella oleminen on heille todella tärkeää.

Avaa kuvien katselu Neo Rauchin maalaus Odotus vuodelta 2017. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Näkyvän todellisuuden takaisessa maailmassa

Silloisessa Itä-Saksassa vuonna 1960 syntynyt Neo Rauch on kuulunut jo useamman vuosikymmenen ajan saksalaisen taiteen kuumiin nimiin. Hänen teoksiaan leimaa outous: vaikka kyse on esittävästä taiteesta, katsoja ei välttämättä tiedä, mistä on kyse. Viitekehyksenä voisi toimia esimerkiksi surrealismi.

– Kyseessä on näkyvän todellisuuden takainen maailma ja metafyysinen todellisuus, joka elää mielikuvituksessa ja myyteissä. Sekä Neo Rauch että Rosa Loy puhuvat usein silmät auki uneksimisesta, eli he ikään kuin kohdistavat katseensa omaan sisäiseen maailmaansa, Arja Elovirta kertoo.

Avaa kuvien katselu Keravan taide-ja museokeskuksen eli Sinkan johtaja Arja Elovirta Neo Rauchin maalausten keskellä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Neo Rauchilla on myös mielenkiintoinen käsitys taiteen syvimmästä olemuksesta. Hän on viitannut toisinaan akaasiseen arkistoon, jonne kaikki maailman tapahtumat, tieto, ajatukset ja tunteet ovat tallentuneet, ja josta niitä voi käydä poimimassa intuition avulla esimerkiksi maalauksiin.

Akaasinen arkisto, joka tunnetaan myös nimellä luonnon muisti, kuuluu teosofian eli 1800-luvulla syntyneen mystis-uskonnollisen ajatusssuuntauksen käsitteistöön.

Rauchin teoksissa näkyymyös lapsuuden traaginen tapahtuma: hänen molemmat vanhempansa kuolivat junaonnettomuudessa. Taiteilija oli tuolloin vain kuukauden ikäinen.

– Rauchin kuvastoissa tulee esille myös sisäisten demonien vapauttaminen. Sieltä jostakin syöksyy demonien virta, jota hän teoksissaan pyrkii hallitsemaan, Arja Elovirta jatkaa.

Avaa kuvien katselu Rosa Loyn Vaellus vuodelta 2008. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Rosa Loyn Toinen puoli (2009). Tässäkin teoksessa tulee hyvin esille kaksoisolennon tai mielikuvitusystävän tematiikka. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Puutarhurin erikoisia visioita

Neo Rauchin pitkäaikainen puoliso Rosa Loy (s. 1958) taas on alkuperäiseltä koulutukseltaan puutarha-arkkitehti. Hänen teoksissaan näkyy erityisesti naisen ja luonnon sekä kasvien ja maan välinen suhde. Suomalaisista taiteilijoista vertailukohtana voisi olla vaikkapa Emma Ainala.

– Rosa Loyn teoksissa tulee hyvin esille maaginen suhde luontoon ja samalla myös luonnon elollistaminen, Arja Elovirta kiteyttää.

Rosa Loyn maalauksissa toistuu usein kiinnostava Doppelgängerin eli kaksoisolennon tai kaksosuuden teema. Kyseisen aihepiirin tunnetuimpia teoksia lienee Frida Kahlon Kaksi Fridaa.

– Rosa Loy muutti nuorena tyttönä Zwickausta Leipzigiin ja joutui tuolloin jättämään kaikki kaverinsa entiseen kotikaupunkiinsa. Kuten moni muukin lapsi, hän kehitti itselleen mielikuvitusystävän, joka näkyy nyt hänen maalauksissaan.

Avaa kuvien katselu Maagista realismia ja useita todellisuuden tasoja tarjoaa nimensä mukaisesti Rosa Loyn Uusi taso -maalaus vuodelta 2007. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Rosa Loyn Transformaatio vuodelta 2006. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Taiteilijapariskuntana Neo Rauch ja Rosa Loy ovat täydentäneet toisiaan ja kehittäneet taiteellista ilmaisuaan yhdessä. Kummankin juuret ja identiteetti kulminoituvat Kaakkois-Saksan pitkään ja rikkaaseen kulttuuriperintöön.

– Leipzigin ja Dresdenin alue on ollut todellinen kulttuurien kehto. Sieltä ovat vaikuttaneet muun muassa Johann Sebastian Bach sekä romantiikan ajan taiteilijat kuten Caspar David Fiedrich ja Max Beckmannin kaltaiset ekspressionistit. Kaikesta tästä Rauch ja Loy haluavat pitää kiinni, Arja Elovirta toteaa.

Avaa kuvien katselu Neo Rauchin taidetta Sinkan alemmassa kerroksessa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Itä-Saksa oli diktatuuri, mutta synnytti myös taidetta

Sekä Neo Rauchin että Rosa Loyn menneisyys linkittyy kiinteästi vuonna 1990 kuolleeseen ja kuopattuun Itä-Saksaan eli Saksan demokraattiseen tasavaltaan, joka oli kaikkea muuta kuin demokraattinen valtio.

Yllättäen molemmat ovat puhuneet Itä-Saksasta usein myös positiiviseen sävyyn. Heidän mielestään Itä-Saksassa esimerkiksi valmistettiin erinomaisia maaleja. Rosa Loy on myös korostanut, että Itä-Saksassa naiset olivat tasa-arvoisemmassa asemassa kuin lännessä.

Avaa kuvien katselu Neo Rauchin Kuuntelija-maalaus (2020). Rauch leikittelee toisinaan sanoilla: Ruh tarkoittaa rauhaa tai hiljaisuutta, ja siinä on vain yhden kirjaimen ero taitelijan omaan sukunimeen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Toisaalta Neo Rauchin suhde Itä-Saksaan on ambivalentti ja tämä tulee esille myös hänen maalauksistaan. Rauchia on usein syytetty siitä, ettei hän ole poliittinen tai ota minkäänlaista kantaa maailman menoon, mutta jotakin pientä kylläkin löytyy, kun tarkasti havainnoi.

– Rauchin maalauksissa esiintyy megafonimies, mikä viittaa henkilöön, joka uskoo sokeasti asiaansa. Tämä on piirre, jota Neo Rauch vierastaa. Hän on elänyt Itä-Saksassa ja kokenut myös muurin murtumisen jälkeisen ajan, joten hän kaihtaa yksiniittisiä totuuksia.

Saksojen yhdistymisen jälkeen uumoiltiin, ettei itäsaksalaisella taiteella ole minkäänlaista tulevaisuutta. Toisin kuitenkin kävi.

– Taidekoulutus oli siellä kuitenkin todella korkeatasoista. Uusi esittävä maalaustaide jäi eloon pitkälti itäsaksalaisten taiteilijoiden kautta. He ovat inspiroineet muita ja näkyvät nykyisin kansainvälisillä taidekentillä, Arja Elovirta summaa.

Das Alte Land – Ikiaikainen maa on avoinna 20.8. 2023 saakka.