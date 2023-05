Ella Kangasalustaa haukuttiin viime MM-kisoissa ”mitalitelineeksi” – tänä vuonna palkintoja jakavat muutkin kuin naiset

Tampereella viime vuonna järjestettyjen jääkiekon MM-kisojen jälkeen sosiaalisessa mediassa räjähti keskustelu siitä, miksi kisojen palkinnonjaossa oli mukana vain nuoria naisia.

Naisia kuvailtiin keskustelupalstoilla mitalitelineiksi, palkintotelineiksi ja pöydiksi.

Tänä vuonna asiaan on tehty muutos.

– Viime vuonna kaikki palkintojenjakajat olivat naisia, mutta tänä vuonna ryhmä koostuu miehistä ja naisista, kertoo kisaorganisaatiossa mukana oleva viestintäjohtaja Henna Malmberg Suomen jääkiekkoliitosta.

Malmberg kertoo sähköpostivastauksessaan, että nyt mukana on kolme naista ja kaksi miestä. Heidän ikähaarukkansa on 20–34 vuotta.

– Tämä päätös koskee vain käynnissä olevia kisoja, sekä Suomea että Latviaa. Tulevien kisajärjestäjien osalta en osaa ottaa kantaa, sanoo Malmberg.

Malmbergin mukaan uusi käytäntö oli nyt mahdollinen, koska halukkaita vapaaehtoisia palkintojenjakoon löytyi molemmista sukupuolista.

Törkeät viestit ihmetyttävät avustajaa

Viime vuonna yksi ryöpytyksen kohteeksi joutunut oli parikymppinen tamperelainen Ella Kangasalusta. Myös häntä haukuttiin mitalitelineeksi.

Kangasalusta on mukana palkintojenjakotehtävissä myös tänä vuonna. Hän on huomannut, että sama negatiivinen kommentointi on taas alkanut, vaikka toimintatapoja on muutettu.

– Kaikkia ei voi aina miellyttää näissä jutuissa. Minun mielestäni on ihana olla osa kisoja jollakin tavalla. Tämä on oikeasti hieno kokemus ja pidän tästä hirveästi, sanoo Ella Kangasalusta.

Ella Kangasalusta ihmettelee sitä, että vieraat ihmiset laittavat suoraan hänelle törkeitä viestejä.

– Edelleenkin olen sinne mennyt omasta tahdostani eikä kukaan ole tähän hommaan pakottanut.

Tiistaina Kangasalusta jakoi palkintoja kahdessa MM-kisaottelussa.