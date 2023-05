Analyysi: Finnair muuttaa lippujensa hinnoittelua Norwegianin suuntaan – tämän verran käsimatkatavara voisi jatkossa maksaa

Finnair muuttaa lipputyyppejään ja niihin kuuluvan matkatavaran ehtoja kesäkuun alusta alkaen. Finnairin tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) uusi Superlight-lippu korvaa Economy Light -lipun Euroopan sisäisillä matkoilla.

Yhtiön mukaan tavoittena on vähentää käsimatkatavaran määrää, sillä halvimman Superlight-lipun haltija saa ottaa matkustamoon vain yhden henkilökohtaisen tavaran, eli reilun kokoisen käsilaukun tai pienen repun, jonka koko on maksimissaan 40cm x 30cm x 15cm. Sen on mahduttava penkin alle.

Tähän asti halvimpaan lippuun on sisältynyt lisäksi niin sanottu käsimatkatavara (ulkomitat enintään 55 cm x 40 cm x 23 cm), jonka on voinut nostaa hattuhyllylle. Kesäkuun alusta lähtien sitä varten on ostettava joko kalliimpi Economy Classic -lippu tai maksettava lisämatkatavarasta erikseen.

Lisäkuluja tulee myös, jos haluaa valita itse istumapaikan. Superlight-, Light- tai Classic-lippuun ei kuulu istuinpaikan valintaa. Sen voi joko ostaa tai antaa Finnairin arpoa paikan.

Hintaviidakko tekee vertailun hankalaksi

Mitä tämä tarkoittaa matkustajile ja käsimatkatavaroiden hinnoille?

Finnairin sivuilta ja tiedotteista hinnat eivät selviä, sillä uuden hinnoittelun mukaiset liput eivät ole vielä myynnissä.

Kokeilemalla voi saada jonkinlaista osviittaa. Tähänkin on suhtauduttava varauksella, sillä lippujen hinnat muuttuvat jatkuvasti. Samoin on otettava huomioon, sisältyykö lippuun esimerkiksi istuinpaikan valinta vai ei.

Uusi hinnoittelu muistuttaa halpalentoyhtiö Norwegianin käytäntöä. Heillä halvimpaan lippuun on jo jonkin aikaa sisältynyt vain pieni henkilökohtainen kassi sijoitettavaksi penkin alle. Jos haluaa myös lentolaukun matkustamoon, se pitää maksaa erikseen tai varata seuraavan hintaluokan Low Fare+ -lipun, johon kuuluu myös yksi ruumaan menevä matkalaukku.

Hinnaksi voisi tulla muutama kymppi

Otetaan esimerkiksi pitkä viikonvaihde perjantaista sunnuntaihin 2.–4. kesäkuuta Tukholmassa. Lennot Helsingistä Tukholmaan perjantaina aamulla ja paluu sunnuntaina iltakoneella. Finnairin ja Norwegianin suorilla lennoilla on lähtöajoissa vain 10–20 minuutin erot.

Finnairilla lähtöhinnat ovat korkeammat. Olennaista on nyt matkatavaroiden ja istuinpaikkojen tuoma lisä. Finnairin tämän hetken halvin vaihtoehto, Economy Light -lippu maksaa kyseiselle matkalle 380,92 euroa ja sisältää pienen matkatavaran ja käsimatkatavaran. Istuinvaraus lähtöselvityksen yhteydessä on vielä hetken ilmainen.

Koska Finnairilla käsimatkatavara on tähän asti sisältynyt lipun hintaan, lähin vertailukohta hinnalle voisi olla ruumaan menevien matkatavaroiden hinnasto: 24 euroa Suomen, Skandinavian ja Baltian lennoille, kun matkatavaran maksaa verkossa kuusi päivää ennen lähtöä. Lentoasemalla hinta on 60 euroa.

Toinen vertailukohta on astetta kalliimpi lippu, jonka hinnaksi tuli vertailuhetkellä 438,92 euroa. Eroa halvempaan lippuun on 58 euroa.

Voi siis uumoilla, että hattuhyllylle otettavan lentolaukun hinta on edullisimmillaan noin 24 euroa ja kalleimmillaan 58–60 euroa.

Tulevaisuudessa kumpaankin lipputyyppiin lätkäistään lisäksi hinta, jos haluaa valita itse istumapaikan. Hinta vaihtelee tällä hetkellä 10–65 euron välillä.

Norwegianilla Tukholman viikonloppureissusta selviää halvemmalla.

Tällä hetkellä halvin lippu viikonvaihteelle 2.–4. kesäkuuta ilman lentolaukkua maksaa 152,30 euroa. Jos ostaa arvokkaamman lipun lentolaukun ja yhden ruumaan menevä laukun kera, hinta on tällä hetkellä 192,30 euroa. Istumapaikkavaraus sisältyy hintaan.

Halvemmalla selviää, jos ostaa Norwegianin halvimmalle lipulle yhden käsimatkatavaran kansainvälisille lennoille hintaan 9–15 euroa. Toisaalta halvimmalla lipulla joutuu myös maksamaan istuinpaikasta 9,9–45,90 euroa. Pahimmillaan palaa siis 60,90 euroa ylimääräistä ja halvimmillaan 18,90 euroa.

