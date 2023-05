Alastonkuviaan netissä julkaiseva Susa nauttii katsottavana olemisesta – tutkija selvitti, millainen on Suomen suosituin eroottinen sivusto

Alaston Suomi -kuvagalleriaan on vuosien mittaan ladattu noin miljoona kuvaa.

Alaston Suomi -nettisivustolla on noin 120 000 käyttäjää ja kaksi miljoonaa sivulatausta kuukaudessa. Naiset saavat siellä osakseen miehiä enemmän ihailua, mutta myös vihamielisyyttä.

Kesäsandaalien korot kopisevat lattiaa vasten, kun nelikymppinen Susa saapuu kahvilaan haastateltavaksi. Hän on sitonut hiuksensa rennosti poninhännälle. Huulilla on punaista huulipunaa ja hymyssä itsevarmuutta.

Susalla on arkiminän lisäksi toinen, eroottinen minä. Hän kertoo olevansa ekshibitionisti, joka nauttii itsensä ja vartalonsa näyttämisestä muille. Kuviaan hän julkaisee muun muassa kotimaisella Alaston Suomi-sivustolla.

– Tällaiset yhteisöt ovat hyviä siksi, että siellä omaa fetissiä tai fantasiaa pääsee toteuttamaan turvallisesti ja hyväksytysti. Normielämässä en tietenkään voisi viuhahdella työpaikalla!

Samaa mieltä on väitöskirjatutkija ja seksuaaliterapeutti Maria Vihlman, joka valmistelee aiheesta väitöskirjaa. Hän kuvailee, että sivusto on käyttäjilleen paikka, jossa oma aistillisuus, kehollisuus ja seksuaalisuus voivat tulla näkyviksi tavalla, joka on arkielämässä mahdotonta.

Tavallisten tallaajien kuvagalleria

Tutkimustaan varten Maria Vihlman on havainnoinut sivuston sisältöä ja ihmisten toimintatapoja siellä. Lisäksi hän on haastatellut 31 sivuston aktiivista käyttäjää.

Sivusto eroaa muun muassa paljon esillä olleesta amerikkalaisesta OnlyFans-alustasta kotimaisuudellaan ja kotikutoisuudellaan. Alaston Suomi -sivustolla kuvia julkaisevan ei tarvitse olla pitkäsäärinen kaunotar tai sixpack-komistus.

Vihlman pitää tätä tärkeänä seksuaalioikeuksien ja seksuaalikasvatuksen näkökulmasta.

– Siellä näkyy monenlaisia ja erimuotoisia kehoja. Siellä on vapaus hyvin anonyymisti selailla ja tutkia toisten ihmisten kehoja ja vaikka sitä, mistä itse tykkää eroottisesti ja seksuaalisesti.

Avaa kuvien katselu Väitöskirjatutkija Maria Vihlmanin mukaan Alaston Suomi -sivustoa käytetään yleisimmin seksuaalisen nautinnon tavoitteluun. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Myös kuvien laadun rosoisuus tekee siitä tavallisemman oloisen.

– Moni käyttäjä kuvailee, että siellä ovat nähtävillä matti ja maija meikäläiset. Se on eri tavalla samaistuttava kuin kiillotetut, filtteröidyt alustat, jossa näkyy enimmäkseen tietynlaisia kehoja ja tietynlaisia seksuaalisuuksia, Vihlman sanoo.

Kansainväliset somejätit kuten Facebook ja Instagram ovat viime vuosina yhä tiukemmin rajoittaneet seksuaalisuuteen liittyvien sisältöjen julkaisua palveluissaan. Susan mielestä Alaston Suomi tarjoaa päinvastaisen mahdollisuuden.

– Mun mielestä Alaston Suomi on kuin Facebook, mutta alasti. Sellaiset kuvat, joita et haluaisi Facebook-sukulaistesi näkevän, voivat olla Alaston Suomessa.

Kotimaisuus tuo tuttuuden tunnetta

Alaston Suomi on kotimainen sivusto. Moni Vihlmanin tutkimustaan varten haastattelema käyttäjä arvioi, ettei samanlaista tavallisen näköisten ihmisten sivustoa voi muualla perustaakaan. Heidän mielestään sivustolta paistaa suomalainen saunakulttuuri ja verrattain mutkaton asenne alastomuuteen.

Kotimaisuus tuo osalle käyttäjistä turvallisuuden tunnetta.

– Kaikki eivät osaa englantia, joten suomalaisten kesken toimiminen tuottaa turvallisuuden tunnetta. Täällä voi myös luottaa viranomaisiin, jos jokin menee pieleen, sanoo väitöskirjatutkija Maria Vihlman.

Avaa kuvien katselu Osa naisista kokee, että eroottisten kuvien julkaiseminen tuo heille valtaa päättää omasta seksuaalisuudestaan. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Jotkut käyttäjät saavat lisäjännitystä ajatuksesta, että kuvissa voisi olla vaikka naapuri tai muu arkielämästä tuttu ihminen.

Susa puolestaan kokee kotimaisuuden lisäävän hänen varovaisuuttaan, jotta henkilöllisyys ei paljastu. Hän on turvannut itseään muun muassa siten, että hänen tiliään voivat seurata vain palveluun kirjautuneet käyttäjät.

– Lisäksi en halua lainkaan näyttää kasvojani kuvissa. Suuremmalla varmuudella Alaston Suomessa on tuttuja ihmisiä, enkä halua, että minut tunnistetaan.

Suuri mieskäyttäjien määrä luo ongelmia

Kuten kaikissa eroottisissa digitaalisissa ympäristöissä, myös Alastomassa Suomessa enemmistö käyttäjistä on miehiä. Niinpä myös toimintatapa siellä on miehinen. Kuvien ja videoiden saamat kommentit ovat usein suorasukaisia ja roisejakin.

Tämän on huomannut myös Susa. Kuvat, joissa hänellä on enemmän vaatteita päällä saavat selvästi vähemmän huomiota kuin alastonkuvat.

Susa suhtautuukin Alaston Suomeen hieman kriittisesti.

– Verrattuna muihin vastaaviin sivustoihin, Alaston Suomessa tulee enemmän suorasukaisia ehdotuksia seksistä. Varsinkin moni mieskäyttäjä ajattelee, että vähäpukeisen kuvan julkaissut nainen on saman tien valmis harrastamaan seksiä.

Sivustolla on mahdollisuus ilmoittaa sukupuolekseen vain mies tai nainen. Se korostaa alustan heteroseksuaalista luonnetta. Naisille lankeaa passiivinen katseen ja miehisen halun kohteena oleminen, miehille puolestaan aktiivinen katsojan ja kommentoijan rooli.

Väitöskirjatutkija Maria Vihlman kertoo, että sukupuolesta riippumatta Alaston Suomi -sivuston käyttäjät toivovat siitä naisystävällisempää.

Naiskäyttäjät saavat paljon mieskäyttäjiä enemmän huomiota ja ihailevia kommentteja. Se tuo monelle naiselle iloa.

Sen sijaan miesten itsestään julkaisemat kuvat jäävät vähälle huomiolle.

– Mieskäyttäjien on hyvin vaikea tulla alustalla näkyväksi. Heidän kuvansa jäävät usein ilman kommentteja. Osa miehistä turhautuu lähetettyään viestejä lukemattomille naisille saamatta vastauksia, Vihlman sanoo.

Pahin puoli on alustalla silloin tällöin näkyvä naisvihamielisyys. Maria Vihlmanin haastattelemat käyttäjät toivoivatkin sukupuolesta riippumatta, että sivustosta kehitettäisiin naisystävällisempi.

Onko alastonkuvien julkaisu ja katselu väärin?

Seksuaalisuus on intiimi asia. Siksi alastonkuvien julkaiseminen tai katsominen saattaa joistakin tuntua väärältä.

Kenenkään ei ole pakko itse sellaiseen ryhtyä, mutta toisaalta toisten täysi-ikäisten toimintaan puuttumiseenkaan ei ole oikeutta.

Vihlman tarkasteleekin Alaston Suomea myös seksuaalioikeuksien näkökulmasta. Hänen mukaansa seksuaalioikeuksien ajatellaan usein tarkoittavan vapautta jostakin, esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä tai rajojen rikkomisesta. Tämä onkin ehdottoman tärkeä osa seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Sen lisäksi digitaalisessa maailmassa pitäisi Vihlmanin mukaan uskaltaa keskustella myös vapaudesta johonkin, vaikka kuvien julkaisemiseen.

– Sillä jos siivoamme netistä ja somesta pois kaikki seksuaaliset sisällöt, siivoamme pois myös ihmisten seksuaalioikeudet.

Susa esiintyy jutussa anonyymisti aiheen arkaluontoisuuden takia. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.