Käärijän suosio kasvaa yhä: hittibiisi raikuu NHL:n pudotuspeleissä, ja 70 keikkapyyntöä tullut ulkomailta

Käärijän suosio on hurja ulkomailla. Lähteekö mies maailmalle?

Käärijän Cha cha cha singahti heti Euroviisujen jälkeen ulkomaisten soittolistojen kärkeen, ja se näkyy keikkapyynnöissä. Aikooko Kärtsäri siis suunnata maailmalle?

– Ympäri Eurooppaa ja muualtakin on tullut noin 70 keikkapyyntöä. Nyt joudutaan keikkamyyjän ja levy-yhtiön kanssa tuo asia miettimään. Minulla on buukattu vuosi aika lailla täyteen, joten täytyy katsoa myös kuntoa ja sitä, ettei polta itseään loppuun. Mutta jos tulee mahdollisuus ja aika, aivan varmasti lähden, Käärijä sanoi Ylen aamussa.

Cha cha cha on soinut jopa NHL:n Stanley-cupin pudotuspeleissä. Jääkiekkotaustaisesta Käärijästä se on ”niin makee homma, että jopa sketsiltä välillä kuulostaa”.

Jos kiekkoleijonat voittavat meneillään olevat MM-kisat, Käärijä olisi varmasti toive-esiintyjä kultajuhlissa.

– Ehdottomasti olisin muuten siellä, mutta meikäläisen on pakko ottaa lomaa. Henkinen terveys on nyt mulle A ja O tässä asiassa, mutta toivotan leijonille pelkkää hyvää ja toivon, että he klaaraavat homman.

”En ole pahoillani, että Loreen voitti”

Euroviisujen ääntenlaskenta on aiheuttanut tänä vuonna paljon puhetta. Käärijä sai enemmän yleisön ääniä kuin voittajaksi julistettu Ruotsin Loreen. Nyt onkin esitetty, että Euroviisujen pisteidenlaskua muutettaisiin enemmän yleisön ääniä vastaavaksi.

– On loistavaa, että tämä tapahtui nyt, koska ehkä nyt saadaan herätettyä muutosta viisujen päähän – tai sitten ei.

Käärijä sanoo, ettei ala jossitella viisujen tulosta.

– Säännöt ovat samat kaikille, ja Loreen on mahtava tyyppi. En ole yhtään pahoillani, että hän sen lopulta hoiti himaan. Hyvältähän se tuntuu, että kansan mielestä meikäläinen oli ”se tyyppi”. Tällä kertaa hommat oli kuitenkin näin. Jäitä hattuun ja elämä jatkuu! Kärtsäri totesi.