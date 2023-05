”Kaikki ei ole mennyt kuin Strömsössä”, myöntää johtaja: Listasimme Suomen suurimman hyvinvointialueen viisi ongelmaa ja ratkaisut niihin

Pirkanmaan hyvinvointialueen talous on tänä vuonna ennusteen mukaan 30 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arvio on noin puolet siitä, mitä ennakoitiin.

Lähes 20 000 työntekijää ja budjetti yli 2 miljardia euroa. Vuodessa useita miljoonia asiakaskäyntejä. Suomen suurimman hyvinvointialueen eli Pirkanmaan hyvinvointialueen alkuvuosi on mennyt uudistuksen suuruuteen nähden jopa yllättävän hyvin. Sen osoittavat myös luvut.

Silti hiomista on lähes kaikessa.

– Kaikki ei ole mennyt kuin Strömsössä. Haasteitakin on ollut, hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola myöntää.

Yle listasi hyvinvointialueen tiedotustilaisuuden perusteella, mitä ongelmia on ollut ja mistä niihin haetaan ratkaisuja.

Ongelma 1: Palvelut

Palveluiden saannista eniten ongelmia on mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Alkuvuodesta 99,7 prosenttia perusterveydenhuollon asiakkaista on Pirkanmaalla päässyt palvelujen piiriin hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Erholan mukaan tulos on sinänsä hyvä, mutta hoitotakuun sallima aika on hänestä ihan liian pitkä.

– Hoidon pitäisi alkaa heti kontaktista, Erhola sanoo.

Jos perusterveydenhuolto ei vedä, kuormittuu erikoissairaanhoito.

Kiireellisessä erikoissairaanhoidossa 89,5 prosenttia on päässyt 30 vuorokaudessa hoitoon. Kiireettömässä erikoissairaanhoidossa viisi prosenttia potilaista on joutunut odottamaan yli puoli vuotta. Heistä merkittävä osa odottaa juuri psykiatrista hoitoa. Maaliskuun lopussa ikäihmisten palveluasumiseen jonotti 111 asiakasta.

Ratkaisut:

Palveluihin pääsyä yritetään nopeuttaa sillä, että yhä useampi potilas saisi apua digitaalisesti. Erholan mukaan noin 15–20 prosenttia asioista voisi hoitaa digitaalisesti. Tällöin jäisi aikaa niille potilaille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja apua.

Toiseksi kotisairaala voi tuoda hoidon kotiin, jolloin sairaalasta vapautuu osastopaikkoja. Sairaalapalvelujohtaja Juha Kinnunen kertoo, että kotisairaala laajenee vielä tänä vuonna.

Kolmanneksi hyvinvointialue rakentaa lääkärikonsultaation verkoston. Omaiset tai ammattilaiset voivat kysyä yhdestä paikasta konsultaatiota, eikä esimerkiksi ikäihmistä tarvitse tuoda päivystykseen.

Ongelma 2: Raha

Kahden miljardin euron budjetti ei riitä, kun Suomi ikääntyy ja sairastaa. Talousjohtaja Pasi Virtanen kertoo, että tälle vuodelle on tulossa 33 miljoonan euron alijäämä. Luku on ennakoitua pienempi, mutta ennustus on vielä epävarma, koska vuosi on kesken.

– Syksyllä ei ollut tietoa soten palkankorotuksista ja kova inflaatio on vaikuttanut moneen asiaan. Itse olen yllättynyt, että summa on noinkin pieni, Virtanen sanoo.

Yksin palkkaratkaisut tuovat 28 miljoonan euron pysyvät korotukset.

Ratkaisut:

Hyvinvointialueella käydään muutosneuvottelut. Niissä yritetään löytää keinoja säästää. Karkesti arvioiden puolet kustannuksista tulee palveluista ja puolet henkilöstöstä. Näistä pitäisi myös säästää. Osan työntekijöistä työtehtävää tai työpaikkaa voidaan muuttaa.

Suomessa on pula hoitajista ja muista ammattilaisista, joten irtisanomisia tuskin tulee.

Valtio antaa lisää rahaa, mutta mikään automaatti se ei ole. Hyvinvointialue joutuu miettimään säästöjä ja toiminnan uudistamista. Tässä esimerkiksi digiklinikka voi auttaa.

– Alijäämä pitää kattaa lähivuosina lainvoimaisesti. Ensi vuosi pitää olla plusmerkkinen, Pasi Virtanen sanoo.

Ongelma 3: Henkilöstön jaksaminen

Isoissa muutoksissa henkilöstö on ollut kovilla. Tämä on tullut ilmi kysyttäessä.

– Henkilöstö ei koe riittävästi olevansa mukana muutoksessa. On paljon epätietoisuutta, eikä löydetä informaatiota. Kaivataan edellistä tapaa toimia. Vaikka ihmisten työn tekeminen ei ole muuttunut, prosessit ovat. Ne eivät ole vielä kunnossa vaan kuormittavat henkilöstöä, Erhola sanoo.

Henkilöstöä on ärsyttänyt etenkin ongelmat palkanmaksussa. Palkkoja ja lisiä on jäänyt tulematta tai maksettu liikaa ja peritty takaisin.

Ratkaisut:

Ihmiset ovat strategiassa tärkeimmällä sijalla ja asioiden eteen tehdään Erholan mukaan paljon töitä. Palkkanyrkki kokoontuu säännöllisesti, nyt virheitä on kahdessa prosentissa palkoista. Työntekijöiden kokemusta mitataan säännöllisesti.

Ongelma 4: Tietotekniikka

Palkkojen lisäksi on tökkinyt laskutus. Ihmiset eivät ole löytäneet tietoja verkkosivuiltakaan.

Tietojärjestelmiä on ollut lukuisia, ja ne eivät ole aina sopineet yhteen. Lääkärit ja hoitajat eivät ole aina päässeet katsomaan potilaiden tietoja. 8 500 työasemaa on vielä kuntien laitteina ja kuntien verkossa.

Ratkaisut:

Hyvinvointialueelle tulee kesällä uudet, entistä selkeämmät verkkosivut. Loput työasemat siirtyvät hyvinvointialueen verkkoon tänä vuonna, minkä pitäisi helpottaa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutus on käynnissä. Menee vielä vuosia ennen kuin järjestelmä on uusi ja yhtenäinen.

Ongelma 5. Johtaminen ja projektin suuruus

Suomessa tehty sote-uudistus on Marina Erholan mielestä maailman kunnianhimoisin tällä hetkellä. Siksi vie aikaa, että saadaan tuloksia.

– Joskus tulee väsyminen ja turhautuminen. Se voi liittyä siihen, ettei pienessä maassa ole riittävää osaamista näin suureen muutokseen, hän pohtii.

Ratkaisut:

Asiantuntijat ovat tottuneet johtamaan jotain kokonaisuutta, mutta muutoksen johtaminen vaatii erilaista osaamista. Osaaminen karttuu Erholan mukaan vähitellen. Hän uskoo, että viiden vuoden kuluttua suomalaiset ovat haluttuja puhujia maailmalla kertomaan siitä, miten näin iso muutos tehdään.

Radio Suomen Päivä haastatteli Marina Erholaa. Kuuntele, mitä hän kertoi.

Korjus kello 13.35 Muutosneuvottelut eivät ole vielä käynnissä, vaan alkavat. Digisairaala korvattu digiklinikalla.