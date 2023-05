Keuruulla pudonneesta Hawk-harjoitushävittäjästä tuli romumetallia – katso suora lähetys putoamispaikalta kello 12.45

Poliisi eristi koneen putoamisalueen heti tapahtuneen jälkeen, mutta tänään sinne on järjestetty pääsy.

Ilmasotakoulun Hawk-harjoituskone syöksyi maahan eilen iltapäivällä Keuruulla. Koneen kaksihenkinen miehistö pelastautui laskuvarjoilla, eivätkä he tiettävästi loukkaantuneet ainakaan vakavammin.

Hawk putosi soiselle metsäalueelle, ja kone sekä heittoistuimet löydettiin nopeasti.

Lentokonetta hylystä ei enää tule.

– Se on tuhoutunut täysin. Perärunko on kohtuullisen isossa osassa, mutta muuten se on tuhoutunut, sanoo Ilmasotakoulun johtaja eversti Vesa Mäntylä.

Lentäjien tilanteesta ei Mäntylän mukaan ole vielä lisää kerrottavaa. Se tiedetään, että he kävelivät itse ambulanssiin ja ovat edelleen terveydenhuollon tarkkailussa.

– En muista viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta yhtään tapausta, että ei olisi palattu takaisin lentokoneen ohjaimiin heittoistuinhypyn jälkeen, Mäntylä sanoo.

Onnettomuuden syistä ensimmäiset viralliset tiedot saadaan ehkä muutaman kuukauden kuluttua. Lopullisen raportin valmistumiseen saattaa mennä vuosikin.

– Riippuu todella paljon siitä, mitä lopulliseksi syyksi löydetään. Haluamme käydä kaikki kulmat läpi, jotta löydämme kaikki kehittämisen paikat, Mäntylä sanoo.

Ilmasotakoulun johtaja eversti Vesa Mäntylä kertoi pian onnettomuuden jälkeen sen kulusta.

Joidenkin tietojen mukaan onnettomuuskoneen moottori olisi sammunut ennen onnettomuutta.

– Ohjaajat ovat ilmoittaneet koneessa tärinää, ja nopeus on pienentynyt niin, että ei ole pystytty palaamaan tukikohtaan. Me emme ole vielä kommentoineet mitään teknistä syytä tähän asiaan, Mäntylä sanoo.

Heittoistuinta tarvittu ennenkin

Hawkeissa on jouduttu käyttämään heittoistuinta yhdeksässä tapauksessa. Heittoistuimen käyttö on keholle rankkaa, mutta ei tuhoisaa.

Näin heittoistuin toimii Avaa 1. Ohjaaja vetää istuimen laukaisukahvasta. Istuimen hartiavyöt kiristyvät ja vetävät ohjaajan tiukasti istuimeen. Räjähdyspanokset rikkovat tai irrottavat ohjaamon kuomun. 2. Heittotykki nostaa istuinta noin 20 cm.. Jalkojen ja käsien hihnat kiristyvät. Vahvistuspanos heittää istuimen ulos ohjaamosta. Istuimen rakettimoottori sinkoaa istuimen kymmenien metrien päähän koneesta. 3. Istuimen vakausvarjo aukeaa. Se säätelee istuimen suuntaa ja nopeutta. Lentäjän vyöt aukeavat. 4. Lentäjän laskuvarjo aukeaa ja vetää hänet eroon istuimesta. Lentäjän mukana kulkevat pelastuspakkaus ja -lautta. 5. Lentäjä laskeutuu varjolla enintään kuusi metriä sekunnissa. Hypyn lopulla hän päästää pelastautumispakkauksen narun varaan, ja pelastuslautta täyttyy. Hawkien heittoistuimet ovat brittiläisen Martin Bakerin valmistamia. Niillä voi pelastautua maassa paikallaan olevasta koneesta tai jopa 15 kilometrin korkeudesta. Suurin pelastautumisnopeus on yli 1100 kilometriä tunnissa.

Pirkkala 1981

Satakunnan lennoston Hawk törmäsi maahan silmukanoikaisussa. Lentäjä yritti pelastautua matalalla puoliksi selkäasennossa olleesta koneesta heittoistuimella. Hän menehtyi osuessaan maahan. Matkustaja syöksyi koneen mukana maahan ja loukkaantui vakavasti.

Pirkkala 1988

Mittarilähestymisharjoituksessa olleen Satakunnan lennoston Hawkin laskutelineet pettivät kovassa laskussa hankalassa säässä. Kone liukui palavana maassa, ja lennonopettaja ja oppilas pelastautuivat heittoistuimilla. Heidän vammansa jäivät lieviksi.

Kittilä 1989

Lapin lennoston Hawk ajautui lumihankeen kovan laskun jälkeen. Ohjaajat pelastautuivat heittoistuimilla maassa.

Rissala 1989

Karjalan lennoston Hawkin moottori sammui lentoonlähdössä. Ohjaaja pelastautui heittoistuimella ennen koneen iskeytymistä maahan.

Pälkäne 1998

Koneen moottori pysähtyi koelennolla. Syynä oli polttoainejärjestelmän asennusvirhe. Ohjaaja ja koelennon valvoja pelastautuivat heittoistuimilla.

Salla 2003

Harjoituslennolla siipikoneena lentänyt Lapin lennoston Hawk törmäsi kaarrossa puustoon ja vaurioitui. Koneen miehistö pelastautui heittoistuimilla noin sadan metrin korkeudessa.

Kruunupyy 2006

Lentosotakoulun Hawkin moottori sammui koneen törmättyä sorsaparveen. Ohjaaja pelastautui heittoistuimella.

Perho 2013

Kaksi Hawkia törmäsi toisiinsa kaartotaisteluharjoituksessa. Toisen koneen ohjaaja pelastautui heittoistuimella, toinen kuoli törmäyksessä välittömästi. Koneen heittoistuin ei olisi toiminut törmäysvaurioiden vuoksi.

Keuruu 15.5.2023

Onnettomuuden syyt ovat vielä selvittämättä. Tilannekuvauksen mukaan lentäjät havaitsivat poikkeavaa tärinää ja antoivat hätäviestin puolentoista - kahden kilometrin korkeudessa. Kone oli edelleen ohjattavissa, mutta ei pystynyt pitämään lentokorkeuttaan. Miehistö pelastautui heittoistuimilla noin 500 metrin korkeudessa. Kumpikaan ei tiettävästi loukkaantunut vakavammin.