Toiseksi suurimmat yleisöpisteet koskaan ja nousu Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden joukkoon – Näin Käärijän Cha cha cha teki historiaa

Suomi tuli Euroviisuissa historiallisesti toiseksi. Käärijä oli yleisön ylivoimainen suosikki ja sai täydet yleisöpisteet jopa kahdeksastatoista maasta.

Käärijän keräämät 376 pistettä on toiseksi suurin yleisöpistesaalis Euroviisujen historiassa. Ainoastaan Ukraina sai vuosi sitten enemmän yleisöpisteitä kuin Suomi nyt.

Samalla Käärijän yleisöpistemäärä on suurin potti, jolla ei kilpailua voitettu.

Toinen sija on kuitenkin Suomen toiseksi paras sijoitus Euroviisuissa koskaan. Lisäksi Cha cha cha on viisuhistorian parhaiten sijoittunut suomenkielinen kappale. Kappale on noussut Spotifyssa jopa maailman päivän kuunnelluimpien kappaleiden listan kärkisijoille. Maanantaina Cha cha cha oli listan seitsemäntenä.

Viisut voittanut Ruotsin Loreen sai yhteensä neljänneksi eniten pisteitä koskaan. Pistepotista iso osa oli kansainvälisiltä raadeilta.

Vuodesta 2016, kun raati- ja yleisöpisteet on annettu erikseen, ainoastaan Portugali on vuonna 2017 saanut enemmän raatipisteitä kuin Loreen.

