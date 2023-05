Leijonien yllätysvalinnan puhelimeen tulvii joka päivä porilaista vinoilua – Nikolas Matinpalo lähettää takaisin hersyvät terveiset

Nikolas Matinpalo, jos joku olisi kertonut sinulle viime vuoden syyskuussa, että päätät tämän kiekkokauden samassa joukkueessa Mikko Rantasen kanssa, niin mitä olisit vastannut?

– Olisin nauranut! En olisi uskonut.

Nyt kautesi päättyy yhdessä supertähti Rantasen ja Leijonien kanssa. Miltä se tuntuu?

– Todella hyvältä. On innostunut olo.

Monille – varmasti itsellesikin – oli aikamoinen yllätys, että sinut valittiin MM-joukkueeseen.

– Kyllä. Kun Tshekin EHT-turnaus loppui, niin jännitin mahdunko mukaan. Mietin, että olenkohan edes missään varasijalla, vai lähdenkö suoraan kotiin.

Et lähtenyt kotiin, vaan olet nyt täällä Tampereella.

– Niin. Hienolta on tuntunut. Kaikki on uutta. Vähän niin kuin lapsi karkkikaupassa.

Turnauksen ensimmäinen ottelu varmasti jännitti?

– Valehtelisin, jos sanoisin että ei jännittänyt. Otteissakin se varmasti vähän näkyi.

Avaa kuvien katselu Matinpalo pääsi vääntämään Yhdysvaltain NHL-pelaajien kanssa MM-debyytissä. Kuva: Tomi Hänninen

Kenen kanssa vietät aikaa kisoissa pelien ulkopuolella?

– Meillä on Espoo connection. (Antti) Suomela ja (Ahti) Oksanen. No, Oksanen on Kirkkonummelta, mutta niiden kanssa on aika paljon vietetty aikaa.

Tampere on sinulle tuttu paikka. Pelasit täällä Ilveksessä kaksi ja puoli kautta, vuosina 2018-2021. Toimitko espoolaisten oppaana?

– Joo, vaikka kaupunki on kyllä muuttunut parin vuoden aikana. Mutta yritetään.

Mitä kaikkea aiot esitellä Espoo-connectionille?

– Kaupinojan sauna pitää ainakin käydä kokemassa. Sitä on ollut ikävä. Tuli vietettyä silloin Tampereen-vuosina paljon aikaa siellä.

Olet MM-kisoissa ensikertalainen. Minkälaisia neuvoja on tullut niiltä pelaajilta, jotka ovat turnauksessa jo konkareita?

– Kaikki ovat sanoneet, että ole vain oma itsesi. Ei tarvitse esittää mitään tai pelätä mitään.

Entäs Jukka Jaloselta? Mitä ohjeita Leijonakuningas on antanut?

– Pelaa niin kuin olet ennenkin pelannut. Ei tarvitse vetää mitään hokkuspokkustemppuja. Omilla vahvuuksilla. Positiivista palautetta on tullut. Ja vinkkejä, miten voi parantaa.

Tuliko kotiseurasi Ässien puolelta jotain vinkkejä?

– Tuli jo ennen kisojen alkua. Sellaista porilaista huumoria. Ei välttämättä mitään vinkkejä.

Minkälaista porilaista huumoria?

– No sellaista, missä auotaan päätä. Hyvässä hengessä.

Eli vinoillaan? Kerro tarkemmin.

– Puhelin laulaa joka päivä. Erityisesti meidän kapteenilta tulee aika paljon rapaa välillä.

Mihin liittyen?

– Siihen, että olen täällä. Eilen taas tuli viesti sieltä.

Mistäs siinä vinoiltiin?

– Tuli kuittailua niistä jutuista, mitä minusta on mediaan tehty.

Eli haastatteluissa pitäisi olla parempi?

– Joo, ilmeisesti.

On se Ässien kapteeni aikamoinen.

– On.

Avaa kuvien katselu Nikolas Matinpalo vaikuttaa nauttivan maajoukkuekomennuksestaan. Kuva: Tomi Hänninen

Minkälaiset terveiset haluat lähettää takaisin kapteeni Jesse Joensuulle?

– Tsemppiä pyörätestiin ja kolmen tonnin juoksutestiin! Ne alkavat kohta. Toivottavasti jalka liikkuu.

Kuinka paljon Joensuu polkee pyörätestissä?

– Ainakin 28 minuuttia.

Entä kolmen tonnin juoksussa?

– Jesse on kuitenkin semmoinen iso mies, niin jalka voi vähän hapottaa… mutta sanoisin, että alle 11 minuuttiin menee.

Joensuu on maailmanmestari vuosimallia 2011. Jos voitatte Leijonien kanssa näissä kisoissa kultaa, niin minkälaisen viestin lähetät sitten Joensuulle?

– Veikkaan, että Jesse ehtisi siinä tapauksessa laittamaan ensin viestin minulle.

Ja se viesti sisältäisi…

– Kyllä. Vinoilua.