Luvassa alle viiden asteen lämpötiloja – sitten kesä vie taas voiton

Viikko on säätiloiltaan kovin vaihtelevainen: lämpimästä mennään kylmään ja sieltä noustaan loppuviikolla takaisin noin 20 asteeseen

Vielä tänään maanantaina lämpöasteita on jopa 24. Eilen oli 24,2 astetta Hattulan, Mikkelin ja Heinolan kesämökkiseuduilla, kertoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Idässä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi kehittyä sadekuuroja ja ukkostakin.

– Huomenna sää alkaa hiljalleen muuttua etelästä alkaen. Päivällä leviää etelään yhtenäisempi vesisadealue. Se viilentää ja on iltapäivällä eteläisen Suomen päällä, muualla on lämmintä vielä huomennakin. Asteita on 20 tai vähän päälle.

Etelässä lämpötila laskee noin 15:een. Hiljalleen sateet leviävät pohjoisemmaksi. Illalla sataa keskiosassa maata.

Keskiviikko on selvästi erilainen

Lämpötila on keskiviikkona enää 10...15 astetta. Aurinkoisinta lienee kaakossa. Hyvin pienellä alueella päästään yli 15 asteen.

– Tiistaipäivästä eteenpäin on tosi sateista, sanoo meteorologi.

Keskiviikon matalapaine väistyy torstain aikana pikkuhiljaa Venäjälle. Samalla se vielä lähtiäisiksi pyöräyttää vähän kylmää ilmaa. Torstaina sade keskittyy keski- ja pohjoisosaan.

Avaa kuvien katselu Keskiviikko sateineen viilentää vahvasti, mutta allergikot iloitsevat, kun ilma puhdistuu. Kuva: Nina Karusto / Yle

Helatorstai on kylmin – Lapissa saattaa sataa räntää

Torstai lienee viikon kylmin päivä. Lapissa ilmamassa on niin kylmä, että sade tulee osin räntänäkin.

Lämpötila esimerkiksi maan keskiosassa on viisi astetta tai vähän päälle. Lapissa asteita lienee pari kolme.

Meteorologin mukaan aivan tyypillisiä alle viiden asteen lämpötilat eivät toukokuulle ole.

– Jos etelässä säästytään sateilta, siellä ollaan vähän päälle 10 asteessa.

Myös yöt kylmenevät. Torstaiaamu voi olla hyvinkin kylmä, samaten perjantaiaamu. Pohjoisessa yöpakkasta on yleisesti ja etelässäkin paikoin.

Helatorstai on siis viikon kylmin päivä, mutta sen jälkeen lämpötila nousee taas. Kylmä vaihe ei ole pitkäkestoinen.

Tässä vaiheessa meteorologi uskaltaa jo puhua lämpenevästä trendistä ja siitä, että sunnuntaina mennään taas kohti 20 astetta.

