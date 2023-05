Sarjakuristajan, Volvo-Markkasen ja Jari Aarnion vankilan taru päättyy pian, ja tällaisia asioita sen tilalle voisi tulla

Helsingin vankilan toiminta on päättymässä arviolta vuonna 2035. Mutta mitä Sörkän vankilalle tapahtuu, kun vangit lähtevät? Video: Matti Myller / Yle

Punatiilinen muuri pysäyttää kulkijan ja kertoo, ettei tänne ole tulemista.

Vajaan kilometrin pituinen muuri ympäröi ja kätkee sisäänsä Helsingin vankilan eli Sörkän.

Rangaistuslaitos muureineen on asettanut esteen katseille ja kulkemiselle Hermannissa jo noin 140 vuoden ajan, mutta tähän voi olla tulossa muutos. Jos Rikosseuraamuslaitoksen tekemät alustavat suunnitelmat toteutuvat, vankilatoiminta Sörkässä loppuu vuonna 2035.

Mutta mitä Sörkän vankilalle tapahtuu, kun vangit lähtevät? Helsingin kaupungin päättäjillä on ainakin mielipiteitä asiasta – laidasta laitaan.

Yksi vaihtoehto on ottaa mallia muualta. Maailmalla ja Suomessa vankiloista on tehty ainakin hotelleja, museoita ja asuntoja. Toki luovempiakin ratkaisuja löytyy.

Helsingin vankila eli Sörkkä Avaa Suomen senaatin perustaman kuritushuoneen ensimmäinen osa valmistui Helsinkiin vuonna 1881. Vankila rakennettiin aivan kaupungin laitamille Hermanninmäelle, jonka kallioita vankien ajateltiin louhivan. Kaupungin kasvamisen myötä se sijaitsee nyt Helsingin kantakaupungin kupeessa. Sen postinumeroalue 00580 on Helsingin – ja samalla koko maan – kalleimpia. Tontin ja sillä olevat rakennukset omistaa Senaatti-kiinteistöt eli valtio. Tontilla on reilu tusina erilaisia rakennuksia muurien sisä- ja ulkopuolella. Suurin osa rakennuksista on suojeltuja. Tarkka sulkemisajankohta riippuu siitä, milloin Risen suunnittelema uusi vankila Uudellemaalle valmistuu.

Avaa kuvien katselu Sörkkä sijaitsee itäisen kantakaupungin tuntumassa. Kuva: Rea Lemström / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Mitä poliitikot ovat väläytelleet?

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla pari viikkoa sitten Helsingin vankilan tulevaisuuden suunnitelmat nosti esille valtuutettu Eveliina Heinäluoma (sd.). Hän toivoi alueen historian tulevan huomioiduksi esimerkiksi niin, että sinne sijoitettaisiin museo tai mielenterveyspalveluja. Heinäluoman mielestä alueelle mahdollisesti tulevien asuntojen tulisi olla kohtuuhintaisia.

Seuranneessa keskustelussa ehdotukset olivat vielä aika kaukana toisistaan.

Valtuutettu Otto Meri (kok.) toivoi alueelle vapaarahoitteista asuntorakentamista. Sirpa Asko-Seljavaara (kok.) puolestaan ehdotti alueelle terveystieteen museota mielenterveyspalvelujen sijaan.

– Emme me nyt joka toiseen kaupunginosaan voi rakentaa ainakaan mielisairaalaa, Asko-Seljavaara torppasi Heinäluoman ajatuksen.

Psykiatri Ilkka Taipale (sd.) kaipasi puheenvuorossaan kokonaisvaltaisempaa sosiaalipoliittista ratkaisua, jolla koko maan vankilapaikkojen tarve pienenisi kolmanneksen. Näin uusi vankila voitaisiin jättää rakentamatta ja säästyneillä rahoilla Sörnäisiin rakentaa asuntoja esimerkiksi asunnottomille yksinasujille, joita entiset vangitkin suureksi osaksi ovat.

Laura Kolbe (kesk.) ehdotti suunnittelussa laaja yhteistyötä muun muassa kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian kanssa.

– Olisi hyvä sitouttaa mahdollisimman monia tahoja tähän mietintävaiheeseen. Kaupunginosayhdistyksiä, erilaisia kansalaisjärjestöjä ja tahoja, joita kiinnostaa kulttuuriperinnön vaaliminen, Kolbe listasi.

Vihreiden Otso Kivekäs toivoi suunnitelmiin laajempaa katsetta.

– Kannattaa katsoa viereistä Tukkutoria ja miettiä kaikkea Kalasataman ja Vallilan välillä, miten alue rakentuisi tiiviimmin yhteen.

Pormestari Juhana Vartiainen kertoi selvityttäneensä vankila-alueen kehittämistä jo pormestarikautensa alussa. Hän arvioi alueelle mahtuvan asuntoja jopa 4 000 uudelle asukkaalle.

Kun Yle kysyi pormestarilta tarkennusta siihen, minkälaista rakentamista alueelle pitäisi tulla, oli vastaus sovitteleva.

– Meillä on ollut tapana toimia Helsingissä niin, että erilaisia rahoitus- ja omistusmalleja sekoitetaan ympäri kaupunkia.

Avaa kuvien katselu Sörkän vankilaa ympäröi tiilimuurin lisäksi korkea metallinen piikkiaita. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Hotelli, museo, sukelluskohde, tislaamo...

Pelkästään hotelleiksi muutettuja vankiloita löytyy kymmenittäin ympäri maailmaa. Muun muassa The Liberty Hotel Bostonissa ja Bridewell Hotel Liverpoolissa ovat luksushotelleja.

Lähempääkin löytyy esimerkkejä: Långholmenin entinen vankila avasi ovensa hotellivieraille Tukholmassa jo vuonna 1989. Kotimaassa peräti kaksi entistä lääninvankilaa toimii nyt hotelleina: Hotel Katajanokka Helsingissä aukesi vuonna 2017 ja Turussa Hotel Kakola vuonna 2020.

Museoksi on muutettu moni sellainen vankila, joka on erityisen kuuluisa joko karmean historiansa tai kuuluisien vankiensa takia. Tällaisia ovat muun muassa Alcatraz San Franciscossa, Robben Island Etelä-Afrikassa ja Tower Lontoossa. Tallinnan Paterein vankilaan on suunnitelmissa avata uusi kommunismin uhrien museo ja tutkimuskeskus muutaman vuoden kuluttua.

Vankila-alueiden uudelleenkäytössä on nähty myös luovempia ratkaisuja.

Viron Rummun vankilasta tuli ranta- ja sukelluskohde sen jälkeen, kun viereisen louhoksen pohjavesi upotti vankila-alueen alleen. New Yorkin osavaltion Staten Islandilla sijaitseva Arthur Kill Correctional Facility on taas toiminut viime vuodet studiona elokuva- ja tv-sarjatuotannoille ja Mount Pleasantin vankila Pohjois-Carolinassa on nykyään viskin tislaamo. Myös Turun Kakolanmäeltä löytyy panimo ja leipomo.

Laitoksista kodeiksi

Asunnoiksi muutettuja vankiloita löytyy myös lukuisia. Kodiksi entistä vankilaa kutsutaan muun muassa Portsmouthissa Englannissa ja Duluthissa Minnesotassa Yhdysvalloissa. Eikä unohdeta Suomen Turkua, jossa Kakolan keskusvankila muutettiin asunnoiksi vuonna 2017.

Vankilarakennusten muokkaaminen asunnoiksi houkuttelee etenkin silloin, kun vankilatontti sijaitsee erityisen hyvällä paikalla, kuten ison kaupungin keskustassa, jossa koko muu ympäristö on jo täyteen rakennettu.

Avaa kuvien katselu Kuvassa tummalla rajattu alue on valtion tontti. Sen koon hahmottamiseksi viereen on piirretty Olympiastadion samassa mittakaavassa. Punaisella on puolestaan merkattu vankilarakennusta ympäröivä korkea tiilimuuri. Kuva: Rea Lemström / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Sörnäisten vankila on juuri tällainen kohde: rakennettaessa se sijaitsi kaupungin ulkopuolella, mutta nykyään yhdellä Suomen kalleimmista postinumeroalueista Hermannin kaupunginosassa. Merinäköalastakaan ei ole haittaa.

Asuntorakentaminen on entisillä vankila-alueilla usein vapaarahoitteista, etenkin jos alueella on paljon suojeltuja rakennuksia, joiden muuntaminen asunnoiksi on kallista. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto.

Yhdysvalloissa Gainesvillen ja Alachuan kunnan vankila muutettiin täyden palvelun keskukseksi asunnottomille. New Yorkin Bronxissa Fulton Correctional Facilityyn on ollut suunnitteilla asuntoja ja palveluita entisille vangeille. Ajatuksena on, että muokkaamalla vankilarakennusta, se auttaisi vankeja palaamaan tavalliseen arkeen ja työelämään ja korjaisi niitä vahinkoja, joita rakennusten aiempi käyttötarkoitus sai aikaan.

Hermannissa asuu tällä hetkellä noin 6 000 ihmistä, suurin osa Hermanninmäellä. Helsingin vankila eli Sörkkä sijaitsee aivan alueen keskellä ja vie suuren osan Hermannin pinta-alasta. Mitä alueen asukkaat ajattelevat vankilatoiminnan loppumisesta?

