Miten jääkiekkoa harrastavasta lapsesta tulee NHL-tähti? Jokaisen pitäisi noudattaa 20 tunnin sääntöä, sanoo huippuvalmentaja

– On hyvin epätodennäköistä, että on 13-vuotiaana maailmanhuippu ja aikuisena maailmanhuippu. Molempia on äärimmäisen vaikea saavuttaa. Norjassa on tehty valinta, että halutaan olla aikuisena maailmanhuippuja. Tämä on tutkittu juttu myös Nobel-voittajilla ja muusikoilla, Pennanen korostaa.