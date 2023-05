Valtuusto valitsi Kalervo Kummolan Tampereen pormestariksi

Tampereen valtuusto on valinnut poliitikko, jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummolan (kok.) Tampereen pormestariksi. Valtuusto päätti asiasta yksimielisesti maanantaina alkuillasta.

Pormestarin tehtävä tuli auki, kun Anna-Kaisa Ikonen (kok.) pääsi eduskuntaan kevään vaaleissa. Paikka kuuluu tällä valtuustokaudella kokoomukselle, koska se oli viime kuntavaalien ykkönen Tampereella.

Väistyvä pormestari Ikonen luovutti Kummolalle pormestarin käädyt valtuuston kokouksessa Tampere-talossa. Ikonen piti myös jäähyväispuheen, jossa hän oli silmin nähden liikuttunut. Ikonen toki jatkaa Tampereen kaupunginvaltuustossa myös kansanedustajana.

Vastavalittu Kummola puolestaan kiitti puheessaan valtuutettuja luottamuksesta.

– Pormestarin saappaat ovat isot täytettäviksi. Kiitos Anna-Kaisalle ja menestystä tuleviin tehtäviin! Kummola sanoi.

Ikonen ja Kummola olivat vuoden 2021 kuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaat pormestariksi. Ikosesta tuli pormestari, koska hän sai vaaleissa selvästi enemmän ääniä kuin Kummola.

Ikosen siirryttyä eduskuntaan Kummolalle ei ilmaantunut vastaehdokkaita kokoomuksen sisältä. Valtuusto valitsi Kummolan pormestariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31. toukokuuta 2025 asti.

Yhteistyökykyä ja laajat verkostot

Suuria suunnanmuutoksia Tampereen viime aikojen poliittiseen linjaan Kummolan valinta tuskin tuo.

Kummola sanoi puheessaan maanantaina, että pormestariohjelma tulee kesäkuun valtuustoon ja siihen tulee vain pieniä viilauksia.

– Oleellista on pitää kaupungin rooli koulutuksen ja hyvinvoinnin edistäjänä, Kummola sanoo.

Kummola korosti myös yrittäjyyden, kansainvälisyyden ja liikenneyhteyksien merkitystä.

Kummolan mukaan Tampereen pitää pysyä myös tulevaisuudessa ihmisten kaupunkina.

– Ensisijaisesti meidän täytyy pitää huolta lapsista, nuorista ja ikäihmisistä.

Tamperelaiset valtuutetut ovat kuvailleet Kummolaa muun muassa suoraviivaiseksi ja yhteistyökykyiseksi. Kiitosta kollegoilta ovat saaneet myös Kummolan laajat verkostot ja osaaminen.

Kummolan tavaramerkiksi on muodostunut jyrähtäminen milloin mistäkin asiasta. Moni jyrähdyksistä on koskenut jääkiekkoa tai muuta urheilua, mutta Kummola on lausunut painokkaita sanoja myös esimerkiksi Tampereen ratikkalinjaan liittyvistä esityksistä (siirryt toiseen palveluun) ja pitkistä passijonoista (siirryt toiseen palveluun).

Kummola on tosin itse sanonut, että hän pikemminkin murisee kuin jyrähtelee.

Raisiolaislähtöisestä Kummolasta tuli 1970-luvulla SM-liigan ensimmäinen toimitusjohtaja. Myöhemmin hän on ollut sekä kansanedustajana että jääkiekon kansainvälisissä johtotehtävissä. Lisäksi hän oli vuosia Tampere-talon toimitusjohtajana.