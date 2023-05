Tampereen legendaariselle saunarannalle nouseva ulkokuntosali sai sosiaalisen median kuohumaan – saunojien pelkona painojen kolistelu

Tampereen Rauhaniemeen avautuu toukokuun loppupuolella ulkokuntosali, joka on saanut kansankylpylän sosiaalisessa mediassa palauteryöpyn. Ulkokuntosali Luonnonvoima -nimellä kulkevan salin omistaa Rautaranta -yhtiö. Sen toiminnasta vastaavat Rauhaniemen kansankylpylä ja kilpauintiseura TaTU Tampere.

TaTU Tampereen toiminnanjohtaja Juho Allonen kertoo, että hanketta on suunniteltu noin vuoden verran. Kuntosali on varusteltu muun muassa 25 laitteella ja kahdella vapaapainoalueella.

– Meidän mielestämme tällainen palvelu, jonka avulla oman kehon hyvinvoinnista voi huolehtia, sopii Rauhaniemen hyvinvointibrändin alle erinomaisesti. Vähän samanlaista hyvinvointiin liittyvää toimintaa, mitä avantouinti ja saunakin ovat.

Rautaranta oy:n toimitusjohtajan Juha Kupiaisen mukaan yritys on jo vuosien ajan keskustellut Tampereen kaupungin kanssa ja etsinyt sopivaa tonttia ulkokuntosalin toteuttamiseen. Rautaranta pyörittää myös Helsingin Sörnäisissä sijaitsevaa ulkokuntosalia.

Tampereen kaupunki on kaavoittanut uuden ulkokuntosalin rakentamispaikkaan urheilupalvelun.

– Nyt me toteutamme sen palvelun. Uskon, että tästä tulee huikea menestys, Kupiainen sanoo.

Pelkona kolisevat painot

Päätös rakentaa ulkokuntosali paikkaan, johon tullaan rauhoittumaan ja rentoutumaan, on poikinut paljon kielteistä palautetta Rauhaniemen kansankylpylän sosiaalisen median julkaisujen kommenttikentissä. Moni pelkää, että painojen kolistelu häiritsee alueen rauhallista tunnelmaa.

Näin kokee myös keskiviikkona Rauhaniemeen saunomaan saapunut tamperelainen Santtu Virta.

– Pitkän linjan Rauhaniemen kävijänä en tykkää yhtään siitä (ulkokuntosalista). Haluaisin, että säilyy mieluummin luonnontilassa, Virta sanoo.

– Pitäisi säilyttää siten, että sauna-ja uintikokemus sekä luontomaisema yhdistyvät. En lähtisi rikkomaan sitä millään toiminnoilla, jatkaa Santtu Virran vieressä seisova Laura Happo.

Juha Kupiainen kertoo, että sali suunnitellaan niin, ettei siitä aiheudu häiriötä alueella.

– Etäisyys sauna-alueelta on noin 100 metriä. Musiikkia me emme tule soittamaan lainkaan. Painokiekotkin ovat kumista tai muovista tehtyjä. Lopputulos on tosi hiljainen, Kupiainen sanoo.

Juho Allonen kertoo seuranneensa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Hän uskoo, että liikkeellä on väärinymmärrystä muun muassa ulkokuntosalin koon ja sijainnin suhteen.

– Kuntosalin pinta-ala on vain 180 neliötä, kun koko TaTUn huolehtiman ranta-alueen pinta-ala on 5 600 neliötä. Ulkokuntosali tulee henkilökunnan parkkipaikan päälle, joka on aivan ranta-alueen vasemmassa laidassa. En näe, miten se voisi haitata ketään.

Avaa kuvien katselu Ulkokuntosalille tulee 25 laitetta ja vapaapainoja. Kuva: Marko Melto / Yle

Monet kommentoijat miettivät epäilevään sävyyn, sopiiko kuntosali Rauhaniemen maisemaan.

– On tullut sellaisia kommentteja, että siihen tulee joku metallihäkkyrä. Kuntosali on läpinäkyvä, siinä on kolmilanka-aitaelementtejä. Jopa paikalla käynyt maakuntamuseo on sitä mieltä, että tämä hanke on ok, Juha Kupiainen kertoo.

Myös hinta puhuttaa

Rauhaniemen ulkokuntosali on maksullinen, mikä myös on herättänyt närää sosiaalisessa mediassa. Juha Kupiaisen mukaan päätös on perusteltu, sillä laitteita on enemmän kuin ilmaispaikoissa.

Vaikka sosiaalisessa mediassa on tullut kielteistä palautetta, paikan päällä käyneet ihmiset ovat Juho Allosen mukaan hankkeesta innoissaan.

– Hyvin on jo myyty jäsenyyksiä ja lippuja. Hinta näyttäisi olevan kohdillaan, Juho Allonen sanoo.

