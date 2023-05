Ihmiset puikkelehtivat luvatta junaradalla ja puutavaran kuormausalueilla – viranomaisen mukaan vaaratilanteita tulee vastaan viikoittain

Junaradoilla ja kuormausalueilla on tänä keväänä sattunut tavallista enemmän täpäriä vaaratilanteita luvattomasti alueella liikkuvien kulkijoiden vuoksi. Arkistokuva.

Luvaton liikkuminen junaradalla ja kuormausalueilla on kielletty. Siitä huolimatta moni kokee kiusausta oikaista esimerkiksi kauppaan ratapihan poikki. Viranomaisen mukaan luvaton liikkuminen on lisääntynyt viime vuosista.

Junaradan varsilla ja raakapuun kuormauspaikoilla luvattomasti liikkuvat sivulliset herättävät huolta alueella työskentelevien ammattilaisten ja alueista vastaavien viranomaisten keskuudessa.

Suomen tie- ja rataverkostosta sekä vesiväylistä vastaavaan Väylävirastoon on viime aikoina tullut aikaisempaa enemmän ilmoituksia täpäristä tilanteista ratapihoilla ja puutavaran kuormausalueilla. Määrä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.

Tapauksia on tullut ilmi viikoittain. Havaintoja on tehty eri puolilta Suomea.

Väyläviraston asiantuntija Kimmo Tiainen pitää ilmiötä huolestuttavana. Ihmisten varomattomuus liikkua luvattomalla alueella näyttää lisääntyneen.

– Riski on erittäin suuri, että voi jäädä liikkuvan kaluston alle. Jos taas kuljetaan liian läheltä vaunun ja kaluston välistä, niin kuormasta voi tippua esimerkiksi puuta tai oksia alla kulkevan ihmisen päälle. Tilanteet ovat aika vakavia siinä mielessä, sanoo Tiainen.

Kauppaan ratapihan kautta, oikaisten junavaunujen välistä

Luvatonta liikkumista on esiintynyt esimerkiksi Suolahdessa ja Petäjävedellä Keski-Suomessa.

Petäjävedellä ratapiha sijaitsee koulun ja kaupan välissä. Monilla koululaisilla on usein kiusaus oikaista kauppareissulle junaratojen yli. Tästä syntyy vaaratilanteita.

Petäjävedellä liikkuu junaradalla puutavara- ja rahtikuljetusten ohella myös henkilöliikennettä.

Äänekoskella Suolahdessa on tehty havaintoja, että ihmisiä puikkelehtii esimerkiksi vaunujen välistä joko kiipeämällä vaunujen yli tai ryömimällä ali.

– Se on erittäin vaarallista, koska kyseessä on noin puoli kilometriä pitkiä junaletkoja. Jos veturinkuljettaja on letkan toisessa päässä, ei hän pysty näkemään esimerkiksi liikkeelle lähdettäessä, liikkuuko joku junavaunujen välissä, sanoo Kimmo Tiainen Väylävirastosta.

Varoituksen sanoja lapsille ja nuorille

Väylävirasto harkitsee erilaisia toimia suitsia luvatonta liikuskelua.

Alueiden aitaaminen ja kieltotaulut eivät kuitenkaan asiaa ratkaise. Esimerkiksi rata-alueen aitaaminen onnistuu vain osittain. Usein aitaan saattaa myös ilmestyä reikä, jonka kautta luvaton liikkuminen jatkuu.

Väylävirasto kehottaakin, että aikuiset keskustelisivat lasten ja nuorten kanssa rautatien ja raakapuun kuormausalueiden vaaroista kotona ja koulussa.

Virasto muistuttaa, että rautatiellä ja kuormausalueilla luvaton liikkuminen on paitsi vaarallista, myös kiellettyä.