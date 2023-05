Espoon turma-alueella tilapäiset sillat pysyvät kiinni – kaupunki tilaa ulkopuolisen tarkastuksen

Espoon kaupunki on tilannut tilapäisten siltojen tarkastuksen ulkopuoliselta toimijalta. Tapiolassa romahti viime viikolla väliaikainen kävelysilta ja yli 20 nuorta joutui sairaalaan.

Espoon kaupunki ja telinetoimittajat ovat tehneet tarkastuksia Tapiolan alueen silloilla. Tämän lisäksi kaupunki teettää ulkopuolisen toimijan tekemän tarkastuksen kaikille alueen tilapäisille silloille.

Espoo kertoo asiasta tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Tarkastusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.

Tapiolan alueelle on tehty tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupungin mukaan tavoitteena on avata sujuvammat kulkureitit niin pian kuin mahdollista. Alueella on useita työmaita, jotka täytyy huomioida poikkeusreittejä suunnitellessa, jotta kulku on turvallista.

Kaupunki päätti sulkea ja tarkastaa kaikki alueen väliaikaiset sillat viime viikon torstaina sattuneen onnettomuuden vuoksi. Useita nuoria loukkaantui ja 24 joutui sairaalaan, kun tilapäinen silta romahti Itätuulenkujalla.

Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.