Presidentti Niinistö Euroopan neuvoston huippukokouksessa: Ukraina saa kaiken mahdollisen tuen taistellessaan rauhan puolesta

Euroopan neuvoston huippukokous tulee varsin yksimielisenä toteamaan, että rauha on kaikkein tärkein asia kaikille ihmisille ja että Ukraina saa kaiken mahdollisen tuen taistellessaan rauhan puolesta, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Niinistö puhui suomalaisille toimittajille tänään alkaneen Euroopan neuvoston kokouksen yhteydessä Islannin pääkaupungissa Reykjavikissa.

Niinistön mukaan paikalla on 46 delegaatiota. Hän muistutti, että Euroopan neuvosto perustettiin heti toisen maailmansodan jälkeen korostamaan ihmisoikeuksia ja laillista järjestystä sekä ylläpitämään demokratiaa.

– On tietysti nyt vuosikymmenten jälkeen melkoista, että me täällä samassa neuvostossa olemme tavallaan sodan keskellä. Mutta sitä tärkeämpää on pitää noista periaatteista kiinni. Se tullaan täällä varmasti moneen kertaan vahvistamaan, Niinistö sanoi.

Niinistö arvioi, huippukokouksesta ei ole odotettavissa suoranaisia lupauksia aseavusta Ukrainalle.

– Mutta kaikki se henkinen tuki, joka täällä tarjotaan, tottakai on hyvä pohja myös kansalliselle päätöksenteolle aseavun suhteen.

Niinistö kertoi, että hän itse aikoo kiinnittää Reykjavikissa erityistä huomiota globaaliin kehityksen ja siihen, ettei asioita sotketa toisiinsa.

– Nythän näyttää vähän siltä, että eräissä maissa katkerat historian kokemukset on kaivettu esiin ikään kuin yhdistettynä siihen, että tuetaanko Ukrainaa vai ei, tai tuomitaanko Venäjä tai ei. Ne ovat täysin erillisiä asioita ja sitä minä aion kyllä korostaa.

Reykjavikissa järjestettävä Euroopan neuvoston huippukokous on vasta neljäs vuonna 1949 perustetun järjestön historiassa. Edellinen huippukokous järjestettiin vuonna 2005 Puolassa.

Venäjä erotettiin Euroopan neuvostosta maaliskuussa 2022.