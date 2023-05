Osaatko sinä jo turvallisemman tilan periaatteet – testaa! Yhdenvertaisuuskouluttaja kertoo mikä väärinkäsitys termiin yleensä liittyy

Turvallisemman tilan periaatteisiin törmää kaikkialla. Kesätapahtumista esimerkiksi Ruisrock, Sideways, Provinssi ja Ilosaarirock noudattavat näitä periaatteita. Järjestöistä periaatteita noudattaa ainakin Väestöliitto, Punainen risti ja nuorisoalan kattojärjestö Allianssi. Mitä turvallinen tila tarkoittaa käytännössä?

– Turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että tapahtumat ja yhteisöt haluavat osaltaan varmistaa, niin pitkälle kuin se on mahdollista, että heidän tiloissaan kunnioitetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta, oikeutta fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen sekä syrjimättömyyteen, ihmisoikeusaktivisti ja yhdenvertaisuuskouluttaja Javiera Marchant Aedo kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Marchant Aedo kouluttaa työkseen firmoja ja järjestöjä turvallisemman tilan periaatteiden lisäksi kehopositiivisuudesta, antirasismista ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaamisesta.

Jokainen pystyy käytöksellään pitkälti vaikuttamaan omaan ja muiden turvallisuuden tunteeseen. Riittää, että on itse luotettava ja turvallinen kanssaihmisiä kohtaan. Ottamalla ihmiset tosissaan ja kunnioittamalla heidän kokemuksiaan pääsee jo pitkälle.

–Älä syrji, tai seksuaalisesti ahdistele ketään. Jos joku huomauttaa sinulle käytöksestäsi, pyydä anteeksi ja korjaa toimintaasi ja käyttäytymistäsi, Marchant Aedo sanoo.

Virallista sertifikaattia ei ole olemassa

Turvallisemman tilan periaatteet eivät vaadi mitään virallista sertifikaattia. Sellaista ei nimittäin ole olemassa. Jokainen taho voi itse luoda sellaiset. Myös muiden tekemistä ohjeistuksista voi ottaa oppia.

Ohjeistukset tapahtuman ovella ei yksistään riitä luomaan turvallisempaa tilaa. Yleisölle näkyvän ohjeistuksen lisäksi täytyy olla myös selkeä, läpinäkyvä ja mahdollisimman saavutettava suunnitelma siitä, miten työyhteisössä toimitaan kun häirintää tai syrjintää tapahtuu.

Ohjeistuksesta tulee tulla ilmi häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot ja se mitä tapahtuu jos periaatteita rikotaan.

Turvallisemman tilan periaatteista liikkuu myös väärinkäsityksiä

Marchant Aedo kertoo, että kyse ei ole ihmisten rajoittamisesta, vaan päinvastoin vapaudesta kaikille olla omia itsejään ilman, että heidän täytyy asiaa selitellä.

Turvallisemman tilan periaatteet varmistavat, että voidaan käydä vaikeitakin keskusteluja ja käsitellä hankalia tilanteita siten, että kaikki kunnioittavat toisiaan ja syrjimättömyyden periaate toteutuu.

Monille nämä tuntuvat tavallisilta käytöstavoilta, mutta löytyy myös niitä, jotka kokevat näiden ohjeistusten rajoittavan sananvapautta. Javiera Marchant Aedo uskoo tämän kumpuavan pelosta. Ihmiset voivat pelätä, että turvallisemman tilan periaatteiden olisi tarkoitus rajoittaa yhteen tai useampaan enemmistöön kuuluvan oikeuksia.

Toisin kuin enemmistöt, vähemmistöt nähdään useammin oman viiteryhmänsä edustajina. Ihonväri, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen ovat esimerkkejä siitä miten vähemmistönä sinut niputetaan helpommin edustamaan tätä ryhmää, ei itseäsi.

– Se mitä haluat itse, salli se myös muille. Turvallisemman tilan periaatteet haluaa edistää sitä, että ihmiset kohtaavat toisensa yksilöinä. Nämä periaatteet mahdollistaa sen, että pystytään muodostamaan yhteyksiä. Me ihmiset kaipaamme sitä, yhteyttä toisiin ihmisiin, Marchant Aedo kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Toinen pelko on taas päinvastainen. Pelätään, että mokaa tai tulee itse vahingossa syrjineeksi. Marchant Aedo ymmärtää hyvin sen, että jokainen ihminen tekee virheitä.

– Se, että näin on toiminut, ei tee kenestäkään pahaa ihmistä. Paremmin ihmisyyttä kuvaa se, että on on halukas tunnustamaan toimineensa vahingollisella tavalla. Pitää olla halukas kuuntelemaan ja oppimaan muilta, Marchant Aedo sanoo.

Javiera Marchant Aedo lainaa yhdysvaltalaiskirjailijan Maya Angeloun sanoja:

– Tee parhaasi siihen asti, kunnes tiedät paremmin. Sitten kun tiedät paremmin, tee paremmin.

