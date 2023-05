”Miehet ovat muuttuneet ja ovat tuskaisia” – Nastja Krasilnikova huomaa muutoksen miehissä Venäjällä, ja naisille se ei lupaa hyvää

Toimittaja Nastja Krasilnikovan mukaan naisviha on kirjoitettu sisään Venäjän hallinnon ideologiaan. Esimerkkinä hän mainitsee vuoden 2017 lakimuutoksen, joka lievensi rangaistuksia perheväkivallasta. Krasilnikova joutui muuttamaan Venäjältä tutkittuaan eliitin epäiltyjä seksuaalirikoksia.

Minkälaisesta tilanteesta vastaat näihin kysymyksiin?

– Olen Israelissa. Vuokraan täällä työhuonetta. Olemme mieheni kanssa journalisteja riippumattomassa mediassa. Tutkin naisiin kohdistuvia rikoksia. Olen myös bloggaaja, ja joissain piireissä olen suosittu. Kun sota alkoi, sain paljon vihaa ja uhkauksia muilta venäläisiltä. Uhkaukset siitä, että poikani ja minut pitäisi raiskata, tuntuivat todellisilta. Minulla oli epämiellyttävä olo Venäjällä jo vuosia. Lähdin Moskovasta sodan alettua. Israeliin muutin viime lokakuussa.

Miehet joutuvat nyt sotaan Venäjällä. Mitä se merkitsee Venäjän naisille?

– Joillekin se voi merkitä helpotusta, koska valtio maksaa perheille hyvin. Sotilaiden saama raha on paljon suurempi kuin mitä monet tienaavat tavallisesti. Se summa voi muuttaa asioita. Se on myös yksi syy sille, miksi moni hyväksyy sotimisen.

Elämä muuttuu monelle myös siten, että naiset huolehtivat perheestä yksin. Se luo paineita. Se tosin ei ole täysin vierasta venäläisille naisille, koska miehet eivät yleensä ole kovin sitoutuneita huolehtimaan lapsista ja vanhemmista. Toiset puolestaan menettävät läheisen ihmisen. Tiedämme, että moni kuolee.

Sotilaiden vaimot myös puhuvat sosiaalisen median chat-palveluissa siitä, miten miehet ovat muuttuneet ja ovat tuskaisia. Miehet eivät pysty käsittelemään tuskaansa, joten moni juo ja muuttuu väkivaltaiseksi arjessa. Sodasta palaavilla on usein post-traumaattisen stressin oireita. Venäjällä asia ratkaistaan juomalla, joka ei ole lääke vaan voi pahentaa tilannetta.

Miten sota vaikuttaa venäläisten naisten kohtaamaan väkivaltaan kodissa?

– Kotona tapahtuvasta väkivallasta ei ole tilastoja. Tämä ongelma ei kiinnosta Venäjällä ketään. Vain aktivistit keräävät siitä tietoa. Sitä on myös todella vaikea tutkia, koska valtio on tutkimista vastaan. Tiedämme kuitenkin, että sodan seurauksena väkivalta kodeissa on kasvussa. Kriisikeskuksiin tulee paljon puheluita.

Pitää myös ymmärtää, että osa niistä, jotka ovat väkivaltaisia perheenjäseniään kohtaan, ovat poissa kotoa. Jossain tapausten määrä voi siis myös vähentyä, kun naiset ovat vapaita miehistään.

Minkälainen asema naisilla on venäläisessä yhteiskunnassa tällä hetkellä?

– Valtio sanoo naisten tärkeimmän elämäntehtävän olevan lapsien teko ja avioliitto. Naisten oikeuksien rajoittaminen on yleistä kaikkialla. Venäjällä se on kenties väkivaltaisempaa ja tuskallisempaa kuin muualla naisille. Kaikkia ei naisvastaisuus rajoita tai pysäytä. On niitä, jotka menestyvät.

Venäjällä naiset ovat vähemmistönä poliittisessa hallinnossa, ja sille on monia syitä. Hallinnossa ei ole naisia, joita äänestäisin. Kun Putin kuolee tai pakenee, asia voi muuttua.

Miten naisten asema voisi muuttua Venäjällä?

– Venäläinen yhteiskunta on sorrettu, ja naisia sorretaan vieläkin enemmän. Siitäkin huolimatta ruohonjuuritasolla tapahtuu, eikä kaikkea sanella ylhäältä päin. Ihmiset ovat jo tietoisia naisten oikeuksia ja siitä, ja mitä on kotiväkivalta. Toivottavasti naiset saisivat päättää itse, minkälaisen elämän he haluavat. Esimerkiksi aborttien rajoittamisesta keskustellaan paljon. Venäjällä on lakeja, jotka estävät syrjinnän työpaikalla, mutta useat johtajat ja työnantajat eivät tiedä niistä. Olen varma, että Venäjällä voisi olla naispresidentti ja naisia voisi olla puolet hallinnosta nopeastikin.

Kaikki voi muuttua, kun venäläistä yhteiskuntaa ei enää kahlita niin kuin sitä on kahlittu useita vuosia.

Olet myös puhunut siitä, miten Venäjän armeija käyttää seksuaalista väkivaltaa aseena. Miksi sotilaiden annetaan tehdä niin?

– Ihmisistä tulee hyvin väkivaltaisia, kun heidät pakotetaan tappamaan. Raiskaaminen on yksi tapa olla väkivaltainen vihollista kohtaan. He katsovat ukrainalaisten naisten olevan vihollisia, joille voi tehdä mitä tahansa.

Seksuaalinen väkivalta on ase kaikissa sodissa. Venäjän armeija ei ole keksinyt sitä. Asiantuntijoiden mukaan seksuaalinen väkivalta on keino pelotella ihmisiä, tehdä heistä uhreja. Raiskauksista tiedetään, että se ei ole halua, vaan vallankäyttöä ja viharikos. Viha naisia kohtaan on mielestäni myös osa Venäjän hallinnon ideologiaa kaikkialla. Osa sitä on, että sodassa olevat muuttuvat eläimellisiksi ja äärimmäisen julmiksi.

Mikä on tarinasi, miksi lähdit Venäjältä?

– Minunlaiseni eivät ole Venäjällä tervetulleita. Hallinto ei pidä kaltaisistani bloggaajista ja feministeistä. Sodan alkamisen jälkeen kaikki tuntui väkivaltaiselta, ja uhka tuntui todelliselta. En myöskään halua asua maassa, joka tekee tällaisen rikoksen [hyökkäyksen Ukrainaan]. En halua maksaa veroja sinne ja olla osa sitä. Onnekseni minulla oli mahdollisuus saada Israelin kansalaisuus. En ole palaamassa Venäjälle lähitulevaisuudessa. Se olisi minulle vaarallista.

Mitä uskot Venäjällä tapahtuvan?

– En ole selvännäkijä, ei aavistustakaan.

Tässä juttusarjassa soitamme venäläisille ja etsimme vastauksia siihen, mitä Venäjän eri ammattien edustajille, kansalaisyhteiskunnalle, toimittajille ja aktivisteille kuuluu.