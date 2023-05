Kehitysvammainen Anu Lehtonen sai 47-vuotiaana vakityön, vaikka voisi olla vain eläkkeellä – sanoo suorat sanat, mikä auttaisi työvoimapulassa

Salen ovi aukeaa ja Anu Lehtosen, 48, työpäivä on ohi. Hän on hyllyttänyt tuotteita, laittanut pahviroskia rullakkoon ja palvellut asiakkaita.

– Kyllä se on henkireikä, että saa aamulla herätä ja lähteä töihin. On tärkeä, että saa olla kantamassa kortensa kekoon tämän yhteiskunnan eteen.

Lehtonen on myös eläkkeellä ja voisi vain nostaa tukia. Siitä huolimatta hän on tehnyt parikymmentä vuotta pätkätöitä.

– Olen ollut siivoamassa päiväkodeissa, tiskaamassa koulukeittiöillä, tehnyt vanhusten ja lasten auttamistöitä. Nyt olen kaupassa.

Osa-aikatyötä Lehtonen tekee eläkkeen lisäksi sen verran kun pystyy.

– Minulla on lievä älyllinen kehitysvamma. Sen takia osa-aikatyö kolme päivää viikossa on kokoaikatyötä parempi, etten pala loppuun.

Avaa kuvien katselu Tuotteiden hyllyttäminen on fyysisesti rankkaa. – Pitää aina ottaa huomioon, millaisissa asennoissa työtä tekee, ettei selkä mene, Anu Lehtonen sanoo. Kuva: Marko Melto / Yle

Vain pari prosenttia töissä

Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat tai jonkin elämänkriisin kokeneet. Myös pitkäaikaistyöttömät, joiden toimintakyky on alentunut, voivat olla osatyökykyisiä.

Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Joka vuosi noin 20 000 suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle.

Suomessa on puhuttu paljon, miten työllisyysastetta voitaisiin nostaa. Tavoitteeseen tarvitaan osatyökykyisten panosta.

Kehitysvammaliiton työllisyysasiantuntija Simo Klem sanoo, että potentiaalia olisi paljon. Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä yhteensä 65 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta haluaisi työskennellä ja oman arvionsa mukaan pystyisi siihen.

Yksistään työikäisiä kehitysvammaisia on 30 000, joista arviolta puolet eli 15 000 on lievästi kehitysvammaisia.

Kymmenen vuotta sitten Suomen kehitysvammaisista vain noin 500 oli palkkatöissä. Määrä on kasvanut ehkä sadalla, mutta on silti vain pari prosenttia kehitysvammaisista. Kanadassa kehitysvammaisista on töissä on joka neljäs.

Lievästi kehitysvammaiset työskentelevät Klemin mukaan tavallisimmin siivous- ja keittiöalalla, kiinteistö- tai ulkotöissä ja kaupassa hyllytyksessä. Vantaalla kehitysvammaiset ovat työllistyneet vanhustenhuollossa siivoukseen, ruokapalveluihin tai pyykinpesuun.

Eivätkö nämä ole juuri sellaisia aloja, joissa Suomessa on työvoimapula?

– Kyllä. Tässä olisi ratkaisua tarjolla, Klem sanoo.

”Ottakaa työtä vastaan”

Ratkaisun tiellä on monia vaikeuksia. Yksi on vammaisia työhön auttavien työvalmentajien vähäisyys, toinen on byrokratia. Esimerkiksi hoiva-alalla olisi avustavia töitä, mutta niihinkin saatetaan vaatia tutkinto.

Hyvä työvalmentaja on Lehtosen mukaan yksi syy siihen, miksi hänen työuransa on onnistunut. Osatyön asiantuntijana hän rohkaisee muitakin.

– Suosittaisin, jos vaan hyvät ihmiset on mahdollista, ottakaa työtä vastaan. Siinä on kuitenkin työyhteisö, johon kuuluu ja voi tuntea olevansa tärkeä. Näillä sanoilla rohkaisisin muita.

Simo Klem on samaa mieltä ja lisää, että työnteko vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.

Avaa kuvien katselu Anu Lehtonen on Titanic-fani. Hänen huippuhetkensä oli, kun hän sai pukeutua Virossa Kate Winsletiksi. Kuva: Marko Melto / Yle

Moni kehitysvammainen tekee avotyötä. Avotyöstä ei saa varsinaista palkkaa, vaan sosiaalitoimi voi maksaa kehitysvammaiselle asiakkaalleen verottomana avustuksena työosuusrahaa korkeintaan 12 euroa päivässä.

– Avotyö on tyhjää parempi, mutta työosuusrahan menettää, jos on sairaspäivä. Sitä käytetään vielä aika paljon. Minusta se ei ole oikein, Lehtonen sanoo.

Itsetunnolle on ihan eri juttu tehdä palkkatöitä kuin tukitöitä. Se tuntuu eri tavalla myös lompakossa.

– Eduskuntaan terveiset, että voi hyvänen aika, ottakaa huomioon, että kehitysvammaisetkin ihmiset tarvitsevat palkkatöitä. Ei vaan taviksille vaan hitsi vieköön, kehistysvammaiset mukaan enemmän tähän yhteiskuntaan. Enemmän niitä töitä, joista saa palkkaa.

”Pomo totesi, että ihan hyvin on mennyt”

Viime tammikuussa Anu Lehtonen ei ollut uskoa korviaan. Hän muistaa, että päivä oli 9. tammikuuta ja työt olivat melkein lopussa. Lehtonen istui pomonsa ja työvalmentajansa kanssa taukohuoneeseen.

– Pomo totesi, että ihan hyvin on mennyt. Hän sanoi tarjoavansa vakituista työtä. Olin että mitä. Yli 20 vuotta meni pätkätöissä. Otin paikan vastaan ehdottomasti.

Vuoden 2022 aikana erityistä tukea tarvitsevia työskenteli Pirkanmaan Osuuskaupassa yhteensä 49, joista 20 vakituisessa työsuhteessa. Lehtonen on nyt yksi heistä.

Seuraavaan unelmaan säästäminen käynnissä

Työssä käyminen mahdollistaa Anu Lehtosen rakkaan harrastuksen. Hänen intohimonsa on matkustaminen ja matkojen suunnittelu. Toukokuussa Lehtonen oli Ahvenanmaalla ja sitä aiemmin Itävallassa.

– Yhdeksän euroa menee joka päivä säästöön. Siitä kertyy 270 euroa kuukaudessa.

Säästöillä Anu Lehtonen on ollut kymmenen viime vuoden aikana Marokossa ja Perussa. Hän saa säästettyä pienistä tuloista, kun ei osta mitään turhaa.

Seuraava matka on jo suunnitteilla.

– Minulla on sellainen unelma, että haluan Uuteen-Seelantiin. Se on varmaan tammikuussa 2025, jos matkatoimisto tekee sitä matkaa. Säästäminen on meneillään. Vietetään pyöreät siellä.

