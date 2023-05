Työmarkkinoiden mallimaa painoi työttömyyden alle kolmeen prosenttiin – Yle selvitti, miten Tanskan-malli toimii

KÖÖPENHAMINA Thue Christian Thann Nikolajsen, 26, valmistui fyysikoksi Kööpenhaminan yliopistosta viime marraskuussa. Maisterintutkinto syntyi kvanttifysiikan opinnoilla. Sen jälkeen Nikolajsen on hakenut noin 70:tä työpaikkaa.

– Työttömyyskassani ohjeiden mukaan minun pitää hakea keskimäärin ”1,5:tä työpaikkaa” viikossa. Se on hyvin toteutettavissa.

Nikolajsenin on pidettävä säännöllisesti yhteyttä sekä työttömyyskassaansa että työvoimatoimistoon. Hän kertoo videolla velvollisuuksistaan ja mahdollisuuksistaan työnhakijana:

Tanskan työmarkkinamalli nousi esiin Suomen vaalikeskusteluissa selittämään osaltaan sitä, miksi Tanskassa on työttömiä niin vähän. Maaliskuussa 2023 Tanskan työttömyysprosentti oli 2,8. Suomessa 15–64-vuotiaiden työttömyysaste oli 7,0.

Tässä jutussa esittelemme Tanskan-mallin, josta Suomessa nousivat esiin erityisesti ansioturvan porrastaminen ja irtisanomissuojan keventäminen. Tosin porrastettu malli ei ollut Suomen vaalien aikana vielä käytössä Tanskassa.

Tanskassa työttömyyyskassoilla on merkittävä rooli. Ne tukevat aktiivisesti jäsentensä työllistymistä esimerkiksi säännöllisillä tapaamisilla ja koulutuksilla. Suomessa kassoilla on suppeampi tehtävä.

Työttömyyskassat Tanskassa ja Suomessa Avaa Tanskassa kassajäsenyyttä maksaa noin kaksi kolmesta työelämässä olevasta, eli noin 2,2 miljoonaa ihmistä. Opiskelijoille kassan jäsenyys on vain muutamia euroja tai jopa ilmainen, työntekijöille noin 65 euroa kuussa. Kassaan kuulumattomat jäävät toimeentulotuelle, joka voi olla vain puolet työttömyysturvan enimmäismäärästä. Suomessa työttömyyskassan jäsenyys maksaa kassasta ja tuloista riippuen reilusta 30 eurosta 150 euroon vuodessa. Jäseniä työttömyyskassoilla on noin kaksi miljoonaa.

Joustavat työmarkkinat ja työttömien tukiverkko

Tanskan työmarkkina-asiantuntijat kutsuvat Tanskan työmarkkajärjestelmää yleisesti nimellä flexicurity. Termi viittaa joustavuuteen ja turvaverkkoon. Työttömyyskassoja edustavan Faglig Fælles A-kasse -kattojärjestön puheenjohtaja Eva Obdrup havainnollistaa, kuinka työntekijöitä on nopea palkata ja toisaalta myös irtisanoa.

– Saatat kuulla maanantaina työpaikkasi irtisanovan väkeä, ja keskiviikkona olet vailla työtä. Toisaalta voit luottaa siihen, ettet jää tyhjän päälle, vaan alat saada tukea heti.

Avaa kuvien katselu Työttömyyskassoja edustavan Faglig Fælles A-kassen puheenjohtaja Eva Obdrup. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Obdrupin mukaan kahden päivän irtisanomisaika koskee esimerkiksi rakennuksilla työskenteleviä ja monia toimistotyöntekijöitä. Muun muassa kaupan alalla ja julkisella sektorilla irtisanomisajat ovat pidempiä: esimerkiksi kolme kuukautta kolmen vuoden työsuhteen jälkeen ja puoli vuotta kymmenen vuoden jälkeen.

Työttömyyskassaraha alkaa raksuttaa siitä päivästä alkaen, kun palkanmaksu loppuu, oli se sitten kahden päivän tai kahden kuukauden jälkeen.

Tanskan työttömyystuki on parhaimmillaan noin 3 000 euroa, jos henkilö on maksanut kassan täysjäsenyyttä vähintään neljä vuotta putkeen ja tienannut vähintään 3 700 euroa kuussa. 2 500 euron kuukausiansiolla työttömyystuki on noin 2 000 euroa.

Suomen työttömyysetuudet Avaa Suomessa työtön työnhakija saa Kelan peruspäivärahaa, työttömyyskassan jäsen ansiopäivärahaa. Peruspäiväraha on 37,21 euroa päivässä, eli kuukaudessa reilut 800 euroa ilman esimerkiksi lapsista saatavia korotuksia. Ansiosidonnainen koostuu 37,21 euron perusosasta sekä ansio-osasta, joka riippuu aiemmista tuloista. Esimerkiksi 2 500 euroa tienannut saa reilut 1 700 euroa ja 3 700 euroa ansainnut reilut 2 200 euroa. Perheelliset saavat lisätukea. Korkeintaan kolme vuotta työskennelleet voivat saada ansiosidonnaista enintään 300 päivältä ja sitä kauemmin työskennelleet enintään 400 päivältä. Työelämässä vähän aikaa tai eivät lainkaan olleet saavat työmarkkinatukea. Sitä saavat myös työnhakijat, jotka eivät saa enää ansiopäivärahaa.

Tanskan työttömyystuki vaikuttaa huomattavasti Suomea suuremmalta. Vaikka Tanskassa elinkustannukset ja yleinen palkkataso ovat korkeampia kuin Suomessa, Tanskan tuki on myös suhteellisesti Suomen tukia parempi. Tämä unohtuu usein Tanskan-mallista puhuttaessa, huomauttaa flexicurity-mallia selvittänyt vanhempi tutkija Rolle Alho E2 Tutkimus -tutkimuslaitoksesta.

Ansioturvan porrastamisesta ja irtisanomissuojan keventämisestä puhuttaessa otetaan hänen mielestään liian harvoin huomioon eri maiden ominaispiirteet.

– Tanskan maantieteellinen sijainti on parempi, ja maan sisällä välimatkat ovat pienempiä kuin Suomessa. Lisäksi tanskalaisyritykset ovat kansainvälistyneempiä kuin suomalaisyritykset ja työllisyystilanne on ollut pitkään parempi kuin Suomessa, Alho toteaa.

Nämä voivat Alhon mukaan vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen ja työn vastaanottamiseen Tanskassa.

Suomessa irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestosta. Esimerkiksi kolmen vuoden työsuhteen jälkeen irtisanomisaika on yksi kuukausi ja kymmenen vuoden jälkeen neljä kuukautta.

Työelämässä olleiden työttömyystuki paranee, vastavalmistuneiden heikkenee

Julkisuudessa on puhuttu Tanskan-mallista, jossa työtön saa enemmän tukea työttömyysjaksonsa alussa, ja sitten tuki laskee merkittävästi. Kevääseen 2023 asti kuukausikohtaisesta työttömyystuesta putosi vain yhden päivän tuki neljän kuukauden välein, eikä sitäkään, jos työnhakija oli tehnyt joitakin osa-aikatöitä.

Porrastettu malli otettiin käyttöön vasta toukokuussa 2023. Mallin mukaan työelämässä olleet saavat aiempaa isomman työttömyystuen kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden ajan, minkä jälkeen kuukausittainen tuki laskee parisataa euroa. Sen jälkeen tuesta vähennetään korkeintaan yhden päivän tuki neljän kuukauden välein, kuten aiemminkin. Tukea voi saada kaksi vuotta.

Vastavalmistuneiden perheettömien työttömyystuki sen sijaan on tästä lähtien alhaisempi kuin aiemmin, enimmillään reilut 1 600 euroa. Kolmen kuukauden jälkeen summa laskee, ja kaikkiaan työllisyystukea voi saada vain vuoden. Vastavalmistuneet, joilla on elätettäviä, saavat saman verran tukea kuin aiemminkin kahden vuoden ajan ilman porrastusta.

Suomessa taloudellisen tuen porrastamisesta on toistaiseksi vasta keskusteltu.

Tanskan kassojen kattojärjestö suhtautuu maan uunituoreisiin muutoksiin varauksella.

– On hyvä, että työllisyystukea osittain parannetaan, mutta on ongelmallista, että se tapahtuu vastavalmistuneiden kustannuksella, Obdrup toteaa.

Avaa kuvien katselu Rattaat pyörimään. Keld Moseholmin veistos kassajärjestön edustalla Kööpenhaminassa. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Obdrup lisää, että kassojen ja työvoimatoimistojen tarjoama muu kuin taloudellinen tuki on tärkeä osa flexicurity-järjestelmää.

– Säännölliset tapaamiset työllisyysneuvojien kanssa ja eri koulutukset pitävät työnhakijan aktiivisena ja auttavat löytämään uuden työn nopeasti.

Tanskan tilastokeskuksen mukaan työttömyys on pysynyt pitkään alle kolmessa prosentissa. Työmarkkinaviraston mukaan pitkäaikaistyöttömiä, eli vähintään vuoden vailla työtä olleita, on reilut 13 000. Se on noin 14 prosenttia työttömistä. Suomessa pitkäaikaistyöttömiä on paljon enemmän, runsaat 33 prosenttia työttömistä työnhakijoista.

– Entistä aktiivisempaan työnhakuun kannustava malli voi toimia nyt, kun työmarkkinat ovat hyvät. Mutta tukimallin pitäisi reagoida, jos suhdanne muuttuu, Obdrup sanoo.

Hänen mukaansa työnhakija löytää uuden työn keskimäärin noin kolmessa kuukaudessa.

Avaa kuvien katselu Vastavalmistunut Thue Christian Thann Nikolajsen sanoo, ettei pystyisi asumaan Kööpenhaminassa pelkällä toimeentulotuella. Kassan jäsenyys ja työttömyysturva ovat välttämättömiä, hän sanoo. Kuva: Karoliina Kantola / Yle

Syitä ennätyksellisen matalan työttömyyden taustalla

Koska porrastettu malli on vastikään otettu käyttöön, Tanskan matalan työttömyyden taustalla on oltava jotakin muuta kuin porrastettu tuki.

Työmarkkinoihin erikoistunut ajatushautomo Arbejderbevægelsens Erhvervsrådin pääekonomisti Sofie Holme Andersen näkee kaksi syytä Tanskan hyvään työllisyystilanteeseen. Holme Andersenin mukaan tärkein syy on yleinen suhdanne.

– Tanskan talous on jatkanut nousuaan koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Se on pitänyt työvoiman kysynnän korkeana, mikä on johtanut ennätyskorkeaan työllisyyteen ja lähes ennätysalhaiseen työttömyyteen.

Nopea toipuminen johtuu ajatushautomon mukaan osittain korona-ajan politiikasta, jossa investoitiin julkisiin hankkeisiin ja maksettiin osa työntekijöiden palkoista suurten irtisanomisten välttämiseksi. Siten yritykset olivat heti valmiita vastaamaan kysyntään, kun tilanne parani.

Toiseksi syyksi Holme Andersen nimeää flexicurityn.

– Ihmiset ovat valmiita joustamaan irtisanomissäännöissä, kun he tietävät saavansa työttömyystukea ja tarvittavaa koulutusta, jos joutuvat työttömiksi, Holme Andersen kirjoittaa Ylelle.

Tanskassa työnhakijan täytyy muun muassa: Avaa Hakea 1–2 työtä viikossa ja rekisteröidä hakemukset nettijärjestelmään. Olla valmis ottamaan vastaan (enemmän tai vähemmän alaa vastaavan) kokopäivä- tai osa-aikatyön päivän varoitusajalla. Työpaikka voi olla korkeintaan 1,5 tunnin matkan päästä kotikaupungista. Olla suorittanut vähintään tanskan kielen perusteet. Varata tietyin väliajoin tapaaminen työllisyysneuvojan kanssa ja mahdollisesti osallistua kassojen tai työvoimatoimiston kursseille. Pysyä Tanskassa (mahdollisuus pitää myös lomaa Tanskassa). Täyttää joka kuukauden lopussa nettilomake, johon rekisteröidään mahdolliset osa-aikatyötunnit tai muut tulot, joiden perusteella tukisumma lasketaan.

Suomessa työnhakijan täytyy muun muassa: Avaa Oltava työkykyinen ja hakea omatoimisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Tavata säännöllisesti omaa vastuuasiantuntijaansa. Osallistua esimerkiksi sovittuihin keskusteluihin ja työvoimakoulutuksiin. Ottaa vastaan tarjottua työtä.

Tampereen yliopiston tutkija Satu Ojala sanoo, että porrastuksen korostaminen ei ole kovin hedelmällistä. Koko etuusjärjestelmää pitäisi katsoa kokonaisuutena.

Ojala mukaan oleellista olisi arvioida pienimmillä tuilla elävien tilannetta. Hänen mukaansa esimerkiksi toimeentulotukea saavien ei kannata tehdä töitä, eikä heillä ole pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin.

Tanskasta voisi ottaa hänen mukaansa mallia inhimillisen pääoman kehittämisestä.

– Jos ajatellaan, että työtön ei laiskuuttaan halua töihin, hänet täytyy pakottaa töihin etuuksia porrastamalla. Jos taas ajatellaan, missä kukin voisi kehittyä ja tarjota työpanostaan työmarkkinoille, keskityttäisiinkin tukemaan työnhakijan työkykyä ja ammatillista osaamista.

Ojala muistuttaa, että Suomessa pitäisi tarkastella myös, ovatko palkka ja työolot sellaisia, että ne kannustavat työntekoon. Nyt alimmat työehtosopimuspalkat ovat liian matalat.