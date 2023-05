Venäjä kuluttaa voimiaan, ja se hyödyttää Ukrainaa, joka asiantuntijoiden mukaan pelaa taitavasti – Ukrainan vastahyökkäys roikkuu ilmassa

Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola keskustelivat Ylen aamussa Ukrainan sodan näkymistä ja mahdollisen vastahyökkäyksen alkamisesta.

Ukraina on edennyt Bahmutin alueella Donetskissa mutta lähinnä kaupungin laidoilla. Piirityksestä ei ole kyse. Sen sijaan Venäjä on edennyt kaupungin sisällä, ja Ukraina hallitsee itse kaupungista enää ehkä alle kymmentä prosenttia, sanoo Emil Kastehelmi.

Ukraina on Kastehelmen mukaan menestynyt iskuissaan kaupungin ulkolaidoilla ja saanut sieltä asemia.

– Voisi sanoa, että roolit ovat muuttuneet, Kastehelmi summaa. Jos kaupunki kaatuu, Ukrainalla on nyt paremmat mahdollisuudet jatkaa puolustautumista.

Aaltola: Bahmutin taisteluissa Venäjä on kuluttanut itseään, mikä on ollut Ukrainalle kannattavaa

Mika Aaltola sanoo, että Venäjä on kuluttanut itseään Bahmutin taisteluissa.

– Ukraina on tyytyväinen, kun Venäjä haaskaa resurssejaan, sanoo Aaltola. Samalla Ukrainan vastahyökkäys roikkuu ilmassa, ja Venäjällä mietitään, missä ja milloin Ukraina iskee.

– Sillä itsellään on vaikutusta poliittisella puolella, Aaltola jatkaa ja muistuttaa, että taisteluissa voidaan voittaa tai hävitä, mutta politiikassa asiat eivät välttämättä mene synkroniassa. Krimin niemimaan asettaminen vaakalaudalle ihmisten mielissä on jo melkoinen saavutus.

– Vastahyökkäystä ei ole tarvinnut edes käynnistää, kun alkaa tuntua silta, että jotain vääjäämätöntä on ilmassa, tutkija arvioi.

Venäjä on varautunut isoihin toimiin

– Venäjä on varautunut melko merkittäviinkin ukrainalaisten toimintoihin. Se näkyy linnoittautumisessa ja joukkojen käytössä. Vahvinta valmistautuminen on Melitopolin suunnassa, sanoo Kastehelmi.

Hänen mukaansa Venäjän linnoitusprojekti on laaja ja massiivinen. Siellä on muun muassa panssariesteitä ja betonisia pyramideja, kuvailee Kastehelmi.

Linnoitusten murtaminen on hyvin vaikeaa, ja se riippuu muun muassa Ukrainan tykistön määrästä. Epävarmojen muuttujien määrä on suuri, sanovat asiantuntijat.

Vastahyökkäys ei vielä ole käynnissä, mutta varmaa on se, että Ukrainaa hyödyttävät läntinen apu, jota on tulossa lisää, ja läntinen integraatio. Toisaalta tappioita on koko ajan korvattava.

Kastehelmen mukaan vastahyökkäys voi alkaa kesällä tai syksyllä; sellaiseksi taistelukenttää nyt muokataan.