Lukašenka katosi julkisuudesta ja on ehkä sairas – näin valta voisi vaihtua Valko-Venäjällä

Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukašenkan terveydentila on herättänyt paljon spekulaatioita viime päivinä, koska häntä ei ole juuri nähty julkisuudessa viime tiistain jälkeen.

Viime tiistaina hän otti osaa Moskovan voitonpäivän juhlallisuuksiin, mutta vaikutti väsyneeltä ja vältteli lyhyitäkin kävelymatkoja. Hän jätti välistä presidentti Vladimir Putinin isännöimän juhlaillallisen ja myöhemmin juhlapuheen Minskissä.

Opposition vahvistamattomien väitteiden mukaan Lukašenkaa olisi hoidettu lauantaina sairaalassa. Sunnuntaina hän jätti osallistumatta kansalliseen juhlapäivään Valko-Venäjällä. Maanantaina Valko-Venäjän valtion hallinnoima uutiskanava Pul Pervogo julkaisi ensimmäisen kuvan maan presidentistä lähes viikkoon.

Vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau Ulkopoliittisesta instituutista pitää poikkeuksellisena sitä, että Lukašenka on jättänyt näin tärkeitä tilaisuuksia väliin. Toisaalta se ei välttämättä kerro mistään vakavammasta terveysongelmasta.

– Kuka tahansa voi sairastua, Nizhnikau sanoo.

Nizhnikau arvioi kuitenkin Ylen pyynnöstä, mitä Valko-Venäjällä voisi tapahtua, jos Lukašenka kuolisi tai ei voisi sairauden takia jatkaa maan johdossa.

Venäjän agentista seuraaja?

Valko-Venäjä on päätynyt viime vuosina yhä selvemmin Venäjän hallintaan. Nizhnikaun mukaan Lukašenkalla on valtaa käytännössä enää vain sisäpolitiikassa.

Tutkijan mukaan Venäjä valitsisi myös Lukašenkan seuraajan.

Avaa kuvien katselu Lukašenka ja Putin tapaavat säännöllisesti. Kuva joulukuulta Minskistä. Kuva: Konstantin Zavrazhin / Kremlin pool / EPA

Ketään ilmeistä ehdokasta ei ole, mutta todennäköisesti seuraaja olisi Lukašenkan sisäpiiristä ja hänellä olisi taustaa turvallisuuspalveluissa.

– Hän olisi ehkä tehnyt yhteistyötä Venäjän turvallisuuspalvelujen kanssa, tai olisi itsekin Venäjän agentti, Nizhnikau sanoo.

Seuraajan valta vahvistettaisiin muodollisesti manipuloiduilla vaaleilla.

Lukašenkan poika johtoon?

Aljaksandr Lukašenka itse on tuonut jo vuosia julkisuuteen poikaansa Mikalai Lukašenkaa, joka on tällä hetkellä 18-vuotias.

Mikalai, joka tunnetaan myös venäläisittäin Nikolaina, on edustanut isänsä rinnalla valtiovierailuilla ja hänet on jo lapsena puettu sotilasasuihin. Lukašenkan on olettu valmistelevan Mikalaita valtaan.

Ryhor Nizhnikau ei pidä Mikalain valtaannousua mahdollisena.

– Valko-Venäjä ei ole keskiaasialainen diktatuuri, jossa johtaja voisi vain valita seuraajan, etenkään oman sukulaisensa.

Avaa kuvien katselu Mikalai Lukašenka (toinen oikealta) esiintyi isänsä rinnalla itsenäisyyspäivänä 3. heinäkuuta 2022. Kuva: Viktor Tolochko / Sputnik/ STELLA Pictures / AOP

Osaksi Venäjää?

Venäjän presidentti Putin on jo pitkään puhunut siitä, että Venäjän ja Valko-Venäjän tulisi ennen pitkää yhdistyä.

Entä jos Lukašenkan jälkeen Venäjä vain yksinkertaisesti liittäisi Valko-Venäjän itseensä?

Tutkija Nizhnikaun mukaan Venäjällä ei ole tällä hetkellä voimavaroja valtioliitokseen Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan takia.

– Valko-Venäjän liittäminen vain kaksinkertaistaisi Venäjän ongelmat. Siitä ei tulisi helppoa, Nizhnikau sanoo.

Oppositio johtoon?

Lukašenkan valta huojui syksyllä 2020 väärennettyjen presidentinvaalien jälkeen. Tuolloin hallinnon vastustajat osoittivat kuukausia mieltään, kunnes Lukašenka tukahdutti protestit kovalla väkivallalla.

Nyt tilanne on täysin toinen. Oppositiolla ei ole Nizhikaun mukaan mahdollisuuksia valtaan, koska sen johtajat pakenivat maasta protestien jälkeen. Se menetti kontaktit ja tuen maan sisällä.

– Moni Valko-Venäjällä kokee, että oppositio jätti heidät oman onnensa nojaan, Nizhnikau sanoo.

Avaa kuvien katselu Valtavat mielenosoittajajoukot vaativat uusia vaaleja syksyllä 2020. Kuva: Stringer / EPA

Tilanne voisi muuttua vain, jos Venäjällä tapahtuisi jotain, jonka myötä se ei enää tukisi Valko-Venäjän hallintoa.

Tuolloin Valko-Venäjän hallinto ei voisi enää luottaa pelkkään väkivaltaan ja Venäjältä saatavaan taloudelliseen apuun.

Uusi johtaja länsimielisempi?

Kaikki ei silti mene välttämättä Putinin suunnitelmien mukaisesti. Venäjä on tuskin ehtinyt valmistautua kovin hyvin Lukašenkan jälkeiseen aikaan.

Päätös hyökätä Ukrainaan on myös osoittanut, ettei Venäjä ymmärrä kovin hyvin naapurimaidensa asioita.

Venäjän valitsema seuraaja ei välttämättä osoittaudu niin uskolliseksi kuin mitä Venäjä haluaisi.

Nizhikaun mukaan entisissä Neuvostoliiton maissa on käynyt tyypillisesti niin, että itsevaltaisten johtajien seuraajat eivät ole olleet yhtä Venäjä-mielisiä kuin edeltäjänsä.

– Hän voisi valita oman linjansa, Nizhnikau sanoo.

Seuraaja voisi esimerkiksi vapauttaa Valko-Venäjän sisäisiä oloja ja yrittää parantaa suhteita länteen. Se kuitenkin edellyttäisi sitä, että Euroopan Unionilla olisi selkeä suunnitelma Valko-Venäjän varalla. Sellaista ei tällä hetkellä ole.

– EU:n pitäisi esimerkiksi viestiä, että jos pidätte vapaat vaalit, voisitte saada viisumivapauden, Nizhnikau sanoo.

Jos EU:lla ei ole tarjota näkymää paremmista suhteista, Valko-Venäjän tulevalle johtajalle jää jäljelle vain yksi vaihtoehto: yhteistyö Venäjän kanssa.

Juttua päivitetty kello 18.12. Lisätty tuore tieto Lukašenkan maanantaisesta esiintymisestä.