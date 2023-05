Pönttökamera paljasti naapurin kissan vierailun telkän pesässä – kokeili hampaitaan, mutta jäi saaliitta

Luonnoneläinten pesimärauhaa turvataan jälleen. Pesimärauhan aikana esimerkiksi lemmikkikoirat ja -kissat tulisi pitää ulkona kytkettyinä, että ne eivät pääse hätistelemään pesiviä lintuja ja eläimiä.

Kuopion Syväniemen kylällä asuva Hannu Tervo on seurannut telkkien pesintää useamman vuoden ajan. Hänellä on pihapiirissään kaksi telkänpönttöä, joissa on yhteensä tänä keväänä 14 munaa kuoriutumistaan odottamassa.

Tervo törmäsi eräänä yönä pesimärauhaa häirinneeseen naapurin kissaan.

Tervo oli jo parin vuoden ajan etsiskellyt linnunpönttöön sopivaa kameraa, jolla pesimäpuuhia voisi seurata paremmin. Puolalaisesta verkkokaupasta löytynyt neljän senttimetrin kokoinen kamera kuvaakin nyt toista telkänpönttöä vuorokauden ympäri.

Yhden yön kuvatallenteesta Tervo huomasi, kuinka kissa työnsi päänsä telkän pesään ja oli selvästi kiinnostunut välipalasta. Telkän munat olivat kuitenkin kissalle liian suuri välipala, eikä katti saanut niitä rikottua hampaillaan.

– Pöntön suuaukko on noin kymmenen senttimetriä leveä. Kissan pää mahtui helposti sisään. Se kävi saman yön aikana yrittämässä pesää vielä toiseenkin kertaan, Tervo kertoo.

Pesäkatojen ennaltaehkäisy on tärkeää

Yksistään lemmikkien kiinnipitämisellä ei voi turvata luonnoneläinten pesimärauhaa.

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus organisoivat vieraspetojen, kuten minkkien ja supikoirien pyyntiä Natura-alueilla ja niiden läheisyydessä ympäri Suomen.

Minkit ja supikoirat ovat riskejä etenkin vesilinnuille, joiden kannat ovat pienentyneet.

Helmi-vieraspetohankkeen Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan suunnittelija Veijo Kröger Suomen riistakeskuksesta tietää, kuinka pesäkatoja voi ehkäistä jo ennalta.

– Petoja täytyy metsästää vähemmäksi jo ennen pesimäkautta. Lisäksi linnunpöntöille voi viritellä kiipeilyesteitä pedoille, Kröger ohjeistaa.

Hannu Tervo on seurannut telkän pesimispuuhia pihapiirissään jo viidettä vuotta.

Puun rungon ympäröivä liukas materiaali, kuten pelti tai muovi estää kiipeilyn. Linnunpöntön suuaukko kannattaa myös suojata niin, ettei petoeläin pääse särkemään tai suurentamaan sitä.

Myös Hannu Tervo ryhtyi toimiin huomattuaan kissan kiinnostuksen telkänpesiä kohtaan. Hän viritteli verkosta esteen pöntön alle, ettei pesään pääse enää kiipeämään alhaalta päin.

Koirien ehdoton kiinnipitoaika on alkanut maaliskuun alussa ja jatkuu aina elokuun 20. päivään saakka. Ajanjakson ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta.

Myös kissan irtipito ilman valvontaa omistajan ja haltijan pihapiirin ulkopuolella on kielletty.

