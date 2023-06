Äärimetalliyhtye Behemothin Nergal on huolissaan kotimaansa Puolan sananvapaustilanteesta: ”Minä olen uhri muiden joukossa”

Gdańskin vanhan kaupungin laidalla sijaitsee erikoinen rakennus, joka on valmistettu antrasiitti- eli kivihiilitiilistä. Tummanharmaassa rakennuksessa on sokkeloisia sisäpihoja, muureja ja kurinalaista arkkitehtonista näkemystä, mutta samalla outoa tarkovskilaista tunnelmaa.

Ei ihme, että Behemoth-yhtyeen vokalisti Adam Nergal Darski – lyhykäisemmin pelkkä Nergal – halusi, että haastattelu tehdään täällä, vuonna 2014 valmistuneessa Gdański Teatr Szekspirowskissa eli Gdanskin Shakespeare-teatterissa.

– Tämän rakennuksen arkkitehtuuri on hyvin poikkeuksellista. Siinä on arvoituksellisuutta, monumentaalisuutta, minimalistisuutta ja synkkyyttä, Nergal summaa.

Avaa kuvien katselu Adam Nergal Darski kuvattuna huhtikuussa Gdańskissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Saatana on kaunis metafora

Synkkyyttä löytyy myös Nergalin elämäntyöstä, vuonna 1991 perustetusta Behemothista, josta on kasvanut Puolan kansainvälisesti tunnetuin metallibändi.

Huhtikuisessa Fryderyki Award -gaalassa eli Puolan Grammyissa Behemothin tuorein albumi, Opvs Contra Natvram, palkittiin vuoden metallilevynä.

Bändin ja sen nokkamiehen antikristillinen ja satanistinen imago ei jää arvailujen varaan tälläkään albumilla, ja esimerkiksi klassisella vuoden 2014 Messe Noir -kappaleella Nergal tunnustaa uskoaan Saatanaa ja Antikristusta kohtaan.

– Minun kaltaiselleni artistille Saatana on ehkä se kaikkein voimakkain ase taistelussa kaikenlaisia epämääräisyyksiä vastaan. Saatana on kaunis ja hyvin palkitseva metafora, jolla ilmaisen vapautta, halujani ja lempeyttäni, Nergal sanoo ja virnistää viimeisen sanan kohdalla.

Samaan hengenvetoon hän viittaa Saatanan filosofis-uskonnolliseen ja historialliseen kontekstiin.

– Saatana on juurtunut oleelliseksi osaksi sivilisaatiotamme ja jäänyt pysyvästi systeemiimme. Olen imenyt tämän kaiken itseeni: Saatana on äärimmäinen opponoija ja äärimmäinen kapinallinen.

Nergal itse taas kertoo olevansa äärimmäinen etsijä, mistä myös johtuu kiinnostus okkultismia ja synkempiä asioita kohtaan.

– Okkultismin kaltaiset asiat eivät anna vastauksia, vaan ne herättävät kysymyksiä. Jos haluaisin vastauksia, menisin pyhäkouluun. Ja minä ihmettelen asioita niin kauan, kuin olen olemassa maallisena olentona: olen valmis menemään ulos ja tutkimaan kaikkea mitä eteeni tulee.

Avaa kuvien katselu Gdański Teatr Szekspirowski eli Gdanskin Shakespeare-teatterin jylhä arkkitehtuuri on jättänyt Nergaliin lähtemättömän vaikutuksen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Jumalanpilkka vie oikeuden eteen

Behemothin videoilla näkyvien ylösalaisin olevien krusifiksien armada ja kristillisten kuvastojen sysimustat parodiat eivät ole jääneet huomaamatta Puolan katoliselta kirkolta.

Lisäksi Nergal on harjoittanut tarkoituksellista provosointia. Vuonna 2007 hän repi esiintymislavalla Raamatun silpuksi, ja muutama vuosi sitten talloi jalallaan Neitsyt Mariaa esittävää maalausta.

Edelleenkin varsin uskonnollisessa Puolassa tunteet kuumenivat. Metallimuusikkoa on kovistellut etenkin ultrakonservatiivinen Ordo Iuris -järjestö.

Nergal on saanut syytteitä, joita on palloteltu vuosikausia eri oikeusasteissa. Tänä vuonna hän on joutunut jälleen astumaan oikeuden eteen.

– Minä olen uhri monien muiden joukossa. Puola on kamppaillut jo pitkään pystyäkseen säilyttämään demokraattiset perusoikeutensa.

Asemansa takia Nergal kokee olevansa oivallinen kohde hallitsevalle puolueelle ja sen opetuslapsille, joiksi hän puolueen linjauksien tukijoita kutsuu.

– Kyse ei ole siitä, että olisin oikeasti vaarallinen henkilö, vaan siitä, että minut saadaan näyttämään vaaralliselta. Esiintyvänä taiteilijana ja julkisuuden henkilönä olen tällaiselle toiminnalle helppo kohde. Jos minut tuomittaisiin, siitä seuraisi isoja otsikoita ja näkyvyyttä pitkäksi aikaa – se olisi puhdasta pr:ää hallitsevalle puolueelle.

Nergalin mukaan tämänkaltaisella tuomiolla olisi vaikutusta Puolan yleiseen sananvapaustilanteeseen.

– Se olisi varoitus ja signaali kaikille vapaille ajattelijoille ja niin sanotuille rienaajille: tämä tässä on punainen viiva, eikä sitä saa ylittää.

– Asia on kylläkin päinvastoin: lailla pitäisi pikemminkin suojata se, että taiteilija voi julkistaa oman visionsa, ja nimenomaan rajoittamattoman ja sensuroimattoman visionsa.

Avaa kuvien katselu Nergal esiintymässä Gdańskissa Me and That Man -yhtyeen kanssa huhtikuussa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Me and That Man esittää folk- ja blues-vaikutteista americanaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Avaa kuvien katselu Joogaa harjoittavan Nergalin lavaesiintymiseen kuuluu oleellisena osana energisyys. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Muusikko vai poliitikko?

Uskonnon lisäksi Nergal kommentoi usein muitakin päivänpolttavia aiheita. Viime vuonna hän kritisoi suorin sanoin cancel-kulttuuria eli Yhdysvalloista lähtöisin olevaa ilmiötä, jossa artisti tai joku julkisuuden henkilö julistetaan pannaan ”väärien” mielipiteiden takia. Nergalin mukaan cancel-kulttuuri on haitallinen ilmiö, joka tukahduttaa luovuutta.

Nergal on myös vastustanut voimakkaasti Puolan toissa vuonna voimaan tullutta uutta aborttilakia, joka on karsinut noin 90 prosenttia kaikista laillisista aborteista.

Jokunen vuosi sitten syntyi tyypillinen ja perinteinen somekohu, kun Nergal julkaisi Instagramissa kuvan ”black metal against Antifa” -tekstillä höystetystä suomalaisvalmisteisesta t-paidasta.

– Kysehän oli siitä, että otin valokuvan paidan ylleen pukeneesta henkilöstä ja julkaisin kuvan spontaanisti sosiaalisessa mediassa. Tästä sitten syntyi paskamyrsky. Jos kiteytän Antifan toimintaa lyhyesti, hehän käyttävät samoja metodeita kuin tahot, joita he vastustavat. Winston Churchillin tyyliin: ole varuillasi, sillä jotakin päivänä eilisen antifasisteista tulee huomisen fasisteja.

Sosiaalista mediaa ahkerasti päivittävä ja siellä muun muassa joogavideoita julkaiseva Nergal saa toisinaan vastata kysymykseen, onko hän muusikko vai poliitikko.

– Fanit eivät ilmeisestikään halua, että valitset jonkun puolen ja olet jonkun asian puolella. Olen kylläkin silloin tällöin poliittinen, mutta olen liian vanha ja liian vapaa välittämään paskaakaan siitä, mitä muut ihmiset minusta ajattelevat.

Tästä kertoo sekin, että Nergalin toinen musiikillinen projekti, Me and That Man, esittää mustalla huumorilla kuorrutettua rentoa americanaa.

– Behemothia ja Me and That Mania yhdistää se, että molemmat luottavat mustaan väriin, muutoin kyse on aivan eri meiningistä. Behemoth on hyvin tiukka ja kurinalainen projekti: ennen keikkaa kukaan ei saa edes nuuhkaista alkoholin suuntaan. Me and That Manin kohdalla alkoholin juonti taas on sallittua ennen ja jälkeen shown – ja myös sen aikana.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2010 Nergalilla todettiin leukeamia, josta hän kuitenkin on toipunut täysin. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Suomi saa suitsutusta

Behemothilla ja Nergalilla on ollut ratkaiseva rooli puolalaisen äärimetalliskenen syntymiseen ja sen tämänhetkiseen kukoistukseen. Etenkin puolalaisen black metalin musta valo hohkaa jäisiä tunnetiloja, joita arvostetaan tällä hetkellä useammallakin mantereella.

Syy siihen, miksi Nergal taas ryhtyi tekemään musiikkia, löytyy varhaisesta suomalaisesta äärimetallista.

– Perustin Behemothin 1990-luvun alussa, koska palvoin Beheritin ja Impaled Nazarenen kaltaisia suomalaisia bändejä. Tulen ikuisesti kunnioittamaan näitä artisteja, koska ne ovat tehneet minusta sen mitä nyt olen.

Juhannuksena Behemothin kanssa Nummirockissa esiintyvä Nergal arvostaa Suomea toisenkin, hyvin ajankohtaisen syyn takia.

– Te motherfuckers puolustauduitte Stalinia ja venäläisiä vastaan ja tapoitte 200 000 venäläistä. Te puolustitte identiteettiänne ja itsenäisyyttänne. Tämän pitää olla esimerkkinä Ukrainalle ja kaikille muille valtioille, jotka tavoittelevat demokratiaa ja vapautta.