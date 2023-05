Raisa Omaheimon kolumni: Luokat eivät ole kadonneet mihinkään

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Ranskalaiskirjailija Édouard Louis vieraili toukokuun puolivälissä Suomessa Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa. Louis nousi maailmanmaineeseen omaelämänkerrallisella teoksellaan Ei enää Eddy.

Louis'n esikoisteos kuvaa elämää äärimmäisessä köyhyydessä, rakennemuutoksen rampauttamalla syrjäseudulla keskellä homofobiaa, sovinismia ja köyhyyttä. Kuuntelin haastattelua sydän pakahduksissa, enkä ensin saanut kiinni tunteestani: mikä minua näin pakahdutti?

Haastattelija Pajtim Statovci keskusteli (siirryt toiseen palveluun) Louis'n kanssa kirjallisuudesta, ulkopuolisuudesta ja yhteiskuntaluokista. Louis kertoi: ”Tänään iltapäivällä eräs ihminen kertoi minulle ettei teillä ole täällä yhteiskuntaluokkia.”

Louis kertoi, että kun hän saapui Suomeen keskiyöllä, hän päätyi syömään pikaruokapaikkaan koska muita paikkoja ei enää ollut auki. Siellä oli ihmisiä, jotka paistoivat ranskalaisia kovassa rasvankäryssä. Louis kertoi että se tuntui hänestä tutulta, koska hänen pikkusiskonsa tekee samaa työkseen. Aterian jälkeen Louis meni hotelliin, jonka hänen kustantamonsa oli hänelle varannut.

”Siellä asun niin, että muut ihmiset vaihtavat lakanani ja pesevät vessani. Nämä ovat yhteiskuntaluokkia.”

Minäkin olen kuullut sanottavan, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta.

Sain vasta illalla kiinni siitä, mikä minua tilaisuudessa niin kosketti: en ole kuullut noin suoraa puhetta luokista aikoihin. En tiedä kuka Louis'lle oli kertonut ettei Suomessa olisi luokkia, mutta tunnistan ilmiön. Minäkin olen kuullut sanottavan, että Suomi ei ole luokkayhteiskunta. Perinteisten duunariammattien vähetessä on helppo ajatella meidän kaikkien olevan yhtä ja samaa laveaa keskiluokkaa, ja sitten on muutama ökyrikas yritysjohtaja.

Luokat eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään. Ne näkyvät paitsi taloudellisessa, myös sosiaalisessa pääomassa.

Ne näkyvät pätkätyösuhteisena työelämänä ja siinä että toiset pääsevät tapaamaan työterveyslääkäriä samana päivänä ja toiset saavat soittoajan terveyskeskuslääkärille kuuden viikon päähän.

Luokkayhteiskunta näkyy tulevaisuususkossa; millaisia mahdollisuuksia uskon itselläni olevan, mitä voin odottaa.

Keskustelijat pohtivat yhteiskunnallisten epäkohtien näkyväksi tekemistä. Kirjallisuuden avulla on mahdollista näyttää ihmisille asioita joita emme ehkä haluaisi nähdä, mutta jotka antavat meille uutta tietoa maailmasta.

Työväenkirjallisuuden perinne eli pitkään Suomessa vahvana, mutta nykyisin työväenkirjailijoiksi nimettyjä tai sellaisiksi julistautuvia kirjailijoita vaikuttaa olevan vähän.

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on suomalaisessa kirjallisuudessa kuitenkin edelleen vahvasti esillä, vaikkapa Hanna-Riikka Kuisman tuotannossa, tai Natalia Kallion tai Auli Viitalan esikoiskirjoissa.

Me ihmiset tapaamme ajatella että, se mikä on itselle tuttua, on sitä muillekin. Samalla tavalla haasteet joita ei omassa elinpiirissä ole, voivat tuntua kaukaisilta, jopa epätosilta.

Statovci ja Louis keskustelivat siitä, miten kirjallisuus voi olla elitististä. Kirjailijaksi pääseminen on hankalaa ja pelkästään kirjojen lukeminen voi olla vaikeaa.

Haluaisin nähdä enemmän juttuja, joissa asioita käsitellään muista kuin keskiluokkaisista lähtökohdista.

Soisin myös median olevan luokkatietoisempi. Haluaisin nähdä enemmän juttuja, joissa asioita käsitellään muista kuin keskiluokkaisista lähtökohdista.

Kun hinnat nousivat, keskiluokkaiset toimittajat ryhtyivät kuvaamaan keskiluokkaisia haasteita. Kun bensa kallistuu, lasten kuljettaminen harrastuksiin tulee kalliiksi. Suuren omakotitalon lämmittäminen on kallista. Nämä toki ovat totta, mutta kuvaavat vain yhden yhteiskuntaluokan todellisuutta.

Olisin mielelläni nähnyt myös juttuja, joissa kerrotaan, että hintojen nousu voi tarkoittaa sitä, että ei voi ostaa hedelmiä ollenkaan. Voisin lukea siitäkin, mistä tingitään, kun lapsille ei ole ollut varaa maksaa harrastuksia ennen kriisiäkään. Tai miten yksinhuoltajan arki muuttuu, jos joukkoliikenteen kausikortista tulee liian kallis.

Hallitusneuvotteluissa päätetään asioista, joiden vaikutus on erilainen eri yhteiskuntaluokille. Tuli hallitusohjelmasta millainen tahansa, on selvää että huono-osaisilla tuskin menee jatkossakaan paremmin. On tärkeää että me kaikki pystyisimme pitämään mielessä muut kuin itsemme kaltaiset ihmiset.

Raisa Omaheimo

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, joka on tehnyt luokkaretken keskiluokkaan.

