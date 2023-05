Runsas ruutuaika kipeyttää jo kouluikäisten niskat ja hartiat, kertoo väitöstutkimus

Yli neljännes 10–15-vuotiaista lapsista kärsii niska-hartiakivusta. Jyväskylän yliopistossa tänään tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan kipujen taustalla on runsas ruutuaika.

Terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Katariina Pirnes tutki lähes tuhannen 10–15-vuotiaan nuoren liikkumista ja kokemusta niska-hartiakivusta. Aineistoa kerättiin kahden vuoden seurantatutkimuksessa.

– Niska-hartiakipuja esiintyy jo kouluikäisten keskuudessa huolestuttavan paljon. Erityisen huolestuttavaa on se, että kivuilla on taipumus yleistyä iän myötä, Pirnes kertoo tutkimuksen taustoista.

Lapsia tutkimuksessa oli mukana yhdeksältä eri paikkakunnalta ja yhdeksästä eri koulusta.

Ruutujen käyttöön pitäisi ohjata jo varhain

Kahden vuoden seurannan aikana reippaan tai rasittavan liikunnan tai paikallaan vietetyn ajan ei havaittu lisäävän eikä vähentävän niska-hartiakipujen ilmaantuvuutta.

Sen sijaan lasten itse raportoima ruutuaika sekä erityisesti fyysisesti passiivinen pelaaminen ja sosiaalisessa mediassa vietetty aika lisäsivät lasten kokemia niska-hartiakipuja.

– Mitä enemmän lapset olivat laitteidensa ääressä passiivisesti, sitä enemmän heille ilmaantui niska-hartiakipuja, Pirnes kertoo.

Yhteys näkyi seurannan ensimmäisen vuoden aikana, mutta jatkoseurannassa yhteyttä ei enää näkynyt. Pirnes arvioi, että ruudut tulevat käyttöön lisääntyvissä määrin juuri nuoremmilla 4.–7.-luokkalaisilla lapsilla. Toisen kerran lapsia tutkittiin näiden ollessa 6.–9.-luokkalaisia.

Ruutuaikaa erilaisten ruutujen äärellä lapsille kertyi noin viisi tuntia päivässä.

– Tulos antaa viitteitä siitä, missä kohtaa näihin asioihin on syytä alkaa puuttua. Ja puuttua kannattaisi hyvin ohjaavasti, jotta samalla, kun laitteiden käyttö alkaa, myös ohjataan niiden terveyttä edistävään käyttöön, Pirnes toteaa.

Ruutuaikaan puuttuminen ja sen tauottaminen kuuluu tutkijan mielestä kaikille kasvattajille.

– Ihminen on mallioppija ja me aikuiset olemme niitä malleja.

Liikkumista kertyi liian vähän

Tieto koululaisten niska-hartiakivuista, liikkumisesta ja aktiivisuudesta kerättiin muun muassa kyselyillä ja kiihtyvyysanturimittauksilla.

Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin fyysisten kunto-ominaisuuksien yhteyttä niska-hartiakipujen ilmaantuvuuteen kouluissa tehtävien Move! -mittaustulosten avulla.

– Hyvät kunto-ominaisuudet eivät johdonmukaisesti liittyneet niska-hartiakipujen vähäisempään ilmaantuvuuteen koululaisilla, Pirnes kertoo.

Terveyden kannalta riittävästi, eli vähintään 60 minuuttia päivässä reippaalla tai rasittavalla tasolla liikkui pojista 46 % ja tytöistä 24 %.

Tutkimuksessa todettiin myös, että reipasta tai rasittavaa liikkumista kerryttävät pojat kärsivät niska-hartiakivuista vähemmän kuin vähemmän liikkuvat lapset.

Katariina Pirneksen fysioterapian väitöskirja ”Neck and shoulder pain in school-aged children with special reference to physical activity, sedentary time, and physical fitness characteristics” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 19.5.2023.

