Amerikantukkasotka laittoi lintuharrastajat liikkeelle Varsinais-Suomessa – onnekkaimmat saivat napattua kuvan harvinaisesta vieraasta

Kymmenet ja taas kymmenet lintuharrastajat ovat kansoittaneet Liedon ja Kaarinan rajalla Varsinais-Suomessa sijaitsevan Järvelän kosteikkoalueen sunnuntaista lähtien.

Syynä tungokseen on harvinainen lintuvieras, amerikantukkasotka, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

– Havainto amerikantukkasotkasta tehtiin sunnuntaina. Kuten nimestä voi arvata, se on pohjoisamerikkalainen laji, joka harhautuu silloin tällöin Eurooppaan ja Suomeen. Suomessa lintu on havaittu nykyään lähes joka vuosi, mutta varsin harvinainen laji se kyllä on. Suomessa lintu on havaittu vain noin 30 kertaa, Södersved kertoo.

Avaa kuvien katselu Kymmenet lintuharrastajat tulivat katsomaan harvinaista vierasta äitienpäivänä Järvelän kosteikolle Turun liepeille. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Yksi linnun nähneistä on turkulainen lintuharrastaja Jarmo Lahtinen. Hän huomasi sunnuntaina ilmoituksen lintuharrastajien omassa Whatsapp-ryhmässä.

– Kiinnitti huomion se viesti, että amerikantukkasotka oli nähty ihan lähellä. Tietenkin nappasin kameran mukaan ja lähdin kosteikolle. Siellä oli paljon jo väkeä ja kuulemma ihan Helsingistä ja muualta Etelä-Suomesta asti, kertoo Lahtinen.

Havaintoja on tehty aikaisemmin eri puolilla Suomea.

– Jos lintu ei ole aikaisemmin ollut Turun suunnalla, niin varmasti se kiinnostaa paikallisia harrastajia. Sitten on harrastajia, jotka joka vuosi nollaavat näkemiään lajeja ja haluavat laskea vuosittain havaitut lajit. Lisäksi tällaisia harvinaisia lajeja ei useinkaan pääse näkemään, joten ihan oppimismielessä näitä käydään katsomassa, Jan Södersved kertoo.

Lahtisen mukaan hän näki amerikantukkasotkan ensimmäisen kerran.

– Oli kyllä hieno tunne, kun näki linnun, kuvailee Jarmo Lahtinen tunnetta.

Havaittu amerikantukkasotka oli koiras

Littoistenjärven kupeessa olevan Järvelän kosteikko on tunnettu Turun seudulla runsaasta linnustostaan.

Avaa kuvien katselu Järvelän kosteikolla asuu runsaasti lintuja. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Sunnuntaina kosteikolla havaittu amerikantukkasotka oli koiras. Maallikolta havainto saattaisi mennä ohi, arvioi BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

– Havainto saattaa mennä ohi monelta harrastajaltakin. Aktiiviharrastaja, joka on perehtynyt lajeihin, kiinnittää kyllä huomion muutamiin seikkoihin, jotka erottavat tämän linnun tavallisesta tukkasotkasta.

Södersvedin mukaan on mahdotonta arvioida, miten kauan lintu on kosteikolla.

– Se voi olla muuttomatkalla pysähtynyt päiväksi tai pariksi. Joskus lintu on saattanut jäädä jollekin paikkakunnalle useammaksi päiväksi tai jopa viikoksi.

Lahtisen mukaan ensimmäiset viestit jo saapuneet, että lintu on lähtenyt.

– Nyt lintu on kadoksissa, joku laittoi viestiä, että sen oli nähty lähtevän lentoon.