Näistä syistä Ranska kahmii eniten ulkomaisia investointeja Euroopassa – ”Kun Macron kutsuu Versailles'n palatsiin, ei mahtavinkaan yrityspomo voi kieltäytyä”

Ranska teki sen taas.

Maa houkutteli jo neljättä vuotta peräkkäin eniten ulkomaisia investointeja Euroopassa.

Tulokset selviävät konsulttiyhtiö EY:n raportista (siirryt toiseen palveluun), jossa tarkasteltiin Euroopan maihin suuntautuneita investointeja viime vuonna. Suomi ei ollut mukana listauksessa.

Ranskan taakse jäivät Iso-Britannia ja Saksa, joissa ulkomaisten investointien määrä laski hieman viime vuodesta.

Ranskaan tehtyjen investointihankkeiden määrä viime vuonna oli yhteensä 1 259 kappaletta. Kasvua edellisvuodesta oli kolme prosenttia.

Investointihankkeilla viitataan tässä tapauksessa ulkomaiseen yritykseen, joka laajentaa toimintaansa esimerkiksi avaamalla toimistoja, tuotantolaitoksia tai tuotekehitysyksiköitä toiseen maahan.

Ranska kiinnosti yrityksiä erityisesti tuotekehityksen näkökulmasta.

Kymmenen EU-maata, joissa on oli eniten ulkomaisia investointeja vuonna 2022

Investoinnit, kpl Muutos Ranska 1 259 3 % Britannia 929 -6 % Saksa 832 -1 % Espanja 324 -10 % Turkki 321 +22 % Portugali 248 +24 % Italia 243 +17 % Puola 237 +23 % Belgia 234 -4 % Irlanti 184 +21 %

Lähde: Konsulttiyhtiö EY

Ranska voitti investointihankkeiden määrässä, mutta ei niiden kautta syntyneissä työpaikoissa. Eniten työpaikkoja yhtä investointihanketta kohden syntyi Serbiaan ja Espanjaan, noin 300 työpaikkaa. Ranskassa yksi hanke loi 33 työpaikkaa. Tämä selittynee muun muassa korkeammilla työvoimakustannuksilla.

Eurooppa on sodan, energiakriisin ja inflaation myötä menettänyt houkuttelevuuttaan ulkomaisten investoijien silmissä. Koronaa edeltävälle tasolle ulkomaisten investointien määrässä ei ole palattu.

Kävimme läpi syitä, miksi juuri Ranska houkuttelee ulkomaisia investointeja kriiseistä huolimatta.

1. Macron on tehnyt yritysystävällistä politiikkaa

Presidentti Emmanuel Macronilla on ollut tärkeä rooli Ranskan profiilin nostamisessa.

Hänet tunnetaan liberaaleista ja yritysystävällisistä linjauksistaan. Yksi Macronin keskeisiä tavoitteita viime vuosina on ollut palauttaa tuotanto Ranskaan ja vähentää maan Kiina-riippuvuutta.

Ranskalaisen taloustieteilijän Jacques Delplan mukaan Macron on tehnyt yrityksiä hyödyttäviä uudistuksia, kuten laskenut yritysverotusta. Myös uusien työntekijöiden palkkaamista ja irtisanomista on helpotettu.

Macron on myös panostanut kasvuyrityksiin. Ranska onkin yksi Euroopan tärkeimpiä start up-yritysten keskittymiä.

Avaa kuvien katselu Emmanuel Macron tapasi Choose France -tapahtumassa vietnamilaisen autoyhtiö VinFastin toimitusjohtaja Le Thi Thu Thuyn. Kuva: Ludovic Marin / EPA

Ranskaa viime aikoina kuohuttanutta eläkeiän nostoa Macron on perustellut sen taloudellisilla hyödyillä. Taustalla on ollut myös halu näyttää ulkomaisille investoijille, että maa kykenee uudistumaan.

– Macron on selvästi suositumpi Ranskan ulkopuolella oman maansa sisällä, sanoo ranskalainen taloustieteen professori Laurent Ferrara.

Macron on ehkä suututtanut ranskalaiset, mutta jotain hän on tehnyt oikein. Ulkomaisten investointien määrä on jatkanut nousuaan koko Macronin valtakauden ajan.

2. Macron osaa isännöidä ja verkostoitua

Emmanuel Macron on osoittanut olevansa taitava verkostoituja, jolla on pelisilmää ja hyvä kielitaito.

Macron osaa myös isännöinnin taidon. Maanantaina presidentti kestitsi 200 ulkomaista yrityspomoa Versailles'n palatsissa Pariisin ulkopuolella.

Mukana olivat muun muassa sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, viihdeyhtiö Disneyn toimitusjohtaja Bob Iger sekä teräsjätti ArcelorMittalin toimitusjohtaja Lakshmi Mittal.

Tapaamisen tavoite oli selkeä: tuoda lisää ulkomaisia investointeja Ranskaan. Siinä myös onnistuttiin.

Tilaisuuden yhteydessä ilmoitettiin 13 miljardin investoinneista ja 8 000 työpaikan luomisesta Ranskaan lähivuosina. Teslan Elon Musk kertoi suunnittelevansa ”merkittäviä investointeja” Ranskaan.

Jacques Delplan mukaan Macron osaa hyödyntää maansa hienoja puitteita.

Avaa kuvien katselu Versailles'n palatsissa nähtiin myös sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk, joka lupasi tehdä merkittäviä investointeja Ranskaan. Suunnitelmiensa yksityiskohtia hän ei vielä paljastanut. Kuva: Ludovic Marin / EPA

– Ranskan presidentin kutsusta Versailles'n palatsiin on vaikea kieltäytyä, vaikka olisi miten suuri yritysjohtaja, Delpla sanoo.

Laurent Ferraran mukaan Macron on nostanut itsensä Euroopan keulahahmoksi.

3. Ranskassa riittää energiaa

Vaikka energiakriisi on kurittanut Eurooppaa, on Ranska myös hyötynyt siitä.

Jacques Delplan mukaan Saksan päätös sulkea ydinvoimalansa koituu Ranskan eduksi.

Ranska on Euroopan suurin ydinvoiman tuottaja ja sähkön viejä. Sillä on yhteensä 56 ydinreaktoria. Maan sähköntuotannosta kaksi kolmasosaa tuotetaan ydinvoimalla.

– Ranska pystyy turvaamaan sähköntuotannon ja tarjoamaan edullista ja ympäristöystävällistä sähköä yrityksille, Delpla sanoo.

Ranska aikoo lähivuosina panostaa ydinvoimaan enemmän kuin vuosikymmeniin. Suunnitelmissa on rakentaa ainakin kuusi uutta ydinreaktoria sekä pidentää nykyisten reaktoreiden käyttöikää. Satsauksia on luvassa myös tuuli- ja aurinkovoimaan.

Avaa kuvien katselu Puolet Ranskan ydinreaktoreista oli viime vuonna pois käytöstä korroosio-ongelmien ja viivästyneiden huoltotöiden vuoksi. Kuva: PATRICK SICCOLI PATRICK/SIPA/Shutterstock/All Over Press

4. Ranska on iso maa keskellä Eurooppaa – ja hyvä Brexit-pakopaikka

Delplan mukaan Ranskan etu on sen suuri koko ja sijainti keskellä Eurooppaa. Maasta on hyvät yhteydet sekä meri- että maateitse.

– Ranskasta on yritysten on helpompi löytää paikkoja tuotantolaitoksille, kuin esimerkiksi Hollannista. Pohjoismaissakin on tilaa, mutta ne ovat maantieteellisesti monille liian kaukana.

Delplan mukaan erityisesti Pohjois-Ranska on monille yrityksille ihanteellinen sijainti.

Tästä esimerkkina taiwanilaisyhtiö ProLogium, joka on hiljattain ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) avaavansa ensimmäisen akkutehtaansa Euroopassa juurikin Pohjois-Ranskan Dunkerqueen.

Avaa kuvien katselu Kuvassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz. Kuva: Eliot Blondet / AOP

Ranska on myös hyötynyt Brexitistä ja naapuruudestaan Iso-Britannian kanssa.

Delplan mukaan Iso-Britannian eroaminen EU:sta on vähentänyt sen houkuttelevuutta yritysten silmissä muun muassa verojen ja tullimaksujen takia.

Moni yhtiö onkin siirtänyt toimintojaan kanaalin eteläpuolelle. Myös finanssialan työpaikkoja (siirryt toiseen palveluun) on siirtynyt Lontoosta Pariisiin.

– Siirtyminen Iso-Britanniasta Ranskaan on ollut monelle yhtiölle luontevampaa kuin pienempiin Keski-Euroopan maihin, Delpla sanoo.

Delplan mukaan yritykset suuntaavat Ranskaan myös siksi, että työvoimaa on saatavilla enemmän ja halvemmalla kuin esimerkiksi Saksassa.