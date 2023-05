Taivaalla vaanii vahinko, joka voi olla kohtalokas autosi pellille – toimi näin, kun linnun uloste yllättää

Kesä tuo mukanaan myös joitain ei niin toivottuja ilmiöitä. Kiiltävälle auton pellille ilmestynyt linnunkakka kannattaa puhdistaa nopeasti, muutoin maali saattaa syöpyä ja peltiin jää ikuiset arvet.

Vaikka toisin voisi luulla, auton värillä tai kiiltävyydellä ei ole vaikutusta siihen, kuinka lintu ulostuspaikkansa valitsee.

– Suurin merkitys on sillä, missä auto on ja onko siellä paljon lintuja. Joskus linnut saattavat kokea häiriöitä, ja siksi pyörivät auton lähellä. Lähellä voi myös olla lintujen yöpymispaikka, sanoo Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved.

Hänen mukaansa linnun ulosteen kemiallinen koostumus aiheuttaa itsepintaisen pellillä pysymisen: virtsa ja uloste samassa paketissa.

– Se on aika väkevää tavaraa, Södersved sanoo.

Säännöllinen vahaus suojaa autoa

Asiaan voi kuitenkin varautua. Auton maalipinnan säännöllinen huolto pitää pellit kunnossa ja suojaa myös taivaalta tipahtavilta onnettomuuksilta.

– Auton vahaus on tärkeää. Itselläni on sellainen tapa, että käytän keväällä ja syksyllä auton käsinvahauksessa. Silloin maalipintaan tulee hyvä suoja myös linnun ulosteiden varalle, kertoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Jos kakka on kuitenkin päässyt auton pellille tipahtamaan, tulisi se mahdollisimman pian pyrkiä poistamaan runsaalla vedellä ja esimerkiksi sienellä tai pesukintaalla.

– Ei millään kuivalla rätillä, siitä tulee vain naarmuja, Vesalainen huomauttaa.

Myös ennen pesuautomaattiin ajoa kannattaa ulosteet pestä pois käsin. Ne eivät välttämättä autopesurissa irtoa.

– Voi olla, että lyhyessäkin ajassa linnunkakka on jämähtänyt tiukkaan. Kesällä etenkin tummien autojen peltipinnat tulevat todella kuumaksi, siinähän voi vaikka kananmunan paistaa, joten myös uloste palaa kiinni maalipintaan.

Jos linnun ulostetta ilmestyy ikkunalle, on toimittava yhtä nopeasti.

– Etenkin jos ulostetta on avattavalla ikkunalla, tulee kakka puhdistaa ennen kuin ikkuna avataan, muuten kakka kulkeutuu tiivisteeseen ja pahimmillaan oven sisään, Vesalainen varoittaa.

Linnun ulosteessa on ureaa ja ruuansulatushappoja. Etenkin lokeilla on suolainen ruokavalio. Tämä kaikki yhdistettynä auringonvaloon takaa, että seos rupeaa aggressiivisesti syövyttämään autonpeltiä.

Vakuutus ei korvaa vahinkoa

Jos vahinko on kuitenkin päässyt sattumaan, ja maalipintaan on jäänyt pysyviä jälkiä, tulee se hoitaa tilanteen mukaan.

Jos ei puhdistus auta, vuorossa on vesihionta ja kiillotus.

– Jos syöpyminen on ennättänyt värimassaan, täytyy maali hioa auki ja tehdä korjauslakkaus, kertoo koulutusvastaava Jamppa Koivuoja Autoklinikka-yhtiöstä.

Hän huomauttaa, että auton etuvisiiriin liiskautuneet hyönteiset aiheuttavat myös maalivaurioita.

Koivuoja sanoo, että kyseisiä korjauksia tulee kuitenkin kesäisin harvoin vastaan.

– Vakuutus ei näitä korjauksia korvaa, vaan asiakkaan tulee maksaa ne itse.

Saman toteaa vakuutusyhtiön edustaja, jonka mukaan vahinko olisi korjattavissa vain silloin jos vaurio olisi selvästi lokin tai jonkin linnun maalipinnalle aiheuttama.

– Silloin voisimme korvata vaurion autovakuutuksen törmäysturvasta. Jos autossa on joku epämääräinen jälki, joka ehkä on lokin aiheuttama, ehkä jotain muuta, niin tämä ei välttämättä ole korvattava vahinko, koska meidän tulee kuitenkin tietää miten, missä ja milloin vahinko on tapahtunut, kertoo korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen If vakuutusyhtiöstä.

Hän huomauttaa, että vakuutuksista on rajattu pois hitaasti kehittyvät tapahtumat, kuten kuluminen, syöpyminen, ruostuminen, homehtuminen tai muu vastaavanlainen hitaasti kehittyvä tapahtuma. Tällaisen tapahtuman aiheuttama vaurio ei ole korvattava.

– Jos maalipinta on hajonnut sen takia, että asiakas ei ole huolehtinut autostaan eikä ole putsannut jätöksiä pois, sanoisin että vahinko ei ole korvattava, Virtanen toteaa.