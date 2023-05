“Sanoisin, että tähtitieteellinen hinta”, arvioi sijoittaja – vanhat osuudet puhelinosuuskunnasta pomppasivat arvaamattomaan arvoon Mikkelissä

MPY Osuuskunnan hallitus esittää kesäkuun ylimääräiselle osuuskuntakokoukselle, että yrityksen liiketoiminta myydään 75 miljoonalla eurolla.

Valokuituverkkoa ja kännykkämastoja pääosin Etelä-Savossa omistavan MPY Telecomin ostaa pohjoismaisia eläkevaroja hallinnoiva Infranode.

Ict-palveluja tuottavan MPY Yrityspalvelut ostaa turkulainen Tietokeskus Finland.

Osuuskunta aikoo jakaa kauppahinnan osuuskunnan osuuksien omistajille. Osuuksia on reilut 16 000 ja omistajia vajaat 8 000.

Yhden osuuden hinta nousi kaupassa 4 000 euroon, joka on tarkoitus jakaa osuuskunnan jäsenille vaiheittain.

Suurin omistaja Länsi-Savo Oy saa kaupoista lähes kuusi miljoonaa euroa, Mikkelin kaupunki kaksi ja puoli miljoonaa.

MPY:n hallituksen puheenjohtaja kertoo, miten ja miksi liiketoimintojen myyntiin päädyttiin.

Suurin yksityinen omistaja on mikkeliläinen Jukka Aalto, jolla on 592 osuutta. Niiden arvo on lähes 2,4 miljoonaa euroa.

– Aivan uskomatonta työtä on hallitus tehnyt, en olisi ikinä uskonut näin kovaan hintaan. Ajattelin, että kaksi tuhatta euroa osuuden arvo voisi olla enimmillään olla, Jukka Aalto hämmästelee.

Aalto työskenteli MPY:ssä lähes 20 vuotta ja hankki osuudet muutaman vuoden kuluessa 2010-luvun lopulla.

– Siinä vaiheessa ainoa motiivini oli turvata MPY:n työpaikat Mikkelissä, kun sijoittajat yrittivät vallata yritystä. Ei käynyt mielessäkään, että myisin ja että se olisi hyvä sijoitus.

MPY:n osuuksilla käytiin vilkkaasti kauppaa 2000-luvun alusta lähtien ja kiivain vaihe osui 2010-luvun loppupuoliskolle. Myyntihalukkaita etsittiin lehti-ilmoitusten avulla.

– Itse lupasin maksaa aina 50–100 euroa enemmän kuin sijoittajat tarjosivat.

Jukka Aalto siirtyi sittemmin kiinteistösijoittajaksi, eivätkä uudet miljoonat suuresti hetkauta arkipäivää.

Hänellä on kymmenkunta kiinteistöä Mikkelissä ja entinen Mäntyniemen lomakoti muutaman kilometrin päässä keskustasta.

Avaa kuvien katselu Arkistokuva: Seppo Vartiainen omistaa 300 MPY:n osuutta. Kuva: Petri Vironen

Sijoittaja oli menettää uskonsa

Vähintään yhtä suuri yllätys kauppahinta oli myös toiseksi suurimmalle yksityiselle sijoittajalle Seppo Vartiaiselle.

Kokenut sijoittaja oli mielessään arvioinut, että MPY Telecomista voisi parhaimmillaan saada 40 miljoonaa euroa. Kauppa tehtiin lopulta 65 miljoonalla.

Hänellä on suorassa ja sijoitusyhtiön omistuksessa 300 MPY:n osuutta. Niiden arvo nousi tiistaina 1,2 miljoonaan euroon.

– Sanoisin, että tähtitieteellinen hinta, minkä hallitus onnistui neuvottelemaan, Vartiainen sanoo.

MPY:n ympärillä käytiin 2010-luvun lopulla valtakamppailua osuuskunnan johdon ja isojen sijoittajien kesken.

Käräjöinnin jälkeen osuuksiin sijoittaneet saivat pitää osuutensa, mutta osuuksien vaihdettavuus väheni ja arvon uskottiin laskevan.

– Ehdin jo totuttautua ajatukseen, että osuuksien arvo on vain nimellisarvo 139 euroa kappaleelta. En ollut enää pariin vuoteen edes kovin aktiivinen, Vartiainen kertoo.

Näin Vartiaisen omistaman potin arvo kasvoi hetkessä 40 000 eurosta 1,2 miljoonaan euroon.

Vartiainen arveli muutamia vuosia sitten Ylen haastattelussa, että osuuden arvo voisi olla jopa 800 euroa. Sijoittajat ostivat osuuksia 400–600 eurolla.

– Hinta on huima siihenkin nähden, että meille on maksettu viime vuoden osuuspääoman korkoja 15 euroa vuodessa. Eli sadassa vuodessa olisi saatu kasaan 1 500 euroa.

Aiemmin MPY:n toimintaa voimakkaasti kritisoinut Vartiainen kehuu vuolaasti nykyistä hallitusta, sen puheenjohtajaa Reijo Karhista ja varapuheenjohtaja Juhana Tikkaa, joka kuuluu MPY:n suurimman omistajan Länsi-Savo Oy:n johtoon ja omistajiin.

– Juhana soitti minulle tiistaina ja kertoi kaupoista ja hinnasta. Olen onnellinen isolla oolla, Vartiainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Reijo Karhinen sai onnitteluja hyvistä kaupoista Mikkelin torilla heti tiistaina. Kuva: Petri Vironen / Yle

Kansainväliset sijoittajat muuttivat pelikenttää

Myös MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen on tyytyväinen kauppahintaan.

– Tullessani tähän tehtävään pari vuotta sitten, ajattelin, että olemme jo pahasti myöhässä ja peli on jo pelattu. Sitten kansainväliset sijoittajat lähtivät sijoittamaan valokuituverkkoihin ja se muutti pelikentän täysin, Karhinen sanoo.

Osuuspankki-ryhmän pääjohtajan tehtävästä viisi vuotta sitten eläköitynyt hallitusammattlilainen myöntää, että kilpailutuksen eteen tehtiin paljon taustatyötä. Erilaisia yhteydenottoja oli lähes sadan ostajaehdokkaan kanssa.

– Meillä oli useita konsultteja mukana prosessissa ja se näkyy lopputuloksessa.

Karhisen mukaan myyntihetki oli oikea.

– Valokuidun rakentamiseen pitää investoida nyt niin paljon, että MPY oli aivan liian pieni. Jo tänä vuonna investoimme kuituun enemmän kuin liikevaihdon verran, eikä se pidemmän päälle käy.

MPY Telecomilla on 13 000 valokuituasiakasta pääosin Etelä-Savon alueella. Lisäksi se omistaa reilut sata telemastoa, joita se vuokraa mobiililoperaattoreille.

Ostaja Infranode on pohjoismainen sijoitusyhtiö, joka hallinnoi 1,8 miljardin euron varallisuutta. Se tekee pitkäaikaista sijoitustoimintaa vähintään 25 vuoden tähtäimellä.

Suomalaisyhtiöistä Infranoden omistajiin kuuluvat muun muassa Keva ja Lähi-Tapiola. Aiemmin Infranode on sijoittanut esimerkiksi kainuulaiseen Loisteeseen ja Vantaan Energiaan.