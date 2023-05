Johnny Depp palaa parrasvaloihin Cannesin avajaiselokuvan tähtenä – katso suoraa lähetystä punaiselta matolta

Punaista mattoa on tuskin ehditty rullata auki Cannesin festivaalipalatsin rappusille, kun Rivieralla jo kuohuu.

Festivaalin punaisella matolla nähdään heti avajaispäivänä muun muassa näyttelijä Johnny Depp, joka esittää prostituoituun rakastuvaa Ranskan kuningasta festivaalin avajaiselokuvassa Jeanne du Barry.

Ranskankielinen historiallinen draama on Deppin ensimmäinen roolityö sitten viime vuoden riitaisan oikeudenkäynnin. Vaikka Depp voitti oikeudenkäynnin, on sen aiheuttama mainehaitta estänyt häntä saamasta rooleja etenkin Yhdysvalloissa.

Cannesin elokuvajuhlien johtaja Thierry Fremaux kommentoi avajaiselokuvan valintaa tuoreeltaan maanantaina festivaalin lehdistötilaisuudessa.

– Jos Johnny Deppiä olisi kielletty näyttelemästä elokuvissa tai jos itse elokuva olisi kielletty, me emme puhuisi siitä nyt. Me näimme elokuvan ja se olisi voinut olla hyvin myös kilpasarjassa, Fremaux sanoi elokuvalehti Varietyn mukaan.

Indiana Jones ja Aki Kaurismäki samalla kankaalla

Ennen elokuvaa festivaalipalatsin avajaisseremoniassa esitellään kilpasarjan tuomaristo, joka päättää muun muassa Aki Kaurismäen uuden Kuolleet lehdet -elokuvan kohtalosta.

Tuomaristoa johtaa tänä vuonna Cannesin pääpalkinnon kultaisen palmun kahdesti voittanut ruotsalainen Ruben Östlund. Ohjaajan viimeisin elokuva The Triangle of Sadness nappasi pääpalkinnon viime vuonna.

Avaa kuvien katselu Ruotsalaisohjaaja Ruben Östlundin (keskellä) lisäksi festivaalin tuomaristoon kuuluvat muun muassa sambialaisohjaaja Rungano Nyoni, ranskalaisohjaaja Julia Ducournau, Hollywood-tähti Brie Larson ja marokkolaisohjaaja Maryam Touzani. Kuva: Christophe Simon / AFP

Punaiselle matolle astuu oletettavasti myös 78-vuotias näyttelijäkonkari Michael Douglas. Wall Street -tähti saa tilaisuudessa festivaalin elämäntyöpalkinnon.

76:tta kertaa järjestettävän maailman merkittävimmän elokuvafestivaalin ohjelmistossa nähdään muun muassa Martin Scorsesen uusin 1920-luvulle sijoittuva elokuva Killers of the Flower Moon, jonka pääosissa nähdään Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro, sekä James Mangoldin ohjaama Indiana Jones and the Dial of the Destiny.

Viimeksi mainitussa elokuvassa viidettä ja viimeistä kertaa legendaarisen seikkailija-arkeologin roolissa nähtävä Harrison Ford palkitaan myös elämäntyöpalkinnolla myöhemmin festivaalin aikana.

Johnny Depp palaa parrasvaloihin

Jeanne du Barryn miespääosa on 59-vuotiaan Deppin ensimmäinen elokuvarooli sitten oikeustaistelun loppumisen viime kesänä. Oikeudenkäynti Deppin ja hänen ex-vaimonsa Amber Heardin välillä paljasti Hollywood-tähden tuhoisan elämäntavan, johon kuului repiviä riitoja, alkoholia ja huumeita.

Oikeudenkäynnit johtivat siihen, että hänen uransa Hollywoodissa kärsi. Depp menetti esimerkiksi roolinsa Harry Potter -elokuvasarjaan kuuluvissa Fantastic Beasts -elokuvissa.

Toisaalta elokuva-alan lehti Variety kertoi viime viikolla Deppin tehneen ennätyskalliin jatkosopimuksen Dior-hajuvesien kanssa. Depp on ollut Diorin mainoskasvo vuodesta 2015 lähtien.

Avaa kuvien katselu Johnny Deppin ja hänen ex-vaimonsa Amber Heardin repivä oikeustaisto oli viime vuoden seuratuimpia viihdealan uutisia. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Myös Jeanne du Barryn pääosassa nähtävä ohjaaja Maïwenn on päätynyt Ranskassa skandaalinkäryisiin uutisotsikoihin. Tunnettu ranskalainen toimittaja Edwy Plenel on nostanut oikeusjutun häntä vastaan. Plenelin mukaan ohjaaja lähestyi häntä maaliskuussa ravintolassa, tarttui hänen hiuksiinsa ja sylki kasvoille.

#MeToo-liikkeen arvostelijana tunnettu Maïwenn on myöntänyt hyökkäyksen Ranskan televisiolle, mutta on kieltäytynyt puhumaan oikeusjutusta, kun se on kesken.

Jeanne du Barryllä ei uutistoimisto AFP:n mukaan ole vielä levittäjää Yhdysvalloissa.

Kaurismäki jahtaa Kultaista palmua kovassa seurassa

Aki Kaurismäki palaa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjaan 12 vuoden tauon jälkeen. Hän havittelee festivaalin pääpalkintoa Kultaista palmua jo viidettä kertaa. Kaurismäki on voittanut festivaalin kakkospalkinnon Grand Prix'n kertaalleen elokuvasta Mies vailla menneisyyttä (2002).

Avaa kuvien katselu Kuolleiden lehtien esitys Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa voi merkitä isoja asioita elokuvan tähdille Alma Pöystille ja Jussi Vataselle. Kuva: Malla Hukkanen / Sputnik

Kuolleet lehdet on Kaurismäen mukaan hänen työläistrilogiansa neljäs osa. Sen pääosissa nähdään Alma Pöysti ja Jussi Vatanen.

Kilpasarja on tänä vuonna poikkeuksellisen kova, ainakin jos katsoo elokuvantekijöiden nimiä. Sarjan 21 elokuvan ohjaajista viisi on jo voittanut Kultaisen palmun vähintään yhdellä elokuvalla, brittiohjaaja Ken Loach peräti kaksi kertaa.

Kaurismäen kilpakumppaneina on sellaisia ohjaajanimiä kuin Wes Anderson, Alice Rohrwacher, Nuri Bilge Ceylan ja Wim Wenders.

Kilpasarjassa on seitsemän naisen ohjaamaa elokuvaa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aiempana vuonna. Niihin lukeutuvat Rohrwacherin lisäksi muun muassa Catherine Breillat'n Last Summer, Jessica Hausnerin ilmastoaktivisteista kertova Club Zero ja Justine Trietin Anatomy of a Fall.

– Kieltäydyn ottamasta vastaan onnitteluja. Tämä on evoluutiota. Me emme katso sukupuolta, me valitsemme elokuvia, Fremaux kommentoi lehdistötilaisuudessa.

Festivaalin kilpasarjassa nähdään tänä vuonna myös yksi esikoiselokuva. Se on nuoren ranskalais-senegalilaisen Ramata-Toulaye Syn Banel & Adama, jonka on kerrottu olevan senegalilaisessa kylässä tapahtuva ihmissuhdedraama.

”Raiskaajien festivaali”

Fremaux joutui maanantaina vastaamaan myös seksuaalista häirintää koskeviin kysymyksiin sen jälkeen, kun ranskalaisnäyttelijä Adèle Haenel syytti Ranskan elokuva-alan asettuvan häritsijöiden puolelle. Nuoren naisen muotokuva -elokuvan tähti Haenel julkaisi viime viikolla avoimen kirjeen, jossa hän syytti Cannesin elokuvajuhlien muiden alan toimijoiden kanssa puolustavan raiskaajia.

– Hänellä oli varmasti syynsä sanoa näin Cannesista, mutta se ei pidä paikkaansa. Hän ei ajatellut niin tullessaan Cannesiin ellei hän sitten kärsinyt hullusta ristiriidasta, Fremaux sanoi.

Avaa kuvien katselu Adèle Haenel (vasemmalla) esitti pääosaa elokuvassa Nuoren naisen muotokuva, joka sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2019.

Cannesin elokuvajuhlat on tullut mainituksi #MeToo-syytösten yhteydessä ennenkin, sillä festivaali on yksi paikoista, joissa elokuvamoguli Harvey Weinstein on kerrottu syyllistyneen seksuaaliseen väkivaltaan.

Kritiikin lisäksi Cannesia on uhannut valkokankaiden pimeneminen, sillä ammattiliitto CGT uhkasi huhtikuussa katkaista sähköt festivaalin aikana osana lakkotoimiaan. Ranskassa on kevään aikana järjestetty lakkoja vastalauseena presidentti Emmanuel Macronin hallinnon suunnitelmille nostaa eläkeikää. Fremaux'n mukaan festivaali ja liitto ovat keskusteluyhteydessä eikä uhkaa enää pitäisi olla.

Aiempien vuosien tavoin mielenosoitukset on kielletty Cannesin festivaalialueen läheisyydessä.

Cannesin elokuvajuhlien palkinnot jaetaan lauantaina 27. toukokuuta. Festivaalin päätöselokuvana esitetään Pixarin uusi animaatioelokuva Elemental.