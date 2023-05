Nuoret halusivat järjestää luvallisen mopomiitin Konnevedellä: ajamaan pääsee vain huoltajan luvalla ja vastuuvapautuslomakkeella

Luvallinen mopotapahtuma järjestetään nuorten aloitteesta. Tapahtumalle on haettu tarvittavat luvat muun muassa poliisilta.

Keski-Suomessa vajaan kolmen tuhannen asukkaan Konnevedellä järjestetään tänään illalla poikkeuksellinen mopotapahtuma, luvallinen mopomiitti.

Mopomiitti on järjestetty nuorten aloitteesta, mutta järjestelyihin tarvittiin avuksi myös moottoripyörä- ja rallitapahtumien järjestelyissä kokemusta kerryttänyt Konneveden moottorikerho.

Mopomiitille on haettu tarvittavat luvat, siitä on tehty meluilmoitus ja paikalla on järjestyksenvalvonta, kertoo Konneveden moottorikerhon hallituksen jäsen, tapahtuman järjestelyissä auttanut Tomi Kapanen.

– On keulimissuora, missä voi stunttailla ja kaksi erillistä kuminpolttoaluetta. Kolme ajoneuvoa voi olla yhtäaikaa liikenteessä. Ja joka alueella on oma valvojansa, eli yhdelle alueelle pääsee yksi kuski kerrallaan, Kapanen kertoo.

Mopomiitit ovat saaneet viime vuosina kielteistä huomiota muun muassa niissä tapahtuneiden vaaratilanteiden vuoksi. Jo tänä vuonna mopomiiteissä on tapahtunut useita onnettomuuksia, vaikka kesä on vasta aluillaan.

Ajamaan pääsee vain luvan kanssa

Konnevedellä Lapunmäen koulun pihan alue on suljettu tapahtumaa varten. Lisäksi osallistujat allekirjoittavat vastuuvapautuslausekkeen, eikä mukaan pääse ilman ennakkoilmoittautumista ja huoltajan lupaa.

Järjestyksenvalvojat tapahtumaan tulevat moottorikerholta. Konneveden moottorikerho on ollut järjestämässä esimerkiksi Suomen MM-rallin erikoiskokeita. Kapanen pitää mopomiitin järjestelyjen vaativuutta lähes rallijärjestelyihin verrattavana, valtaisana.

Virallinen lupa tapahtumalle tuli poliisilta vasta alkuviikosta, joten kysymysmerkiksi jää, minkä verran mopoilijoita paikalle tulee.

– Jos luvattomiin tapahtumiin on runsaasti osallistujia, niin toki toivoisin, että luvalliseen tapahtumaankin tulisi runsaslukuinen kaarti, Kapanen sanoo.