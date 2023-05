Sähkön siirtohinnat eivät laskeneet, paljastaa vertailu – katso listasta, mitä siirrosta maksetaan eri puolilla Suomea

Väistyvän hallituksen pyrkimykset alentaa sähkön siirtohintoja eivät ainakaan toistaiseksi näytä toteutuneen. Omakotiliiton mukaan lupaus siirtohintojen alentamisesta ei näy missään.

– Ei näkynyt tässä meidän vertailussa, että siirtohintoihin olisi tullut suuressa määrin alennuksia, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Viime vuoden alusta voimaan tulleen uudistuksen (siirryt toiseen palveluun) tarkoituksena oli hillitä siirtomaksujen nousua ja leikata jakeluyhtiöiden tuottoja. Uudistuksen lupailtiin säästävän asiakkaille satoja miljoonia euroja.

Omakotiliiton teettämän selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiöstä 17 on nostanut yleissiirron hintaa, 58 jakeluverkkoyhtiötä on pitänyt hinnan ennallaan ja vain kolme yhtiötä on laskenut hintojaan edellisvuoteen verrattuna.

Selvityksen on tehnyt KTI Kiinteistötieto Omakotiliitolle. Perusmaksuvertailu on tehty poimimalla tiedot yhtiöiden sivuilta tänä keväänä toukokuun alkupuolelle asti. Mahdolliset väliaikaiset alennukset siinä siis eivät välttämättä näy.

Uudistusta ei silti tuomita vielä täysin epäonnistuneeksi.

– Uudistusten avulla toki saatiin pahimpia ja räikeimpiä korotusprosentteja suitsittua, mutta toimet eivät ole olleet riittäviä eivätkä ne korjanneet rakenteellista ongelmaa, jonka kautta yhtiöillä oli mahdollisuus periä kohtuuttomia voittoja, sanoo Silander.

Valvontajakson muutos ja kiristyvä hinnoittelu voivat vaikuttaa

Energiaviraston johtava asiantuntija Tiina Karppinen ymmärtää Omakotiliiton näkemystä, sillä uudistuksen hintavaikutukset eivät ole vielä tulleet näkyviin kaikissa yhtiöissä. Sähkön jakelusta vastaa 77 paikallisessa monopoliasemassa toimivaa pientä ja suurta yhtiötä.

– Oman vertailumme perusteella siirtohinnat laskivat viime vuonna keskimäärin prosentin, mutta tämä muutos ei ole näkynyt vielä kaikilla yhtiöillä. Muutoksia hinnoitteluun on odotettavissa laajemmin vasta ensi vuodesta alkaen, jolloin käynnistyy uusi valvontajakso.

Karppisen mukaan hintamuutoksia alaspäin pitäisi vähitellen näkyä myös kalleimpia siirtomaksuja perivissä yhtiöissä, jotka toimivat tyypillisesti maaseutumaisessa ympäristössä.

– Monella yhtiöllä on ollut edelliseltä valvontajaksolta siirtynyttä alijäämää, jota yhtiöt ovat voineet käyttää maksujen korotuksiin tai siihen, että tuottokiristystä ei ole tarvinnut viedä hintoihin. Toisaalta moni ylijäämäinen yhtiö on palauttanut liikaa perittyjä maksuja asiakkailleen määräaikaisina alennuksina. Määräaikaiset alennukset on nopein keino tasoittaa ylijäämää, mutta listahinnoissa tai meidän tilastoissa ne eivät välttämättä näy, Karppinen sanoo.

Silanderin mielestä edut asiakkaille joka tapauksessa näkyvät liian hitaasti.

– Kyllä se tuntuu liian hitaalta.

Alijäämien käyttöä maksujen korotuksiin pitkälle tulevaisuuteen kritisoitiin jo lakimuutosta tehtäessä.

Energiavirasto aikookin puuttua hinnoitteluun.

– Olemme uudistamassa ensi vuoden alusta alkavalle jaksolle hinnoitteluvalvontamenetelmiä. Virasto on esittänyt muutoksia, jotka kiristävät yhtiöiden hinnoitteluvaraa entisestään, Karppinen sanoo.

Halvin perusmaksu 4 euroa, kallein 38 euroa kuussa

Omakotiliiton vertailussa käy ilmi, että siirtoyhtiöiden hinnoittelussa on isoja eroja. Siirron perusmaksu on edullisimmillaan 3,98 euroa kuukaudessa ja kalleimmillaan 37,56 euroa kuussa.

Kallein sähkönsiirron energiamaksu eli kilowattituntihinta, 6,07 senttiä, on Enontekiön Sähkö Oy:llä. Edullisin hinta 1,69 senttiä, löytyy Rovakairalta, joka oli myös yksi energiamaksua laskeneista yhtiöistä. Hinta laski 0,27 senttiä verrattuna vuoteen 2022.

Ero maksuissa on omakotiasujalle lähes tonnin vuodessa - katso lista

Turkulainen omakotiasuja säästää Omakotiliiton listauksen perusteella lähes tuhat euroa vuodessa kainuulaisen Kajaven alueella asuvaan verrattuna.

Turku Energian perus- ja siirtomaksu ovat vuodessa noin 400 euroa ja Kajavella lähes 1400 euroa vuodessa. Maksujen eroja selitetään sillä, että maaseudulla on pitkät etäisyydet ja vähän maksajia per johtokilometri. Kaupungeissa on toisin ja piuhat on muutenkin ehditty sääsuojata jo aikoja sitten maan alle.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 23.5. klo 23 saakka.