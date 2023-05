Analyysi: Haavisto kerää kannatusta jopa kokoomuksen äänestäjiltä

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ykkösasema on Ylen Taloustutkimuksella teettämän presidenttikyselyn mukaan selvä. Ero seuraavaan ehdokkaaseen on 13 prosenttiyksikköä. Kärkikolmikkoon mahtuvat myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.), joka on kakkossijalla ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Muut ehdokkaat saivat selvästi heikommin kannatusta.

Presidenttiehdokkuutensa on toistaiseksi julkistanut vain Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo, vaikka vaaleihin on vain kahdeksan kuukautta aikaa.

Presidenttikyselyn maaliintulojärjestys ei noudattele puolueiden suosiota. Vihreät on puoluekannatuskyselyissä jaetulla viidennellä sijalla, mutta Haavisto on presidenttikyselyn ykkönen. Vaikka keskusta on gallupeissa neljäs, Rehn on toisena presidenttikyselyssä.

Kolmantena oleva Mika Aaltola on kertonut harkitsevansa (siirryt toiseen palveluun) presidenttiehdokkuutta, mutta yksikään puolue ei ole pyytänyt häntä ehdokkaaksi.

Kysely paljastaa, että Haavisto kerää kannatusta myös muiden kuin oman puolueen kannattajilta.

Voi pitää melko yllättävänä sitä, millä voimalla Haavisto näyttää keräävän kannatusta niin SDP:n, vasemmistoliiton kuin kokoomuksenkin äänestäjistä. Hän siis kokoaa taakseen väkeä laajasti poliittisesta oikeistosta ja vasemmistosta.

Vihreät oli osa keskustavasemmistolaista Sanna Marinin (sd.) hallitusta, mikä on saanut puolueen näyttämään mahdollisesti vasemmistolaisemmalta kuin se onkaan. Vihreitä ei ehkä kuitenkaan nähdä kovin selkeästi vasemmisto- tai oikeistopuolueena, ja se voi olla Haavistolle presidentinvaaleissa eduksi.

Haavisto on kokoomuksen kannattajien silmissä yhtä suosittu kuin Alexander Stubb (kok.) ja keskustan riveistä mahdollisesti ehdolle lähtevä Olli Rehn. Jokainen kerää taakseen noin viidesosan kokoomusta äänestäneistä.

Stubb kommentoi viime viikolla presidenttihalujaan kertomalla olevansa ”erittäin tyytyväinen” Eurooppa-yliopistolla, jossa hän toimii professorina. Stubbin asemapaikkana on Firenze, ja Instagramin perusteella Stubb vaikuttaa nauttivan Italian aurinkoisista pyöräilymaisemista täysin siemauksin.

Myös SDP:n kannattajista lähes puolet pitää Haavistoa mieluisimpana ehdokkaana presidentiksi. Noin viidesosa SDP:n äänestäjistä piti mieluisimpana presidenttiehdokkaana Sanna Marinia ja vajaa kymmenesosa Jutta Urpilaista (sd.).

Haavisto ja Aaltola kiinnostavat liikkuvia äänestäjiä

Voi hyvin olla, että tulevissa presidentinvaaleissa kansa ei jakaudu perinteisellä tavalla oikeiston ja vasemmiston välillä.

Monien mielestä Haavisto on ulkoministerinä onnistunut profiloitumaan puhuessaan Ukrainan sodasta ja Natosta. Ihmisten verkkokalvoille on tallentunut kuva Haavistosta allekirjoittamassa koko Suomen puolesta Naton liittymisasiakirjaa. Haavisto on vieraillut Kiovassa ja puhunut Ukrainan jälleenrakennuksesta.

Myös kyselyn kolmonen, sitoutumaton Mika Aaltola, kerää kannatusta niin SDP:stä ja kokoomuksesta mutta myös perussuomalaisista. Sekä Haavisto että Aaltola kiinnostavat selvästi myös liikkuvia äänestäjiä.

Avaa kuvien katselu Ulkoministeri Pekka Haavisto allekirjoitti Naton liittymisasiakirjan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Halla-ahon kannatus vaisua

Kärkikolmikon jälkeen kyselyssä neljänneksi sijoittuu Jussi Halla-aho (ps.). Vaalien toiseksi suurimman puolueen perussuomalaisten ykkösnimen kannatus ei ole edes perussuomalaisten kannattajissa kovin korkea. Halla-ahoa kannattaa reilu neljännes perussuomalaisten äänestäjistä.

Vihreiden ja keskustan kannattajat sen sijaan ovat hyvin omien puolueidensa ehdokkaiden takana. Haavistoa kannattaa valtaosa vihreiden äänestäjistä ja Olli Rehniä puolet keskustan kannattajista.

Halla-aho ei kerää juurikaan kannatusta muista puolueista.

Perussuomalaisia äänestäneitä kiinnostaa Halla-ahon jälkeen toiseksi eniten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Presidenttikyselyssä painavat eri tekijät kuin eduskuntavaaleissa. Halla-aho sai eduskuntavaaleissa 22 081 ääntä ja Haavisto 8 036 ääntä. Molemmat olivat samassa vaalipiirissä. Presidenttikyselyssä Haavisto on kärjessä ja Halla-aho neljäntenä.

Herättikö analyysi ajatuksia? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoiltaan 17.5.23 klo 23.