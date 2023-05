Oulun poliisi epäilee kahta henkilöä törkeistä eläinsuojelurikoksista Siikajoen hevoskeskuksen toiminnassa

Poliisi epäilee kahden henkilön kohdelleen hevosia väkivaltaisesti Siikajoella. Se on toimittanut asiakokonaisuuden syyteharkintaan.

Tutkinta liittyy Ruukissa sijaitsevan koulutuskeskus Brahen hevoskeskuksessa tapahtuneisiin epäilyihin. Hevoskeskuksessa on koulun entisten opiskelijoiden mukaan kohdeltu eläimiä kaltoin vuosien ajan.

Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, jota se on tehnyt Siikajoella sijaitsevan hevoskeskuksen toiminnasta kesästä 2022 lähtien. Esitutkinnassa on todistajakuulustelujen perusteella käynyt ilmi, että hevoskeskuksen hevosia on muun muassa lyöty erilaisilla astaloilla. Kuulustelukertomusten mukaan hevosten väkivaltainen kohtelu on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista, mikä osoittaa osaltaan tekojen tahallisuutta ja julmuutta.

Esitutkinnan aikana rikosnimike tarkentui eläinsuojelurikoksesta törkeäksi eläinsuojelurikokseksi. Poliisi epäilee teoista kahta henkilöä. Epäillyt rikokset tehtiin pääasiassa vuosina 2016–2018.

Opiskelijat kertovat aiemmin, että hevosia on kohdeltu huonosti ja niiden koulutuksessa käytetty väkivaltaa. Erityisenä kritiikin kohteena on ollut koulutuskeskuksen ravipuolen toiminta.

Poliisi on toimittanut asiakokonaisuuden syyteharkintaan tänään.