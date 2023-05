Cha cha cha on nyt soitetuin suomenkielinen kappale Spotifyssa – ohitti JVG:n hitin

Käärijän esittämä Cha cha cha on tehnyt lyhyessä ajassa historiaa monin tavoin. Maanantaina uutisoitiin, että kappale on Spotifyin maailmanlistalla sijalla seitsemän. Se on saavutus suomenkieliselle kappaleelle.

Cha cha cha nousi Spotifyn maailmanlistalla seitsemänneksi – Ruotsin-listalla Käärijä kiilasi Loreenin ohi ykkössijalle

Nyt Suomen euroviisukappale on tehnyt Spotifyssa toisenlaisen saavutuksen. Sitä on kuunneltu yli 32 miljoonaa kertaa, ja siitä on tullut Spotifyn kuunnelluin suomenkielinen biisi (siirryt toiseen palveluun). Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Kappale ohitti rap-duo JVG:n hitin Ikuinen vappu. Vuonna 2019 julkaistua Ikuinen vappu -kappaletta on kuunneltu Spotifyssa noin 31 miljoonaa kertaa. JVG:n hitti rikkoi aikanaan monenlaisia listaennätyksiä.

Sunnuntaina Käärijän kappale kohosi ykköseksi Spotifyn Viral 50 - Global -listalla, ja se pitää yhä ykkössijaa. Viraalilista kertoo siitä, miten nopeasti biisi leviää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Spotifyin Maailman top 50 -listalla Cha cha chan sijoitus on pudonnut hieman. Se on tänään keskiviikkona listan yhdeksäs. Myös viisuvoittaja Loreenin Tattoo on pudonnut listalla sijalle seitsemän.

Ennusteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Cha cha cha on menossa myös Britannian virallisella singlelistalla kymmenen parhaan joukkoon. Tällä hetkellä sijoitus on kahdeksas. Virallinen lista julkaistaan perjantaina.

Suomen euroviisuedustuskappaleen Cha cha chan ovat tehneet Jere Pöyhösen eli Käärijän kanssa Aleksi Nurmi ja Johannes Naukkarinen.

Artikkelia päivitetty 17.5. klo 16:50 tiedolla Britannian virallisesta singlelistasta.

