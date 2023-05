Edessä on kaikkien aikojen vihanneskesä poikkeuksellisen talven jälkeen – närpiöläiset ovat optimistisia ylitarjonnan uhasta huolimatta

Osuuskunta Närpiön Vihannes uskoo haastavan talven jälkeen hyvään vihanneskesään. Ylitarjonnan riski on olemassa, mutta osuuskunta toivoo hintojen laskun kasvattavan vihannesten menekkiä.

Talvi näytti närpiöläisille kasvihuoneviljelijöille kirjaimellisesti pimeältä. Närpiön Vihannes -osuuskunnan 30 ympärivuotisesta viljelijästä vain viidellä oli valot päällä kasvihuoneissa.

Osuuskunnassa ollaan nyt toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Tiedotteen mukaan he uskovat nyt kaikkien aikojen kasviskesään.

– Vihanneksia tulee olemaan kesäjaksolla todella paljon. Paljous tietää meille haasteita, mutta me näemme asian positiivisena, kertoo Närpiön Vihanneksen myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström.

Juhannuksen jälkeen markkinoilla enemmän vihanneksia

Aikaisemmin osuuskunta on pyrkinyt saavuttamaan mahdollisimman tasaisen, ympärivuotisen tuotannon.

Koska monet ympärivuotiset viljelijät pitivät tänä talvena tauon ja istuttivat taimet sen sijaan keväällä, kypsyy heidän satonsa samaan aikaan kuin kesäviljelijöiden sato. Tämä tarkoittaa, että vihannesten tarjonta tulee olemaan tavallista suurempi, varsinkin kesän jälkipuoliskolla.

– Normaalina kasvuvuonna ympärivuotiset tuottajamme vaihtavat kasveja heinä-elokuussa, mikä tarkoittaa, että tarjonta putoaa melko rajusti kesän toisella puoliskolla ja lähtee taas käyntiin loka-marraskuussa, Lundström kertoo.

Lundströmin mukaan kysyntä laskee juhannuksen jälkeen, kun avomaanvihannesten ja mansikan sesonki alkaa.

– Suurin ero tulee siis olemaan kesän jälkipuoliskolla, jolloin tuotantomäärät eivät laske ollenkaan. Volyymi pysyy koko syyskuun ajan.

Monet ovat jättäneet vihannekset pois korkeiden hintojen vuoksi

Lundström kertoo osuuskunnan viljelijöiden käyttäneet paljon aikaa suunnitteluun ja siihen, miltä kasvuvuosi 2023 näyttää.

Markkinoinnin avulla vihannekset tulevat kyllä myydyksi, mutta on asioita, joihin ei voi vaikuttaa.

– Kuluttajan ostovoima heikkeni talven aikana dramaattisesti. Monet kuluttajat joutuivat luopumaan kotimaisista vihanneksista, jopa kokonaan vihanneksista, koska kustannusten nousu on ollut niin kova.

Nyt kun tuotantokustannukset ovat alhaiset, myös kuluttajahinnat laskevat, minkä Lundström toivoo hyödyttävän kuluttajia.

Jos on ylitarjontaa, vihanneksia myydään esimerkiksi kampanjahinnoilla. Mutta sitten on huoli siitä, että kannattavuus heikkenee, jos ylitarjontaa on pitkään.

– Toivomme ja uskomme, että vihannekset ja kotimainen ruoka ovat etusijalla kuten ennenkin. Jos saamme suomalaiset kuluttamaan kesäsadon, voimme suunnitella viljelyn strategisesti syksyllä ja valmistautua tulevaan talveen.

Tulevaisuuden osalta Lundström sanoo, että suurin osa heidän tuotantoalueistaan ​​on käytössä ensi talvena, mutta jotkut tilat pitävät silloinkin taukoa kasvatuksesta.

Lundström uskoo, että kestää ainakin pari vuotta, ennen kuin tuotanto palaa entiselle tasolle.

Artikkeli on osittainen käännös Yle Österbottenin toimittaja Markus Bergforssin artikkelista: Stora grönsaksskördar väntar i sommar – odlarna i Närpes optimistiska trots risk för överutubud