Sanna Marin vihitään keskiviikkona New Yorkin yliopiston kunniatohtoriksi

Toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd.) vihitään tänään New Yorkin yliopiston (NYU) kunniatohtoriksi.

Marin pitää vihkimistilaisuudessa puheen kaikkien tilaisuudessa vihittävien puolesta.

Marinin ohella kunniatohtoreiksi vihitään kemian nobelisti Carolyn Bertozzi, tanssija Misty Copeland ja Marylandin yliopiston entinen presidentti Freeman A. Hrabowski.

Samassa tilaisuudessa myönnetään yliopiston kunniamitali kirjailija Salman Rushdielle. 75-vuotiaan Rushdien tunnetuin teos on vuonna 1988 ilmestynyt Saatanalliset säkeet -romaani, joka suututti laajasti muslimeita.

Esimerkiksi Iranin silloinen uskonnollinen johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini langetti Rushdielle kuolemantuomion.

Rushdieta puukotettiin viime elokuussa puhetilaisuuden yhteydessä Yhdysvalloissa.

Tilaisuus alkaa kello 18 Suomen aikaa. Se pidetään New Yorkissa Bronxin kaupunginosassa sijaitsevalla perinteikkäällä Yankee-stadionilla. Kyseessä on alkujaan vuonna 1923 rakennettu baseball-stadion, joka avattiin vuonna 2009 täysin uusittuna. Stadionin pääkäyttäjiä ovat baseball-joukkue New York Yankees ja jalkapallojoukkue New York City FC.