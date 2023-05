Aurinko paistaa lämpimässä toukokuisessa lauantai-illassa, ja Lappi Areenan parkkipaikalle tulee kokoajan lisää väkeä. On mopoa, mönkijää, skootteria, moottoripyörää ja autoja. Mopoilijoiden keskuudessa on kiertänyt aiemmin viesti siitä, että tänään on miittipäivä. Iltakuudelta jäähallin pihalle on kokoontunut jopa 250 nuorta.