Nuorten yrittäjien keulakuva iloitsee asenteiden muuttumisesta: ”Ennen yrittäjä oli asteikossa murhamiehestä seuraava”

Mainosalan yrittäjä Jussi Pirhonen on nuorten yrittäjien verkoston nokkamies, ja iloitsee muuttuneista asenteista. Kuva ja video: Katja Halinen / Yle

21-vuotias porilainen Jeremias Grönqvist lipsauttaa väkevän voimasanan, kun mieheltä tiedustelee hänen uusimman yrityksensä kuulumisia.

Neljää ravintola- ja matkailualan yritystä pyörittävä nuorukainen on törmännyt uuden ravintolansa kanssa byrokratian kivikovaan betoniseinään.

Avaa kuvien katselu Porilainen Jeremias Grönqvist on nuoresta iästään huolimatta jo varsin kokenut yrittäjä. Kuva: Heidi Saari

Grönqvistin piti tällä viikolla aloittaa Eurajoen Luvialla kesäravintolan pyörittäminen, mutta anniskelulupaa ei ole tähän mennessä kuulunut. Siihen voi mennä vielä jopa kuukauden verran.

– Hakemus on ollut sisässä jo kuukauden, mutta siellä on joku järjestelmä vaihtunut ja homma ei etene. Ei ole kovin mukavaa, jos saan kesäravintolan auki vasta heinäkuussa.

Grönqvist ei joudu tuskailemaan yksin. Suomen Yrittäjien 240 nuorelle yrittäjälle viime vuoden lopulla tekemän kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa vastaajista piti suomalaista byrokratiaa ja sääntelyä nykyisellään liian suurena.

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen kasvussa

Korona-aika, jäykkä byrokratia tai muut vastaavat murheet ja pelot eivät kuitenkaan ole tappaneet nuorten kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.

Se on itse asiassa ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina.

Esimerkiksi viime syksynä tehdyn tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) joka kolmas korkeakouluopiskelija on halukas toimimaan valmistumisensa jälkeen yrittäjänä.

– Taustalla on monia tekijöitä. Yrittäjyyskasvatus alkaa tuottaa tulosta ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat muuttuneet suopeammiksi. Yrittäjyys koetaan tasavertaisena muiden uravaihtoehtojen rinnalla, toteaa ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.

Avaa kuvien katselu Suomessa epäonnistumista pelätään turhankin paljon, sanoo ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Porilainen mainosalan yrittäjä Jussi Pirhonen ilmaisee asenteiden muuttumisen huomattavasti värikkäämmin sanakääntein. Hän on Nuorten yrittäjien verkoston johtoryhmän puheenjohtaja.

– Kun olin ala-asteella, yrittäjä oli asteikossa suurin piirtein murhaajasta seuraava. Nythän sitä suorastaan kannustetaan yrittäjyyteen, mikä on mahtavaa, Pirhonen toteaa.

Pirhonen uskoo, että yrittäjyyden suosio on nuorten keskuudessa jatkossakin kasvussa. Yrittäjyys tarjoaa Pirhosen mielestä sellaisia arvoja, joita moni nuori vaalii.

– Halutaan tehdä merkityksellistä duunia, halutaan vapautta ja itse päättää asioista.

Taloudellinen riski suurin peikko

Korkeakouluopiskelijoille tehty tutkimus myös valottaa suurimpia esteitä nuorten yrittäjyyden tiellä.

Sellaisiksi koetaan muun muassa pelko taloudellisesta epäonnistumisesta, kunnollisen yritysidean puuttuminen ja yrittäjän suuri työmäärä.

– Kaksi jälkimmäistä kulkevat käsi kädessä. Jos ei ole hyvää ideaa, niin silloin ei luultavasti ole yrityksen alkuvaiheessa paloa tehdä väistämättä edessä olevaa isoa työmäärää, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Taloudellisen riskin lieventämisessä yhteiskunta pystyy Malisen mukaan auttamaan. Kyse on siitä, millainen asenne epäonnistuneeseen yrittäjään otetaan ja miten lainsäädäntöä voisi kehittää.

– Ääripään esimerkki on Yhdysvallat, jossa yrittäjyyteen melkein kuuluu konkurssi tai pari. Meidän pitäisi Suomessakin oppia käsittelemään epäonnistumisia oikealla tavalla, Malinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Jussi Pirhonen uskoo yrittäjyyden suosion kasvavan jatkossakin nuorten keskuudessa. Kuva: Katja Halinen / Yle

Nuorten yrittäjien verkoston puheenjohtaja Jussi Pirhonen korostaa, että lyhytkin pätkä yrittäjyyttä on arvokas voimavara tulevaisuudessa.

– Väitän, että jos toimii vuoden yrittäjänä, oppii melkein enemmän kuin missä tahansa koulussa. Monet konkurssin tehneet velkaisetkin yrittäjät ovat kertoneet, miten arvokasta oppia ovat saaneet seuraavaa yritystä varten.

Nuori yrittäjä nousi koronakuopasta

Porilaisen Jeremias Grönqvistin kohdalla yrittäjyys ei jäänyt pelkästään haaveeksi. Keskellä koronakriisiä vuonna 2020 hän ryhtyi Pohjois-Satakunnassa Siikaisissa sijaitsevan Eteläpään matkailukeskuksen yrittäjäksi alle kaksikymppisenä.

Tätä ennen hän oli ehtinyt tehdä töitä 14-vuotiaasta lähtien Yyterin hotellilla. Koko ajan mielessä oli oman yrityksen perustaminen.

– Otin heti 18 vuotta täytettyäni mökkilainaa ja ostin mökin Siikaisista. Paikkakunta oli siis tuttu, ja kun tilaisuus Eteläpään yrittäjyydestä tuli, tartuin siihen, Grönqvist kertoo.

Eteläpäässä sijaitsee parinkymmenen yksityisessä omistuksessa olevan huvilan kokonaisuus oheispalveluineen, joita nuorukainen yrittäjänä pyörittää.

Grönqvistin yritysryppääseen kuuluu myös parina päivänä viikossa auki oleva pubi Luvian keskustassa sekä Huittisissa toimiva tanssipaikka ja juhlakeskus Hirvensuuli. Sesongista riippuen yrityksissä on 5–10 henkeä ulkopuolista työvoimaa.

Hämmentävintä nuoren yrittäjän tarinassa on se, että hänen perheellään ei ole minkäänlaista yrittäjätaustaa. Nyt Grönqvistin äiti on töissä pojallaan, ja myös avovaimolla on vastuullinen rooli yrityksen pyörittämisessä.

Yrittäjyys on harvoin pelkkää auringonpaistetta eikä se ole ollut sitä Jeremias Grönqvistinkään kohdalla.

Toissa vuonna yritystoiminnasta syntyi usean kymmenen tuhannen euron tappiot pitkälti koronarajoitusten vuoksi. Nyt näyttää jo paremmalta.

– Se oli iso kuoppa minun toimintaani suhteuttaen, ja omasta selkänahasta repien sieltä noustiin. Viime vuonna tulos oli voitollinen ja todennäköisesti on myös tänä vuonna, Grönqvist summaa.

Jeremias Grönqvist on pitänyt huolen siitä, että elämä ei ole pelkkää työtä. Maanantai ja tiistai – ravintolatoiminnan hiljaisimmat päivät viikossa – ovat kesällä pääsääntöisesti vapaapäiviä.

– Minusta nuoren, aloittelevankin yrittäjän kannattaa opetella sanomaan ei, jos töitä tarjotaan enemmän kuin kohtuudella pystyy tekemään. Itseään ei kannata ajaa piippuun.

