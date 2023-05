Pysäytä auto tai sulje ainakin kamera, opastaa Liikenneturva työmatkaliikenteessä kokouksiin osallistuvia

Ihmiset tottuivat etätöihin korona-aikana, ja esimerkiksi työpaikan kokouksiin osallistuttiin puhelimella tai läppärillä, kotona tai jopa liikenteessä.

Moni jatkaa samalla tavalla edelleen joko omasta halustaan tai siksi, että organisaatio sitä edellyttää.

Liikenneturvassa ollaan huolissaan siitä, että moni osallistuu keskittymistä vaativiin kokouksiin esimerkiksi työmatkaliikenteessä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen muistuttaa, että ajotilanne jo itsessään vaatii sekä keskittymistä että tarkkaavaisuutta.

– Ei se liikenneturvallisuuden kannata ole hyvä asia. Jos ollaan ajamisen aikana teammissa ja keskitytään kommentoimaan kokousta, niin huomio on helposti pois liikenteestä, Taskinen sanoo.

Taskisen mukaan ajaessa keskitytään ajamiseen ja kokoukset pidetään erikseen.

– Ei puhuminenkaan ole hyvä asia ja jos kamera pitää olla päällä, niin se on todella kuormittavaa osallistujalle.

Keskustelu tarpeen

Taskinen muistuttaa, että myös työpaikalla on hyvä keskustella käytännöistä.

– Ihan ehdottomasti on suositeltavaa ja hyvä asia, että keskustellaan työpaikan pelisäännöistä tässä asiassa. Jos matkatyöpäivän aikana on kokous johon pitää osallistua, auto on pysäytettävä siksi aikaa, Taskinen painottaa.

Selkeistä liikkumisen ohjeista on hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Myös Liikenneturvassa laaditaan ohjeita turvalliseen liikkumiseen.

– Me teemme työmatkaliikenteen suunnittelutyötä jatkuvasti. Yhtenä toimintamallina työpaikoille on laadittu ”Näin meidän työpaikalla liikutaan liikenteessä”.

Tuula Taskisen mukaan kokouskäytännöt ja kuinka niihin pitää osallistua ovat nousseet esiin myös Liikenneturvan selvitystyössä.

– Työpaikoilla keskustellaan asiasta ja valitettavan yleistä se on. Tästä on hyvä keskustella työsuojelijoidenkin kanssa ja nostaa se sitä kautta esille.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 18. toukokuuta kello 23 asti.