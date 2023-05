Oliiviöljy- ja viljasadot ovat vaarassa romahtaa Espanjassa kuivuuden tähden – näin hedelmiä riittää myyntiin Suomen kauppoihin

Poikkeuksellinen kuivuus kurittaa maanviljelyä Espanjassa, joka on merkittävä hedelmien ja vihannesten tuoja myös Suomeen. Suomalaiselle SOK:lle Espanja on merkittävin yksittäinen hedelmien ja vihannesten tuontimaa.

Espanjalainen viljelijöiden järjestö COAG arvioi viime viikolla, että sateiden puute vaikuttaa jo 80 prosenttiin maaseudusta ja aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja yli viidellä miljoonalla hehtaarilla sateesta riippuvaisia viljakasveja.

Tuottajapuolelta on arvioitu myös, että oliiviöljyn tuotanto jää tänä vuonna alle puoleen normaalista, vehnä- ja ohrasadot kutistuvat jopa 60 prosenttia ja avokadoja saadaan neljännes tavallista vähemmän.

Espanjassa säätä ennustavan AEMET:n mukaan vuoden alku on ollut kuivempi kuin koskaan seurannan aikana. Tammi-huhtikuussa maassa satoi alle puolet keskimääräisestä.

Kuivuus koettelee etenkin Andalusiaa Espanjan eteläosissa ja Kataloniaa Koillis-Espanjassa.

Maatalousekonomian professori Julio Berbelin mukaan keskimääräistä vähäisemmät sateet eivät ole ongelma kestäessään vuoden verran.

– Mutta toinen vuosi on ongelmallinen ja kolmas vuosi on vakava. Ja nyt on jo viides vuosi, Córdoban yliopistossa työskentelevä Berbel sanoo Andalusian alueesta.

Vesivarastot hupenevat

Vesivarastotkin ovat jo vajaita. Andalusiassa ja Kataloniassa varastoissa on vettä alle neljäsosa niiden kapasiteetista, kertoi Alicanten yliopiston ilmastotieteen laboratorion johtaja Jorge Olcina uutiskanava France24:lle. Molemmat alueet asettivat rajoituksia vedenkäytölle jo helmikuussa. Kuivuudesta kärsivät siis myös viljelykset, joita yleensä kastellaan.

Avaa kuvien katselu Vesivaranto Barcelonassa Espanjassa oli vajentunut pahasti huhtikuussa. EPA-EFE/Siu Wu Kuva: EPA-EFE

Andalusiassa kasteluun voidaan nyt käyttää Berbelin mukaan vain 18 prosenttia normaalista vesimäärästä.

– Tämä tarkoittaa, että puuviljelmät ovat selviämisen rajamailla, hän sanoo.

Puuviljelmät ovat alueella erittäin tärkeitä. Niillä kasvaa esimerkiksi oliiveja, sitrushedelmiä ja manteleita. Pienemmällä alueella on luumuja, persikoita ja avokadoja.

Viljelijöiden järjestön mukaan hedelmäpuiden elinkelpoisuus on vakavasti uhattuna esimerkiksi Andalusiassa, Kataloniassa ja Murciassa.

– Ihmiset ovat onnekkaita, kun saavat edes viidesosan vedestä. Ehkä he selviävät tästä kesästä eivätkä menetä puitaan, Berbel sanoo.

Hänen mukaansa jotkut viljelijät ovat kuitenkin jo uhranneet heikkotuottoisempia puitaan ja keskittäneet vedenkäyttöä nuorille ja tuottoisille puille.

Varoja jätevesien uudelleen käyttämiseksi

Tilanne vaihtelee alueittain. Espanjan kaakkoisosa, esimerkiksi Murcian maakunta, on Berbelin mukaan yleisesti Espanjan kuivinta aluetta. Siksi sinne on rakennettu suolanpoistolaitoksia, joissa merivedestä poistetaan suola, ja vesi saadaan esimerkiksi kastelukäyttöön.

Rannikkoalueilla myös jätevettä on käsitelty uusiokäyttöön ennätysvauhdilla viljelijöille. Sitä ei ole riittävästi, mutta se tukee puuviljelmien selviämistä, Berbel pohtii.

Olcina Alicanten yliopistosta arvioi, että on pieni mahdollisuus siihen, että sateet enää ratkaisisivat kuivuustilannetta. ”Tähän aikaan vuodesta ainoa, mitä saamme, ovat täsmälliset ja paikalliset myrskyt. Ne eivät ratkaise sadevajetta”, hän sanoi Reutersille.

Espanjan hallitus kertoi viime viikolla käyttävänsä 2,2 miljardia euroa veden saatavuuden parantamiseen ja esimerkiksi kuivuudesta kärsivien maanviljelijöiden tukemiseen. Varoilla lisätään vesien uusiokäyttöä ja rakennetaan laitoksia, joissa poistetaan suolaa merivedestä.

Ympäristöministeri Teresa Ribera sanoi rahoituspaketin julkistamisen yhteydessä, että ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuuskausien vaikutukset ovat Espanjassa voimakkaampia, kun kuivuutta esiintyy useammin ja se on kovempaa.

Kesähedelmien kausi kaupoissa

Suomessa kauppajätit SOK ja Kesko ostavat kesällä Espanjasta etenkin meloneja ja kivellisiä hedelmiä kuten persikoita, luumuja ja nektariineja. SOK tuo myös mansikoita Espanjasta.

Yritysten mukaan Espanjan kuivuuden ei pitäisi ainakaan lyhyellä tähtäimellä heikentää valikoimaa kaupoissa.

– Oikeastaan päinvastoin, sanoo osto- ja myyntipäällikkö Nanette Karttunen Keskon Päivittäistavarakaupasta.

Hänen tietojensa mukaan kivellisten hedelmien kukinta-aika on kuivuudesta huolimatta onnistunut Espanjassa paremmin kuin parin edellisen vuoden aikana, ja tavaraa on tulossa kiloissa jopa viime vuotista enemmän. Hedelmät voivat kuitenkin olla kuivuuden takia tavallista pienempiä.

Kesko ja SOK tuovat kesähedelmiä keltaisella merkityiltä alueilta. SOK:lla on tuontia myös Andalusiasta.

Tällä viikolla Espanjassa tuotantoalueilla Andalusiassa ja Murciassa vierailleen SOK:n tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakan mukaan kuivuuden ei pitäisi vaikuttaa valikoimiin lyhyellä tähtäimellä.

Hänen mukaansa melonikausi on parhaillaan huipussaan Andalusiassa. Siellä sadosta on tulossa normaalin kaltainen. Sadosta Murciassa ei taas voi Puhakan mukaan sanoa vielä mitään varmaksi. Esimerkiksi raekuurot ovat kuitenkin tuhonneet viljelmiä paikallisesti.

– Pellot ovat kuitenkin täynnä kypsyviä hedelmiä, Puhakka kertoo sähköpostitse Espanjasta.

Murciassa melonituottajat odottavat hänen mukaansa tulevaa kesää ja syksyä jännityksellä miettien, miten vesivarannot täyttyvät.

– Tällä hetkellä kuivuus ei näy tuotannossa, Puhakka sanoo.

Entä hinnat? Olettaisi, että jos tarjontaa on vähemmän, niin hinnat nousevat?

– En voi tehdä hintasignalointia, mutta näinhän markkinamekanismit yleensä toimivat, Puhakka sanoo.

Kesko voi keskittää ostonsa ltaliaan, jos Pohjois-Espanjan vesitilanne ei kohene kesän aikana. Kahtena edellisenä vuonna sato on kärsinyt joko Espanjassa tai Italiassa, mutta hedelmät on saatu ostettua toisesta.

Entä viljelyn tulevaisuus?

Professori Berbelin mukaan ilmastonmuutos tekee viljelystä vaikeampaa Välimeren alueella, ja sadoista uhkaa tulla pienempiä.

Tänä kesänä on hänen mukaansa nähty valtavaa kasvua käsitellyn jäteveden uusiokäytössä.

– Se kasvaa nopeasti ja siitä tulee osa ratkaisua.

Berbelin mukaan tilanne vaikuttaa eri tavoin sisämaahan ja rannikkoalueisiin. Berbel uskoo, että rannikkoalueilla ongelma voidaan ratkaista teknologisilla ratkaisuilla, kuten suolanpoistolla.

Sisämaassa tilanne on vaikeampi. Berbelin mukaan kaikkia kastelujärjestelmiä ei voida pitää yllä loputtomiin. Siitä tulee kipeä poliittinen päätös, ja elinkeinonsa menettäviä ihmisiä täytyy tukea, hän pohtii.