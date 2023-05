Posti mullistaa raskaan kalustonsa jo lähivuosina – tällä uudella akkukäyttöisellä rekalla aletaan kuljettaa tavaraa kaupungista toiseen

Invertterin hiljainen sirinä paljastaa, että kuljettaja on kytkenyt virrat päälle yhdistelmän vetoautoon. Yksi Suomen ensimmäisistä täyssähköisistä puoliperävaunuyhdistelmistä on lähdössä viemään tavaraa Vantaalta Tampereelle.

Moni on tähän asti epäillyt, ettei nykyinen akkuteknologia vielä riitä liikuttamaan raskasta 26 tonnia painavaa kalustoa satojen kilometrien päähän. Postin kuljetuspalveluiden liiketoimintajohtaja Ari Olli kuitenkin vakuuttaa auton tulevan nyt Postin runkolinjoille Vantaalta Tampereelle ja Turkuun.

– Kustannustehokkuus verrattuna dieselautoon riippuu siitä, kuinka hyvin reitit suunnitellaan ja huomioidaan lyhyemmät toimintasäteet, sanoo Ari Olli.

Puoliperävaunun vetoautossa on henkilöautoon verrattuna suuri 540 kilowattitunnin akusto, jolla yhdistelmän pitäisi pystyä kulkemaan noin 300 kilometrin matka.

Uusi auto on osa Postin suunnitelmaa siirtää nykyiset dieselrekat historiaan vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. Nykyiset autot korvataan sähkö-, biokaasu- ja vetyvoimalla. Siirtymä päästöttömiin autoihin koskee myös Postin kuljetuksia alihankkijoina hoitavia yrityksiä.

Posti luopuu vuoteen 2030 mennessä kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa, ja korvaa ne sähkö-, biokaasu- ja vetyautoilla. Osa kuorma-autoista toimii jo sähköllä. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vaihtoehtoisiin polttoaineisiin siirtymisen taustalla on Postin päätös kuljettaa fossiilittomasti vuoteen 2030 mennessä. Siirtymää vauhdittavat myös EU:n ja asiakkaiden kiristyvät vaatimukset nettonollapäästöistä.

– Asiakkailta tulee vaatimuksia enenevissä määrin. On alettu ymmärrää, että keinoja on. Ja on hyvin erilaisia asiakkaita, osalla on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet, kuvailee Postin ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino.

Nykyiset biopolttoaineet on Postille välivaihe, sillä raskaiden ajoneuvojen käyttövoimaksi ovat tulossa sähkö, biokaasu ja vety.

– Biopolttoaineen hinta verrattuna esimerkiksi dieseliin on verrattain korkea, jolloin meidän lähtökohta on se, että tutkimme ensisijaisesti muita fossiilittomia käyttövoimia, sanoo Ari Olli.

Se tarkoittaa, että pidemmillä reiteillä käytetään lähivuosina nesteytetyllä biokaasulla kulkevia yhdistelmäajoneuvoja. Näitä Postilla on käytössä tämän vuoden lopussa jo 35.

– Nesteytetty biokaasu on jo nyt täysin kilpailukyinen dieseliin verrattuna, jopa kustannustehokkaampi.

Raskaiden sähkökuorma-autojen määrä kasvaa nopeasti Euroopassa

Raskaiden sähkökuorma-autojen määrä Euroopan teillä on alkanut lisääntyä nopeasti.

EU:n tilastoviraston Eurostatin mukaan vuonna 2021 ensirekisteröitiin lähes 1400 uutta täyssähköistä, yli 3,5 tonnia painavaa kuorma-autoa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on rekisteröity jo 600 vähintään 16 tonnia painavaa sähköautoa.

Saattaa olla, että sitä merkkiä jolla ajamme kymmenen vuoden kuluttua ei ole vielä olemassakaan, kun kehitys on niin nopeaa. toimitusjohtaja Åke Nyblom, Ahola Transport

Logistiikka-alan yritys Ahola Transport testaa sähkökuorma-autojen toimintaa Ruotsin Södertäljen ja Nykvarnin välisellä reitillä.

– Meille tulee ensi vuonna uutta sähkökalustoa, jonka kantama ja kokonaispaino ovat nykyiseen verrattuna kaksinkertaisia. Autot tulevat Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen, sanoo Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom.

Nyblom muistuttaa, että sähkökuorma-autojen kehitys on niin nopeaa, että lähivuosina markkinoille voi tulla useita uusia automerkkejä, joita tällä hetkellä ei ole edes olemassa. Tästä esimerkkinä ovat Kiinasta hankitut uudet sähköbussit, jotka liikennöivät esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit Suomessa

Käyttövoima 2019 2020 2021 2022 2023 (tammi-huhtikuu) Diesel 3800 3229 3297 3124 1272 Sähkö - 5 2 15 6 Kaasu (CNG) 41 43 75 55 10 Diesel/sähkö (hybridi) - - - - 3 Diesel/LNG - - 13 20 3

Lähde: Traficom

”Euroopan halvinta vetyä saadaan pian Suomesta”

Volvo on testannut viime talvena vetypolttokennoa käyttäviä puoliperävaunuyhdistelmiä Ruotsin Lapissa. Ensimmäiset vetykäyttöiset sähkökuorma-autot tulevat kuljetusliikkeiden testattavaksi vuonna 2025.

– Tavoitteena on, että vuonna 2030 vetypolttokennoautoja alkaisi valmistua jo tuotantolinjalta kaikkien asiakkaiden saataville, sanoo Volvo Trucksin sähköisistä kuljetusratkaisuista vastaava tuotepäällikkö Janne Silvonen.

Vetykäyttöiset kuorma-autot sopivat erityisen hyvin pitkille reiteille, koska toimintasäde on jopa tuhat kilometriä. Vetyautot ovat monelle kuljetusliikkeelle todennäköinen vaihtoehto, kun ne korvaavat fossiilista dieseliä käyttäviä ajoneuvoja päästöttömillä vaihtoehdoilla.

– Meillä tulee olemaan Euroopan edullisin sähkö täällä ja meillä tulee olemaan Euroopan edullisin vety. Silloin vetyä kannattaa käyttää myös liikenteessä, kun muut vaihtoehdot eivät ole parempia, sanoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Jari Ihonen.

Volvo testaa polttokennosähkökuorma-autojen toimintaa Pohjois-Ruotsissa. Autojen tankkausta varten on rakennettu vedyn jakeluasemia. Kuva: Volvo Trucks

Suomessa siirtymää dieselistä vetyyn vauhdittanee myös polttoaineen edullinen hinta. Vety tuotetaan elektrolyysin avulla, jossa vettä hajotetaan sähkövirran avulla vedyksi ja hapeksi. Aurinko- ja tuulivoiman tuotannon nopea lisääntyminen tekevät mahdolliseksi vihreän vedyn valmistamisen edullisesti.

– Vedyllä voi korvata toisen sukupolven uusiutuvia biopolttoaineita EU:n velvoitteita täytettäessä ja sen hinta tulee olemaan kilpailukykyinen niihin verrattuna, sanoo Jari Ihonen.

Raskaan liikenteen vedyn ja sähkön latausverkosto rakenteille

Suomi rakentaa lähivuosina muiden EU-maiden tavoin raskaalle liikenteelle tarkoitetun vedyn jakeluverkoston ja sähkön latausverkoston. Jakelu- ja latausasemia on tulossa keskeisimmille pääteille sekä liikenteen solmukohtiin.

Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom muistuttaa, että vaihtoehtoiset polttoaineet voivat tuoda uusia haasteita kuljetusliikkeille.

– Dieselrekan 400 kilometrin matkalle tarvittavan polttoaineen tankkaus kestää noin kymmenen minuuttia. Jos sähkörekkaan ladataan vastaavaan matkaan tarvittava sähkö, latausaika voi olla toista tuntia, muistuttaa Nyblom.

Nyblomin mukaan onkin tärkeää, että latausverkosto on jo alkuvaiheessa riittävän nopea, ettei sähköistymisen esteeksi tule liian pitkä latausaika.

Suomessa pitäisi olla vuonna 2025 toiminnassa useita raskaan liikenteen suurteholatausasemia, joissa kuorma-autoa voidaan ladata 350 kilowatin teholla. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Hankintatukea sähkö- ja kaasukäyttöisille kuorma-autoille

Sähkökuorma-auton hankintahinta on jopa kolminkertainen dieselautoon verrattuna. Kuljetusyritys voi saada uuden sähkö- ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan tukea jopa 50 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa on vähintään 26 tonnia ja yhdistelmämassa vähintään 60 tonnia.

– Tänä vuonna on haettu enemmän sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea kuin koko viime vuonna, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Antti Hänninen.

Toukokuun alkuun mennessä sähkökuorma-autojen hankintaan oli tehty 23 hakemusta, kun koko vuonna 2022 hakemuksia jätettiin 17. Hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti.

