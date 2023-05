Alvar Aalto suunnitteli satoja rakennuksia, mutta vain yhden veneen – tänään se paljastettiin kaikelle kansalle

Keskiviikkona Jyväskylässä paljastettiin uniikki pala historiaa, nimittäin rakennusten ja kaupunkikaavojen suunnittelusta paremmin tunnetun Alvar Aallon suunnitelema vene.

Satamassa pidetyssä julkistustilaisuudessa nähtiin musiikkiesitys ja puheita muun muassa kaupunginjohtajalta.

– Venesuunnittelijana hän oli vähän tällainen one hit wonder, yhden hitin ihme, Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh naurahtaa arkkitehdista.

Aallon piirrustuspöydän kautta kulki tosiaan vain yksi ainoa vene, mutta Lindhin mukaan kuuluisa arkkitehti otti veneenteon tosissaan. Säätiön arkistoissa on valtava määrä piirrustuksia veneestä.

Nimeksi veneelle tuli latinaksi sanonta Nemo propheta in patria, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.

Vene rakennettiin Säynätsalossa 50-luvun puolivälissä, asialla olivat paikallinen veneenveistäjä Lauri Kosola ja kirvesmies Väinö Jokinen.

Vaikka paatista tulikin aivan järvikelpoinen ja se oli pitkään käytössä, merelle sillä ei Lindhin mukaan olisi uskaltanut. Paritonnisen veneen paino jakaantui liian eteen, ja kuulemma se saattoi vähän hörpätä sisäänkin vettä Päijänteen aallokoissa.

Alvar Aalto -museon omistuksessa olevaa venettä säilytettiin pitkään Muuramen koetalon rannassa saunan vieressä, mutta nyt vene on laitettu suojaisaan lasiseinäiseen esittelytilaan Jyväskylän satamaan.

Projektipäällikkö Ora Nuutinen Jyväskylän kaupungilta iloitsee veneen paikasta museomaisessa vitriinissään kaupungin paraatipaikalla.

– Täällä Jyväskylässä on yksittäisiä Aalto-kohteita enemmän kuin missään muualla koko maailmassa, Nuutinen mainitsee.

Projektipäällikkö uskookin, että Nemo-veneestä tulee turistikohde kaupungille tärkeälle satama-alueelle.

Jyväskylällä on suunnitelmissa jatkaa alueen rakentamista. Venesuoja on nyt pykätty uuden ravintola Viilun viereen ja tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa jatkeeksi kaksi katosta, johon on suunnitteilla erilaisia palveluita.