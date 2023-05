Anne Mattila myi kultaa ja platinaa mutta mietti samalla, kuka hän haluaa olla – sitten hän ryhtyi oman musiikkinsa tuottajaksi

Anne Mattilan uutta levyä on odotettu seitsemän vuotta. Siinä ajassa kypsyi ajatus hypätä ”kuskin penkille” oman musiikin suhteen.

Anne Mattilan laulajaura alkoi 16-vuotiaana, yli kaksikymmentä vuotta sitten. Menestystä on lauluilla niitetty, muun muassa kuusi kulta- ja kymmenen platinalevyä. Pikkuhiljaa hänestä alkoi kuitenkin tuntua siltä, että haluaisi itse päättää musiikista jota esittää. Taitoa siihen oli jo kertynyt.

– Vuosien varrella opin ja kehityin laulujen tekemisessä. Nautin siitä matkasta ja minulla oli ihania yhteistyökumppaneita, mutta minulla oli kerrottavaa, oli sanottavaa ja sävellettävää. Minä halusin, että saan itse päättää siitä, mitä haluan sanoa ihmisille.

Epäilyn tunteitakin oli, Mattila myöntää illan Puoli seitsemän -ohjelmassa. Moni asia oli uutta ja ennen kokematonta.

– Oli vaikeaa tehdä se päätös, että uskallanko lähteä tähän. Että miten levyjä tehdään, missä ne painetaan, mitä kaikkia lupia siihen tarvitaan, Mattila kuvailee päätöksenteon aikana mielessä pyörineitä ajatuksia.

Suositulta laulajalta ilmestyy toukokuun lopussa, seitsemän vuoden tauon jälkeen, uusi albumi Tie jonka sydän valitsee. Siinä hän on itse tuottajana ja useimpien kappaleiden säveltäjänä ja sanoittajana.

Tarinoita taidekahvilasta

Monet kappaleiden aiheista on kuultu ihmisiltä, jotka ovat niitä Mattilalle kertoneet. Hyvänä paikkana siihen on ollut Anne Mattilan taidekahvila, paikka jonka hän perusti synnyinpitäjäänsä Karviaan kymmenen vuotta sitten.

Niinkin on käynyt, että Mattila on ollut maalaamassa taidekahvilassaan taulua samalla, kun joku näyttelyvieras on alkanut kertoa hänelle elämäntarinaansa. Niin syntyi myös uuden albumin nimikappale.

– Yksi herrasmies istui pitkään katsomassa kun maalasin tilaustyötä, koskimaisemaa Kiltakönkäästä. Hän alkoi kertoa elämästään, hän oli ollut matkustusammatissa. Minä kysyin hänen ikäänsä, ja hän sanoi – joo, kahdeksankympin ja yhdeksänkympin välillä, ei kannata laskea. Hänen tarinastaan syntyi tuo kappale.

