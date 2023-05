Näin rajavartijat pitävät yllä ammattitaitoaan – valvontateknologia lisääntyy ja pakottaa opettelemaan jatkuvasti uutta

Nuorempi rajavartija Tiina Hiltunen ja saksanpaimenkoira Taika osallistuivat Pohjois-Karjalan rajavartioston etsintäharjoitukseen. Videolla Hiltunen kertoo, miksi harjoittelu on tärkeää.

Teknisen valvonnan kehittyminen muuttaa rajavalvonnan taktiikkaa eli sitä, miten rajoja valvotaan. Rajavartijoiden on opittava uudet toimintamallit.

Kaksi retkeilijää on eksynyt Kiteen urheilupuiston metsiin. Toinen heistä on loukannut selkänsä eikä pysty liikkumaan. Poliisi pyytää rajavartiolaitokselta apua etsintöihin.

Harjoituksen lähtötilanne on Pohjois-Karjalan rajavartioston partioille haastava. Rajavartijat ovat tottuneet etsimään laittomia maahantulijoita ja eksyneitä rajaseudun metsistä, mutta nyt lenkkeilijät ja koiranulkoiluttajat vaikeuttavat etsintää.

– Tuomalla harjoituksen kuntakeskukseen haemme häiriötä, kertoo koiratoimintaupseeri Anssi Lukkarinen Pohjois-Karjalan rajavartiostosta.

Rajavartijoita ei haluta päästää helpolla, sillä heidän ammattitaitonsa ylläpitäminen on tärkeä osa rajaturvallisuutta.

Rajavalvonta kehittyy jatkuvasti

Rajavartijoille oman osaamisen kehittäminen on arkea.

Nuorempi rajavartija Tiina Hiltunen on työskennellyt Pohjois-Karjalan rajavartiostossa viisi vuotta. Hän kertoo, että jo sinä aikana työ on muuttunut.

– Kyllähän tämä on sellainen työ, joka kehittyy koko ajan. Tulee uutta kalustoa ja laitteita, Hiltunen sanoo.

Kadonneiden etsintä työllistää rajan koirapartioita joka vuosi, vaikka päätehtävä on laittomien maahantulijoiden jäljittäminen.

Yksi syy jatkuvaan kouluttautumiseen on alati kehittyvä teknologia. Rajavartiolaitos investoi voimakkaasti tekniseen valvontaan.

Esimerkisi tänä vuonna on tarkoitus päättää uusista valvontalentokoneista. Lisäksi itärajalla testataan esteaitaa, jossa valvontateknologia on niin ikään keskeisessä roolissa.

Perustaidot oltava kaikilla hallussa

Teknisen valvonnan kehittyminen muuttaa myös rajavalvonnan taktiikkaa eli sitä, miten rajoja valvotaan.

Rajaturvallisuusasiantuntija Heikki Ojala Rajavartiolaitoksen esikunnasta pitää itsestään selvänä, että rajavartijat saavat perehdytyksen uusiin toimintamalleihin.

– Kun kyse on päivittäisestä työskentelystä, niin keskeiset toimintatavat pitää kouluttaa, Ojala sanoo.

Siksi esimerkiksi Suomen ja Venäjän välille rakennettavasta esteaidasta rakennetaan harjoitteluversio Raja- ja merivartiokoululle Imatran Immolaan.

– Osa tekniikasta on sellaista, että sen hallitseminen on kaikille välttämätöntä. Toisaalta tiettyyn tekniikkaan on mahdollista myös erikoistua, Ojala sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä miehittämättömät ilma-alukset kuten droonit. Työn ohessa voi erikoistua lennättäjäksi.

Mikäli esteaidan rakentaminen etenee itärajalla suunnitellusti, vuonna 2026 rajalla on aitaa yhteensä noin 200 kilometriä.

Yksi iso harjoitus vuodessa, pienempää treeniä arjessa

Raja- ja merivartiostot suunnittelevat itse koulutuksensa tarpeen mukaan. Lisäksi rajavartiolaitos osallistuu muun muassa valtakunnallisiin puolustusharjoituksiin.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto pyrkii järjestämään joka vuosi vähintään yhden isomman harjoituksen.

Koiratoimintaupseeri Anssi Lukkarinen kertoo, että usein harjoituksessa on mukana myös muita viranomaisia. Esimerkiksi tämän kevään harjoituksissa kadonneen etsintää johtaa poliisi ja rajavartiosto on apuna.

– Tarkoitus on harjoitella sitä, miten sovitamme yhteen meidän ja poliisin toimintamallit, Lukkarinen toteaa.

Rajavartijan on hyvä hallita myös ensiaputaidot.

Lisäksi rajavartioasemat järjestävät pienempiä koulutuksia pitkin vuotta. Nuorempi rajavartija Tiina Hiltunen kokee, että harjoittelun avulla omaan työhön saa lisää varmuutta.

– Harjoituksissa tulee aina eteen yllättäviä tilanteita, joista saa oppia siihen, miten toimia tositilanteessa.