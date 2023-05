Neljä hakijaa eteni jatkoon Jyväskylän yliopiston rehtorihaussa – Tampereen yliopistoa johtanut Mari Walls ei ole heidän joukossaan

Jyväskylän yliopiston rehtorihaussa jatkoon eteni neljä hakijaa. He ovat Piia Björn, Marko Hakovirta, Jari Ojala ja Saara L. Taalas.

Yliopiston hallitus päätti jatkoon etenevät hakijat kokouksessaan maanantaina. Jyväskylän yliopiston tiedotteen mukaan valinnat tehtiin kokonaisarvioinnin perusteella.

Björn ja Ojala ovat koulutukseltaan filosofian tohtoreita, ja Hakovirta fysiikan tohtori. Taalaksen tutkinto on englanninkielinen Doctor of Philosophy in Industrial and Business Studies (suom. filosofian tohtori, teollisuus ja liiketalous).

Tällä hetkellä Björn ja Ojala työskentelevät Suomessa, kun taas Hakovirta ja Taalas ulkomailla.

Björn toimii Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavana vararehtorina. Lisäksi hän on erityispedagogiikan dosentti Helsingin yliopistossa.

Ojala on Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, ja vertailevan liiketoimintahistorian professori.

Hakovirta työskentelee professorina North Carolina State Universityssa (NCSU) Yhdysvalloissa, alanaan kestävä liiketoiminta ja biotalous. Taalas toimii liiketaloustieteen professorina Linné-yliopistossa Ruotsissa.

Rehtori valitaan enintään viideksi vuodeksi

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ei ole jatkoon etenevien hakijoiden joukossa.

Wallsin toiminta herätti Tampereella kritiikkiä. Esimerkiksi tammikuussa Tampereen yliopistolla järjestettiin mielenilmaus, jonka taustalla oli halu vaihtaa rehtoria.

Jyväskylän yliopiston rehtorin paikka tuli hakuun, kun nykyinen rehtori Keijo Hämäläinen valittiin Tampereen yliopiston rehtoriksi. Hän aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.

Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtävään haki määräaikaan eli 7. toukokuuta mennessä kymmenen hakijaa. Yksi heistä vetäytyi prosessista hakuajan päättymisen jälkeen.

Rehtoriehdokkaille järjestetään yhteisöllinen kuuleminen eli paneelikeskustelu perjantaina 26. toukokuuta kello 12–14. Keskustelun järjestävät Jyväskylän yliopiston ammattiyhdistykset ja ylioppilaskunta, ja hallituksen jäsenet seuraavat keskustelua.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.