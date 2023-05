Nuorten suosiman ”valkonuuskan” markkina viliintyi, kun laintulkinta muuttui yllättäen – tuonti kiihtyy ja nikotiinipusseja saa jo kaupoista

Nikotiinipussit ovat yleistyneet Suomessa nopeasti. Nuuskasta poiketen ne eivät sisällä tupakkaa, mutta nikotiinia niissä on usein selvästi enemmän kuin perinteisessä tupakkanuuskassa.

Laintulkinnan yllättävä välitila on tuonut aiemmin laittomat ”valkonuuskat” jo osaan R-kioskeista ja K-kaupoista. Ulkomaisissa verkkokaupoissa nikotiinipussien laillisuutta markkinoidaan voimakkaasti.

”Vahvat nikotiinipussit nyt laillisesti meiltä!”

”Suomen nikotiinipussien säännökset ovat muuttuneet. Myymme nyt vahvoja nikotiinipusseja Suomeen!”

”Nyt myös extravahvat nikotiinipussit laillisesti kotiinkuljetuksella”

Muun muassa näin kauppiaat mainostavat verkossa nikotiinipusseja eli tupakatonta nuuskaa.

Nikotiinipussien markkina villiintyi puolitoista kuukautta sitten. Tuolloin lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea yllättäen kumosi yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävien nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi.

– Muutos on ollut suuri, tuonti lähti kasvamaan saman tien, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.

Kasvua on ollut Sinkkosen mukaan sekä matkustajatuonnissa että verkkotilauksissa. Tarkkoja lukuja Tullilla ei ole, koska tuonti tulee pääosin Ruotsista ja Baltiasta eli EU:n sisämarkkinoilta, jossa tavaraliikennettä ei tilastoida.

Fimean linjamuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että nikotiinipusseja voi nyt laillisesti myydä Suomessa ja tilata tai tuoda ulkomailta kuinka suuria määriä hyvänsä. Ikäraja tuotteille on 18.

Aiemmin yli neljä milligrammaa sisältävät nikotiinipussit takavarikoitiin tullissa. Sallittuja ovat aiemmin olleet enintään neljän milligramman pussit, joita on jo pitkään myyty Suomessa ruokakaupoissa ja kioskeilla.

Laintulkinnan muutoksen myötä laillistuneet nikotiinipussit ovat nikotiinipitoisuudeltaan usein huomattavasti vahvempia kuin perinteiset tupakkanuuskat.

Mikä ”valkonuuska”? Avaa Nikotiinipussit ovat suuhun laitettavia annospusseja, joissa on nikotiinia muttei tupakkaa.

Pussit on maustettu esimerkiksi mintulla, lakritsilla tai hedelmämauilla.

Nuuska on tavallisesti mustaa, nikotiinipussit taas valkoisia. Ruotsissa nikotiinipusseja kutsutaan valkonuuskaksi.

Suomessa kaupoissa ja kioskeissa on aiemmin myyty enintään 4 milligrammaa nikotiinia per pussi sisältävää valkonuuskaa.

Aiemmin lääkeaineeksi lasketuissa ja hiljattain laillisiksi tulleissa vahvoissa pusseissa nikotiinimäärä voi olla jopa yli 30 milligrammaa. Tupakkanuuskaan verrattuna nikotiinipusseissa nikotiinin määrä on usein suurempi.

Nikotiinipussien terveysvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu niukasti. Se tiedetään, että niistä tulee ainakin osittain samat haitat kuin tupakkanuuskasta.

Riippuvuuden nikotiinipussit voivat aiheuttaa nuuskaa nopeammin, koska nikotiinipitoisuus on nikotiinipusseissa usein suurempi.

Nikotiini itsessään on terveydelle haitallista. Se esimerkiksi nostaa verenpainetta, voi altistaa rytmihäiriöille ja häiritsee sokeriaineenvaihduntaa.

Pusseja myydään Suomessa jo kauppojen hyllyillä

Nikotiinipussien kauppa keskittyy verkkoon, mutta myös osa kaupoista ja kioskeista on jo alkanut myydä nikotiinipusseja Suomessa.

– Meidän muutamat kauppiaat ovat ottaneet näitä tuotteita myyntiin, sanoo Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä.

Erkkilä sanoo, että keskusliikkeen puolella tilanteen kehitystä vielä seurataan. Yksittäiset kauppiaat sen sijaan tekevät itsenäiset päätöksensä myyntivalikoimista.

Myös osa R-kioskeista myy jo nikotiinipusseja.

– Meille tulee myyntiin rajattu valikoima tuotteita, hillityissä tuotepakkauksia. Olemme myös rajanneet valikoimamme nikotiinipussien vahvuuden alle 15 milligrammaa per annos. Lähtökohtaisesti tuotteiden maut on myös suunnattu aikuiseen makuun, valikoimapäällikkö Lauri Vatanen sanoo.

Lidl ja S-ryhmä sanovat vielä harkitsevansa nikotiinipussien ottamista valikoimiinsa.

Verkkokaupat mainostavat laillisuutta ahkerasti

Verkkokaupat ovat ottaneet kaiken irti Fimean linjamuutoksesta. Ne mainostavat näkyvästi vahvojen nikotiinipussien muuttumista lailliseksi.

Mainonta on vilkasta etenkin nuorten suosimilla verkkosivuilla. Esimerkiksi Ruotsin tilastoista tiedetään, että juuri nuorten parissa nikotiinipussien suosio kasvaa vauhdilla.

Nikotiinipussikaupat mainostavat pussien laillistumista voimakkaasti. Kuvissa näkyy Baltian maissa ja Ruotsissa toimivien kauppojen verkkosivuja.

Mainoksissa vilisee valtava makujen kirjo. Kauppojen valikoimista löytyy esimerkiksi minttua, kolaa, mansikka-vanilja-karamellia, cappuccinoa, viskiä ja suolaista sitruunaa.

Monien pussikauppojen sivuilla nikotiinipusseista puhutaan tupakkavieroitustuotteena. Tämä luonnehdinta on vähintäänkin kiistanalainen, sillä nikotiinipusseja ryhdytään käyttämään myös ilman aiempaa tupakointia.

Kirjo on laaja myös nikotiinipussien voimakkuudessa. Kaikkein vahvimmissa pusseissa nikotiinia on yli 30 milligrammaa, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin useimmissa perinteisissä tupakkanuuskissa.

Suurempi nikotiinimäärä aiheuttaa riippuvuuden tehokkaammin.

Nikotiinipussien kauppa saatetaan pian kieltää uudestaan

Nikotiinipussien kauppa tuskin säilyy pitkään täysin vapautettuna.

Uusia rajoituksia on odotettavissa, kun valmistelussa oleva tupakkalain uudistus etenee. Tällä hetkellä lainvalmistelussa on käynnissä lausuntokierros.

Lakimuutoksen pohjana on sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tammikuinen ehdotus, jonka mukaan nikotiinipusseja säädeltäisiin samoin kuin nuuskaa. Se tarkoittaisi myynnin kieltämistä ja rajoituksia maahantuontiin.

Ministeriölle Fimean linjamuutos tuli täysin yllättäen. Fimea kertoi muutoksesta 4. huhtikuuta (siirryt toiseen palveluun). Samalla Fimea totesi, että nikotiinipusseja tulisi säädellä tupakkalaissa.

STM:n mukaan lakimuutos pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja viimeistään ensi vuoden alussa. Ennen uuden hallituksen muodostamista lakimuutos ei voi edetä.

Uudistukset voivat olla lopulta vielä tiukempiakin. Samainen STM:n työryhmä ehdotti myös, että nuuskan tuonti kiellettäisiin kokonaan. Nykyisin sitä saa tuoda ulkomailta kilon kerrallaan omaan käyttöön.

Kauppojen edunvalvojan PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto toivoo sääntelyä, jolla voitaisiin varmistaa nikotiinipussien tuoteturvallisuus ja tuoda Suomeen verotuloja. Luoto toteaa, että nikotiinipussien kulutus on jo vakiintunut Suomessa.

– Nyt Suomeen tulee terveyshaitat, mutta verotulot jäävät ulkomaille.

Luoto arvioi esimerkiksi pohjoismaiden markkinoiden koosta, että Suomessa valmiste- ja arvonlisäverolla nikotiinipusseista voitaisiin saada verotuloja yli sata miljoonaa euroa vuodessa.

Nikotiinipussit ovat nuorten suosiossa

Nuuska ja nikotiinipussit ovat suosittuja eritoten nuorten keskuudessa.

– Nuuskan käyttö keskittyy poikiin ja 20–34-vuotiaisiin miehiin ja on yleisempää ammattiin opiskelevilla kuin lukiolaisilla, sanoo THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.

Kyseisessä miesten ikäluokassa noin 12 prosenttia nuuskaa päivittäin, ja ammattiin opiskelevista pojista päivittäin nuuskaavia on 17 prosenttia.

Trendi on ollut pitkään se, että suomalaiset tupakoivat aiempaa vähemmän ja nuuskaavat enemmän.

Avaa kuvien katselu

Käyttö on selvästi yleisempää miehillä. Väestöryhmien välillä selkeimmät erot ovat esimerkiksi siinä, että ammattikoululaiset nuuskaavat huomattavasti enemmän kuin lukiolaiset.

Syksyllä Suomessa saadaan ensi kertaa tietoa siitä, kuinka yleistä nikotiinipussien käyttö on. THL selvittää tuolloin kyselytutkimuksessa sekä nikotiinipussien että nuuskan käyttöä, kun aiemmin kyselyissä on selvitetty vain nuuskan käyttöä.

Voit keskustella aiheesta 20.5. klo 23 saakka.