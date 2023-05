Useita palkintoja voittaneen muotisuunnittelija Ewelina Juroszekin Catch Me -brändi leikittelee raikkailla väreillä ja viittauksilla eksotiikkaan ja eteläisimpiin kulttuureihin. Hassunhauskan Mr. Sausage -malliston printtinä toimii mäyräkoira. I'll Always Have a Kid In Me -vaatteita ovat inspiroineet Juroszekin omien lasten piirrokset.